Renate-Giana Erminio: Butti e Glionna ruggiscono e regalano il primato a Savoldi, Parietti non graffia

Un ruggito di Butti e due di Glionna incoronano il Renate di Savoldi che si prende, in un colpo solo: tre punti d'oro, il primato in classifica, la rivincita sulla Giana dopo il ko della seconda giornata e un'iniezione di fiducia non indifferente in vista dello sprint finale, che vede ora i nerazzurri i candidati numero uno al primo posto nel girone, il quale significherebbe affrontare la quarta classificata al primo turno playoff. Pantere? No, leoni. Il ruggito che la decide è di Butti, che dopo appena tre minuti è letale davanti a Reggiani dopo aver accolto l'assist al bacio...

