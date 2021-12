Pro Vercelli-Lecco: primo tempo da leoni, la ripresa però fa grande il Lecco

Devastante secondo tempo del Lecco, che passa all'Ardissone per 4 a 2. Pro Vercelli in vantaggio a fine prima frazione con la rete di Ferrari, poi il pareggio di Repetto e l'espulsione di Samarxhi per fallo di reazione, condannano la Pro. Da quel momento cambia tutto, i lombardi dominano e vanno a segno ancora tre volte con Berra, Branzini e Perez giocando anche un ottimo calcio. Solo per la classifica marcatori il gol nel finale di Lofrano. Ferrari di rapina. Pro Vercelli e Lecco divise da due punti in classifica: 11 contro 9. Entrambe le compagini arrivano da una sconfitta contro...

