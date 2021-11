Torino-Napoli: sorpasso mancato, sorpasso subito, il solito Ambrosino firma la rimonta, non bastano il gol di Anton e un Baeten in formato top

Il Napoli supera il Torino, sia sul campo che in classifica. Una partita stupenda, soprattutto nei primi trenta minuti, con entrambe le compagini che hanno prodotto tanti sforzi, in particolare i granata, che hanno rimediato allo svantaggio subito al 7' da Hysaj con un tap-in simile di Anton. Baeten mattatore nel primo tempo, Cioffi nella ripresa: la differenza l'ha fatta alla fine il calciatore partenopeo, che ha propiziato la rete ravvicinata di Ambrosino al 15' che ha deciso il match. Per i granata rimane il rammarico perché la sfida avrebbe potuto prendere un'altra piega. Troppo gli episodi su cui riflettere:...

