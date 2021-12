Brescia-Parma: Sementa prova la fuga ducale, Bianchetti e Castellini guidano la rimonta fino al 2-2

Se solo le grandi squadre riescono a resuscitare quando tutto sembra perduto, il Brescia allora è una grande squadra. I ragazzi di Gustavo Aragolaza si trovano sotto di due gol, in casa, contro la prima della classe all'intervallo: una situazione complicata, sabbie mobili dalle quali si riesce ad uscire solamente con carattere, voglia e qualità. Tre caratteristiche che le Rondinelle hanno nel loro dna, e che mettono sul campo di Flero in una ripresa che li porta dallo 0-2 al 2-2 finale. Un punto guadagnato, alla fine, che serve per mantenere le distanze proprio dal Parma, primo a +3 ma con una partita in meno, ma che costa l'aggancio del Monza.

Scatto Parma. Il 4-3-1-2 dei ducali nel primo tempo gira alla grande, anche se la prima palla gol del match arriva dopo nemmeno due minuti: Bertoni dentro per Manu Denis che calcia col sinistro, Turk con un bel riflesso mette in angolo. Il Parma però non è primo per caso e si capisce subito perché: il segreto di Beggi è a centrocampo, con il trittico Costanza-Mallamo-De Rinaldis che si completa meravigliosamente togliendo ossigeno ai dirimpettai ospiti, tra i quali c'è pure un certo Emanuele Ndoj, classe 1996 della prima squadra portato con i ragazzi per testare la condizione fisica dopo l'infortunio. Il Parma gioca bene e al 14' sfiora il vantaggio con De Rinaldis che si incunea in area e calcia rasoterra, bravo Prandini con il piede e deviare in corner. La formazione di Cesare Beggi passa al 28': Costanza pressa su Danesi, il rimpallo libera Haj che appoggia per Sementa che a sua volta brucia Ndoj sullo scatto e indovina il destro incrociato nell'angolino basso opposto. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio, stavolta da sinistra: Sementa scambia con De Rinaldis che si inventa un assist che il compagno non spreca infilando alle spalle di Prandini il 2-0.

Rimonta Brescia. Nella ripresa le Rondinelle si trasformano e all'8' riaprono la partita: Tomella batte velocemente una rimessa laterale mettendo in crisi la difesa del Parma che si addormenta, Del Barba salta Ankrah e appoggia all'indietro per Bianchetti che brucia il diretto marcatore e fulmina Turk con un destro rasoterra che vale il 2-1. I tentativi del Brescia sono continui, il forcing mette alle corde la capolista e tutti gli sforzi vengono premiati a cinque minuti dalla fine, quando Del Barba si avventa come un falco su un retropassaggio scellerato di Ankrah costringendo Turk al fallo da rigore: dagli undici metri Castellini non sbaglia, con Turk che intuisce il lato ma non riesce a respingere. Finisce 2-2, e tutto sommato è giusto così.

IL TABELLINO

BRESCIA-PARMA 2-2

RETI (0-2, 2-2): 28' Sementa (P), 36' Sementa (P), 8' st Bianchetti (B), 40' st rig. Castellini (B).

BRESCIA (4-2-3-1): Prandini 6.5, Maccherini Tonini 5.5, Danesi 5.5 (22' st Riviera 6), Boafo 6.5, Castellini 7, Ndoj 6 (30' st Ferro sv), Bianchetti 7 (41' st Fogliata sv), Bertoni 6 (41' st Iddrissou sv), Del Barba 7.5, Tomella 6.5, Manu Denis 6 (22' st Trezza 6). A disp. Sonzogni, Lonati, Scalmana, Marinaci. All. Aragolaza 6.5.

PARMA (4-3-1-2): Turk 5, Agostinelli 5.5, Vaglica 6, Ankrah 4.5, Mallamo 6, Farucci 6 (41' st Mir Garcia sv), Costanza 6.5 (1' st Basili 5.5), De Rinaldis 7, Marconi 5.5, Sementa 8, Haj 6.5 (41' st Lopes Silva sv). A disp. Rossi, Aissaoui, Sahitaj, Vona, Lorenzani, Lusha, Olivieri. All. Beggi 6.

ARBITRO: Zucchetti di Foligno 6.5.

ASSISTENTI: Toce di Firenze e Lisi di Firenze.

AMMONITI: Costanza (P), Vaglica (P), Turk (P), Riviera (B), Boafo (B).