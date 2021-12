Empoli-Fiorentina: rimonta, contro-rimonta e calci di rigore, Agostinelli consegna la Supercoppa alla Viola

Dopo aver vinto lo Scudetto (nella finalissima del Ricci contro l'Atalanta), all'Empoli non riesce il bis e lascia la Supercoppa Primavera alla Fiorentina. Al Castellani i ragazzi di Alberto Aquilani battono i Campioni d'Italia ai rigori al termine di una partita semplicemente pazzesca. Sotto di due reti all'intervallo, la Viola riesce nell'incredibile ribaltone pareggiando proprio al 90' con Toci i gol di Magazzù e Rizza ai quali nella ripresa aveva risposto Agostinelli riaprendo la partita: il gol del 3-2 arriva al 15' del primo supplementare e porta la firma di Dimo Krastev, duttile classe 2003 bulgaro, il 3-3 finale invece arriva con un capolavoro di Fazzini. Ai rigori, decisivi gli errori di Pezzola (alto) e Logrieco (parata di Andonov): Agostinelli non sbaglia quello decisivo e fa scattare la festa Viola. Per la Fiorentina, che ha vinto le ultime tre edizioni della Primavera Tim Cup, finalmente - dopo due sconfitte contro l'Atalanta - arriva la soddisfazione della vittoria di un trofeo che mancava da 10 anni, e cioè dal 2011 con Leonardo Semplici in panchina.

La partita. Il primo tempo è tutto di marca empolese, con la Fiorentina completamente fuori dalla partita soprattutto sugli esterni dove i padroni di casa dilagano. Soprattutto a destra, dove Boli è scatenato e al 19' costruisce l'1-0: discesa devastante fino all'area di rigore avversaria, sinistro sul quale Andonov si oppone come può e tap-in vincente di Magazzù. La squadra di Aquilani si apre ulteriormente, e l'Empoli negli spazi dilaga trovando il raddoppio già al 24': giocata favolosa di Fazzini che al momento giusto allarga per Rizza, il terzino colpisce in diagonale e firma il 2-0. Nella ripresa la Fiorentina si ridisegna: fuori gli esterni bassi, Gentile e Kayode, e passaggio alla difesa a tre con Egharevba e Asgostinelli laterali a tutta fascia liberi di offendere e con l'inserimento di Munteanu al fianco di Toci in attacco. E se al 3' della ripresa Magazzù, dopo aver saltato anche Andonov, calciasse in rete a porta vuota invece che mandare incredibilmente alto, si parlerebbe di mossa inutile. E invece la partita gira, la Fiorentina pareggia con un eurogol di Agostinelli (destro imparabile sotto la traversa da posizione defilatissima) e poi trova il 2-2 all'ultimo minuto con un colpo di testa di Toci che sfrutta nel migliore dei modi la sponda aerea di Krastev in uno degli ultimi lanci disperati in area di rigore. La partita la manda però ufficialmente ai supplemetari Andonov, che nel recupero sfodera una parata pazzesca su Heimisson mandato in porta ancora una volta da Fazzini. Il ribaltone, inimmaginabile al primo intervallo, si concretizza a un soffio dalla fine del primo tempo supplementare quando Krastev, su perfetto calcio d'angolo di Bianco dalla sinistra, salta in mezzo a Evangelisti e Ignacchiti spizzando alle spalle di Hvalic il gol del 3-2. Sembra fatta per la Fiorentina, che però a tre minuti dalla fine rimane in dieci (espulso Bianco che si becca il secondo giallo) e all'ultimo secondo incassa il 3-3 con Fazzini che regala e si regala il gol dell'anno nel momento più importante: il centrocampista, migliore in campo in assoluto, prende palla a sinistra e converge verso il centro prima di indovinare un destro a girare che finisce in rete sul secondo palo. Ai rigori Munteanu calcia fuori, ma sbagliano anche Pezzola e Logrieco: non fallisce invece Agostinelli, che segna quello decisivo. Ed è festa Fiorentina.

IL TABELLINO

EMPOLI-FIORENTINA 3-3 (6-7 dcr)

RETI (2-0, 2-3, 3-3): 19' Magazzù (E), 24' Rizza (E), 17' st Agostinelli (F), 45' st Toci (F), 15' pts Krastev (F), 14' sts Fazzini (E).

EMPOLI (4-4-2): Hvalic 6, Boli 6.5 (1' sts Fini 6), Pezzola 5, Evangelisti 5 (9' pts Logrieco 5.5), Rizza 7, Rossi 6.5 (23' st Bonassi 6), Degli Innocenti 6, Asllani 6.5 (9' pts Renzi 6), Fazzini 8, Magazzù 7 (32' st Heimisson 5), Villa 6 (23' st Ignacchiti 5.5). A disp. Fantoni, Biagini, Morelli, Guarino, Indragoli, Guadalupo. All. Buscè 6.5.

FIORENTINA (4-2-3-1): Andonov 7.5, Gentile 5 (1' st Krastev 7.5), Lucchesi 6.5, Frison 6.5, Kayode 5 (1' st Munteanu 6), Bianco 7, Corradini 6.5, Egharevba 6 (28' st Petronelli 6, 1' pts Rocchetti 6.5), Di Stefano 5.5 (13' sts Ghilardi sv), Agostinelli 8, Toci 7 (1' pts Favasuli 7). A disp. Fogli, Dainelli, Romani, Andrei, Neri, Amatucci. All. Aquilani 7.5.

ARBITRO: Fontani di Siena 7.5.

ASSISTENTI: Giuggioli di Grosseto e Castro di Livorno.

ESPULSO: 12' sts Bianco (F).

AMMONITI: Agostinelli (F), Egharevba (F), Corradini (F), Bianco (F), Lucchesi (F), Villa (E), Fazzini (E), Evangelisti (E).

SEQUENZA RIGORI: Rizza (E) gol, Munteanu (F) fuori, Pezzola (E) alto, Corradini (F) gol, Logrieco (E) parato, Rocchetti (F) gol, Fazzini (E) gol, Favasuli (F) gol, Degli Innocenti (E) gol, Agostinelli (F) gol.