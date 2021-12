Monza-Parma: Beggi e Marconi devono arrendersi alla sentenza di Zito arrivata in piena zona Cesarini, i ragazzi di Palladino strappano un punto in extremis

Ci crede fino all’ultimo secondo il Monza che infatti, dopo esser stato in svantaggio per più di un’ora contro il Parma, trova il gol dell’1-1 al 46’ del secondo tempo grazie ad un bel tiro di Zito, che è l’emblema del lottare fino a quando l’arbitro non decreta la fine della partita. Gli uomini di Palladino, infatti, dopo un primo tempo giocato quasi alla pari con gli ospiti, nel secondo decidono di salire in cattedra e di aumentare i giri del motore, spingendo per trovare perlomeno la rete del pareggio, che poi è arrivato. Gli emiliani hanno disputato una gara...

