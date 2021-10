Pergolettese-Pistoiese: trascinati da un super Vitalucci, i gialloblù ne rifilano nove ai toscani

Non serve il dono della sintesi per riassumere la sfida fra Pergolettese e Pistoiese. Bastano due parole, un nome e un cognome: Hide Vitalucci. Il centravanti gialloblù - letteralmente di un’altra categoria, essendo stato aggregato alla Primavera in via eccezionale dalla prima squadra - cala quattro gol e contribuisce a segnarne altri per guidare gli uomini di Pala ad una memorabile vittoria contro i toscani. Da lodare comunque la prestazione di tutta la Pergolettese, che ha annichilito gli ospiti dal primo all’ultimo minuto. Difficile commentare quanto proposto dalla formazione di Pascali, giunta fisicamente a Ripalta Cremasca, ma mentalmente rimasta qualche...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con