Como-Reggiana: i lariani fanno la partita ma vengono castigati dal gol di Koni, la Reggiana si chiude e conquista i suoi primi tre punti

Che beffa, per il Como. La Reggiana si dimostra cinica come più non si potrebbe e porta a casa tre punti pesanti in chiave salvezza. Uno 0-1 che, per i granata, rappresenta la prima gioia in stagione e, soprattutto, l'abbandono dell'ultimo posto in graduatoria. Koni regala il successo ai suoi, in una partita dominata dai padroni di casa. Gli azzurri, però, incassano il settimo stop stagionale e restano a secco di vittorie, con la classifica che inizia seriamente a fare paura. Sia il primo tempo che la ripresa, come detto, vedono il pallino del gioco in mano ai lariani, con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con