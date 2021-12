Pro Patria-Renate: Dell'Orti-Eberini la riacciuffano con gli artigli, le pantere di Savoldi rimangono in vetta

Le pantere di Savoldi combattono ancora una volta con gli artigli e riescono a ferire: si conclude 2-3 sul campo della Pro Patria. Dopo il rigore realizzato da Avinci, i neroblù pareggiano i conti con capitan Eberini. I tigrotti rispondono a dovere grazie alla rete di Ramires, concludendo così la prima frazione di gioco in vantaggio. Il secondo tempo vede tanta confusione in campo, ma un Renate con la testa sulle spalle. Ci si lecca le ferite e si scende in campo: è questo lo spirito neroblù. Arriva il pareggio con il neo-entrato Dell'Orti, che trova un gol molto simile a quello del maestro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con