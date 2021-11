Inter-Roma: Satriano sbatte contro un gigantesco Mastrantonio, Riccardi trasforma il penalty del successo

L’Inter non riesce a interrompere l’imbattibilità della capolista, pur sfoderando una prestazione di tutto rispetto. L’ago della bilancia è stato indubbiamente il portiere giallorosso classe 2004 Mastrantonio, autore di alcuni interventi eccezionali e che hanno vanificato gli sforzi di Satriano e compagni. Neroazzurri generosi, la partita è stata intensa, ma la Roma ha approfittato dell’episodio chiave in apertura di ripresa: il rigore concesso dall’arbitro Scarpa ha lasciato qualche perplessità, ma il fallo di mano di Fontanarosa apre la strada al gol di Riccardi, che risulterà decisivo per la vittoria. Tre espulsioni nel concitato finale di partita. Satriano c’è, il gol...

