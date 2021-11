Spal-Torino: Della Valle e Savini stendono i biancazzurri e proiettano Coppitelli al quarto posto

Dopo aver battuto la Sampdoria, il Torino supera anche la Spal e si porta al quarto posto in classifica. Un mondo ribaltato se si pensa a dove ha preso la squadra Federico Coppitelli nel momento del suo arrivo a Torino: una situazione disastrosa, con la retrocessione praticamente certa e invece evitata. Quest'anno è cambiato tutto, e la vittoria di oggi vuol dire molto: perché quella estense è stata la squadra rivelazione della passata stagione proprio insieme a quella blucerchiata, vittima sette giorni fa in un mondo granata che è cambiato totalmente. Il 2-0 contro la Spal non vale solo per il risultato in sé, ma anche per come sono arrivati i tre punti e cioè con una grande prestazione. Una partita chiusa già nel primo tempo e controllata nella ripresa, una gara nella quale è difficile trovare un lato negativo. A sbloccarla ci ha pensato il difensore Della Valle, bravo a farsi trovare pronto su un calcio d'angolo di Angori. Al 38' il raddoppio, sempre su calcio piazzato - stavolta una punizione - e sempre nato dal piede del terzino: sul suo traversone, il colpo di testa di Savini è impeccabile e vale il 2-0. Nella ripresa la Spal ci prova, ma il Torino controlla, resiste e porta a casa una vittoria meritata.

IL TABELLINO

SPAL-TORINO 0-2

RETI: 13' Della Valle (T), 38' Savini (T).

SPAL (4-3-3): Rigon 6.5, Nador 5, Saio 5.5, Csinger 5.5, Borsoi 5.5 (31' st Saiani sv), Sperti 6.5 (45' st Forapani sv), Simonetta 5.5 (1' st Roda 6), Pavlides 5 (1' st Campagna 6), D'Andrea 5.5, Wilke 5 (1' st Pinotti 6), Orfei 6. A disp. Magri, Bugaj, Gineitis, De Milato, Fiori, Fahad, Abdalla. All. Piccareta 5.

TORINO (4-3-1-2): Milan 7, Maugeri 6.5, Reali 6.5, Della Valle 7.5, Angori 7.5, Garbett 6, Savini 7, Di Marco 6.5 (42' st Lindkvist sv), La Marca 6 (25' st Antolini 6), Baeten 6.5 (42' st Caccavo sv), Akhalaia 5.5 (9' st Rosa 6). A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Gregori, Amadori, Barbieri, Giorcelli, Gheralia. All. Coppitelli 7.5.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa 6.

ASSISTENTI: Conti di Seregno e Galimberti di Seregno.

AMMONITI: Rosa (T), Garbett (T), Nador (S).