Giana Erminio-Pro Patria: ospiti belli e spreconi, Virgillito regala un punto d'oro a Chiappella

C'è chi sospira di sollievo, c'è chi digrigna i denti per il rammarico: il pareggio finale tra Giana Erminio e Pro Patria, un rocambolesco 3-3, è la classica X che fa felice solo una squadra, quella di Chiappella, mentre quelli di Gentilini hanno davvero tanto da recriminare. Una gara che gli ospiti hanno dominato per lunghi tratti, ma che un po' per mancanza di cinismo e un po' per sfortuna non sono riusciti a portare a casa, con il gol del definitivo 3-3 di Virgillito a soffocare l'urlo dei biancoblu proprio sul più bello. Pareggio instabile. Il primo squillo è...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con