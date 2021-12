Inter-Genoa: la zampata di Abiuso illude i nerazzurri, Parodi in extremis salva il Grifone dal ko

Gli ultimi minuti di fuoco al Suning si traducono in un giusto 2-2 tra Inter e Genoa. Un pareggio che lascia sicuramente un po' di amaro in bocca ai ragazzi di Chivu, che dopo averci provato per tutto il secondo tempo erano riusciti a trovare il gol del 2-1 a tre minuti dalla fine: un pareggio che lascia invece soddisfatta la truppa di Chiappino, che va sotto due volte ma reagisce in entrambe le occasioni: prima con Sahli che risponde all'1-0 del solito Casadei, poi con Parodi che a un minuto dalla fine rende vano il nuovo scatto interista con Abiuso. L'Inter aggancia il Napoli ma si vede raggiungere dal Cagliari al secondo posto, per il Genoa un punticino che serve per rimanere in piena zona playoff in una classifica che si fa, Roma a parte, sempre più corta.

Botta e risposta. Lo start arriva con ben 39 minuti di ritardo, dopo una serie di sopralluoghi a causa del ghiaccio all'interno di una delle due aree piccole e su tutta la fascia laterale del campo dall'altro lato della tribuna. Quando si comincia, è il Genoa che prova a mettersi al comando delle operazioni con il suo 3-4-2-1 nel quale, senza Besaggio, sono Sahli e Accornero ad agire alle spalle di Buksa. L'Inter, con Casadei in posizione di trequartista nel 4-3-1-2, accusa un po' il colpo ma dopo una decina di minuti ritrova tempi e spazi per muoversi verso la porta avversaria. La prima occasione della partita è degli ospiti, con Accornero che al 7' fa tremare la traversa con un gran destro da fuori area: la risposta interista arriva al 25' ed è il gol dell'1-0: cross da sinistra di Carboni, Corci fa un miracolo sul colpo di testa di Curatolo ma non può nulla sul tap-in di Casadei. Il Grifone però non esce dalla partita, sfiora il pareggio con un destro tagliato di Sahli (bravo Botis a mettere in angolo al 33') e trova l'1-1 un minuto dopo sempre con Sahli, che manda sul palo dopo un assist da destra di Buksa ma poi risolve la successiva mischia con un sinistro potente sotto la traversa. L'equilibrio assoluto del primo tempo viene certificato anche con il pareggio dei legni colpiti, con Casadei che di testa pizzica la parte alta della traversa sull'ennesimo cross perfetto dalla sinistra di Carboni.

Finale da brividi. Nel secondo tempo Chivu prova a spezzare l'equilibrio inserendo al 10' Peschetola e Iliev per cercare di dare vivacità a una fase offensiva che non sembra trovare sbocchi, ma il Genoa - pur soffrendo il possesso palla nerazzurro - tiene bene il campo e va pure vicino al colpo grosso al 23', quando il subentrato Boiga trova un varco per infilarsi centralmente: il suo mancino però finisce a lato. La gara si trascina fino al 40' con i padroni di casa che ci provano in tutti i modi ma senza riuscire a farsi vedere in maniera importante dalle parti di Corci, poi negli ultimi 5 minuti succede di tutto. Prima Corci alza in angolo una bella punizione di Casadei (40'), poi il portiere degl Genoa si deve arrendere due minuti dopo: cross da destra di Silvestro sporcato sul secondo palo da un difensore, Marcandalli e Dellepiane pasticciano consentendo a Carboni di fare una sponda sulla quale si avventa Abiuso che in spaccata segna il 2-1 per l'Inter. Sembra fatta, ma così non è: i ragazzi di Chiappino infatti reagiscono immediatamente e al 44' trovano il 2-2 con Parodi.

IL TABELLINO

INTER-GENOA 2-2

RETI (1-0, 1-1, 2-1, 2-2): 25' Casadei (I), 34' Sahli (G), 42' st Abiuso (I), 44' st Parodi (G).

INTER (4-3-1-2): Botis 6.5, Silvestro 6.5, Fontanarosa 6, Matjaz 5.5, Carboni 7, Fabbian 6.5, Muller Cecchini 5.5 (10' st Iliev 6), Nunziatini 6 (31' st Andersen 6), Casadei 7.5, Abiuso 7, Curatolo 6.5 (10' st Peschetola 6). A disp. Rovida, Basti, Sangalli, Grygar, Dervishi, Villa, Owusu, Perin, Peretti. All. Chivu 6.

GENOA (3-4-2-1): Corci 6.5, Marcandalli 5, Cagia 5.5, Gjini 6, Dellepiane 5, Biaggi 6.5, Sadiku 6.5, Boci 5 (10' st Parodi 7.5), Accornero 7 (41' st Bamba sv), Sahli 7.5 (22' st Boiga 6.5), Buksa 6.5. A disp. Mitrovic, Velcea, Cenci, Bolcano, Ghigliotti, Bornosuzov, Magliocca, Lipani, Manfredonia. All. Chiappino 6.5.

ARBITRO: Frascaro di Firenze 6.5.

ASSISTENTI: Cipolletta di Avellino e Pizzoni di Frattamaggiore.

AMMONITI: Accornero (G), Biaggi (G), Dellepiane (G), Gjini (G), Silvestro (I).