Ottavi di finale, Inter e Milan eliminate: fuori anche il Toro ma avanza la Juve, l'Atalanta la spunta ai calci di rigore

Si conclude agli ottavi di finale il percorso di Inter e Milan in Primavera Tim Cup. In un mercoledì amaro, e non solo per le milanesi, Chivu e Giunti già salutano la manifestazione: i nerazzurri, che entravano in gioco proprio oggi come le altre "big", maledicono i calci di rigore che promuovo il Sassuolo; i rossoneri invece cadono contro la Fiorentina in quello che stato praticamente un remake della partita della prima squadra in cui la Viola si è imposta per 4-3. Le brutte notizie però non si limitano alla zona meneghina, visto che a Genova - contro la Sampdoria - perde anche il Torino di Coppitelli che in campionato sta facendo faville: contro i blucerchiati il match si decide ai tempi supplementari dopo il 2-2 al 90' con Rosa e Akhalaia a rispondere ai gol di Bontempi e Di Stefano prima del gol decisivo firmato da Malagrida. Passando al bicchiere mezzo pieno, applausi per Juventus e Atalanta che accedono ai quarti di finale seppur senza brillare particolarmente: i bianconeri piegano la Lazio grazie a Leonardo Cerri (1-0), mentre alla Dea servono i tiri dal dischetto per far fuori un Cagliari che a Zingonia aveva imposto il 2-2 prima di arrendersi ai rigori per gli errori di Kourfalidis e Carboni. Dagli altri campi ecco la gioia della Spal che fa fuori il Verona con una tripletta di Wilke e le vittorie prevedibili della Roma sul Cosenza (2-0) e dell'Empoli sull'Ascoli (4-1). La Primavera Tim Cup torna in campo il 12 gennaio con i quarti di finale: Fiorentina-Spal, Juventus-Roma, Sampdoria-Atalanta, Empoli-Sassuolo.

OTTAVI DI FINALE

FIORENTINA-MILAN 4-3

RETI: 10' Andrei (F), 22' Egharevba (F), 31' Bianco (F), 36' Egharevba (F), 28' st Roback (M), 45' st Nasti (M), 46' st Robotti (M).

SPAL-VERONA 3-2

RETI: 34' Wilke (S), 35' Yeboah (V), 18' st Wilke (S), 24' st Minnocci (V), 44' st Wilke (S).

ROMA-COSENZA 2-0

RETI: 28' st Voelkerling (R), 39' st Pagano (R).

JUVENTUS-LAZIO 1-0

RETI: 16' Cerri (J).

SAMPDORIA-TORINO 3-2 dts (2-2)

RETI: 18' Bontempi (S), 18' st Rosa (T), 29' st Di Stefano (S), 32' st Akhalaia (T), 9' pts Malagrida (S).

ATALANTA-CAGLIARI 8-7 dcr (2-2)

RETI: 43' Lozza (A), 33' st Tramoni (C), 9' sts Giovane (A), 12' sts Desogus (C).

EMPOLI-ASCOLI 4-1

RETI: 1' aut. Signorini (A), 17' rig. Rossi (E), 33' Gurini (A), 2' st Heimisson (E), 42' st Guadalupo (E).

INTER-SASSUOLO 2-4 dcr (0-0)





QUARTI DI FINALE

FIORENTINA-SPAL

JUVENTUS-ROMA

SAMPDORIA-ATALANTA

EMPOLI-SASSUOLO

LE DATE

QUARTI: 12 gennaio 2022

SEMIFINALI: 23 febbraio 2022

FINALE: 6 aprile 2022