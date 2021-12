Sampdoria-Milan: bastano Nasti e Gala ai rossoneri, ma il vero eroe di giornata è il portiere Jungdal

Nel calcio, si sa, se sbagli troppo davanti la porta prima o poi vieni punito. E così è stato per la Sampdoria di Tufano, che ha sciupato palle gol a dismisura, oltre a quattro super interventi del portiere danese Jungdal (vero man of the math, che mette la firma sulla vittoria dei suoi). E i rossoneri ne hanno approfittato nel migliore dei modi, giocando di cinismo e sfruttando al massimo le due occasionissime della partita: con il piattone di Nasti nel primo tempo e poi con il neo entrato Gala a cinque minuti dalla fine, sempre con il piattone. Due gol che permettono ai rossoneri di Giunti di vincere e di trovare il secondo successo consecutivo in campionato, dopo la bella vittoria di sabato scorso contro la Spal, respirando un po' e allontanandosi dalle zone buie della classifica. Per la Samp, invece, secondo passo falso consecutivo, dopo il ko di Roma, che allontana - anche se solo momentaneamente vista la cortissima classifica - i blucerchiati dalla zona playoff.

Jungdal è insuperabile. La Sampdoria si schiera con il 4-2-3-1, formato da Saio tra i pali; Paoletti e Migliardi sulle fasce e Aquino e Bonfanti a fare da coppia centrale; in mezzo al campo la diga è composta da Trimboli e Yepes; mentre Malagrida-Di Stefano-Pozzato è il terzetto d’attacco alle spalle del centravanti Montevago. Per Giunti, invece, solito 4-3-3 con Stanga, Camarà, Obaretin e Kerkez davanti a Jungdal; nel terzetto di centrocampo spazio a Di Gesù e Alesi ai lati di Tolomello. In attacco, al fianco di Nasti ci sono El Hilali e Capone. La partita si incanala subito nei binari giusti per i rossoneri, che al 7’, al primo affondo vero del match trovano il gol: tiro di Capone da fuori area non trattenuto da Saio, che respinge lateralmente e consegna di fatto la palla a Nasti, il più veloce ad anticipare tutti e a ribadire in rete, con il piattone che passa sotto le gambe del portiere blucerchiato. Per il bomber rossonero si tratta del secondo gol consecutivo, dopo il gol segnato in Youth League contro il Liverpool lo scorso martedì. Da una buona ad una cattiva notizia, perché Giunti è costretto ad effettuare la prima sostituzione della partita: fuori Tolomello per infortunio e dentro il classe 2005 Victor Eletu. La reazione della Samp arriva al 17’, con il primo squillo dei padroni di casa firmato Pozzato, ma il suo mancino dalla distanza termina fuori a lato di Jungdal, non impensierendo l’estremo difensore rossonero. Cinque minuti più tardi è l’italo-marocchino El Hilali a rendersi pericoloso, sfiorando la rete del raddoppio con il suo diagonale destro, che sfiora il palo destro di Saio, ad un centimetro dal gol. I blucerchiati sono decisamente in gara però, e rispondono colpo su colpo, con una doppia occasione: con Montevago prima e con Pozzato poi, ma il numero uno rossonero sembra essere decisamente in giornata, e gli dice di no. Dopo soltanto due minuti è ancora Jungdal ad essere decisivo: Di Stefano stacca indisturbato in area di rigore, dopo un cross con i giri giusti di Pozzato, schiacciando la palla, ma i riflessi del portiere danesi sono super, e devia in calcio d’angolo. Con il passare dei minuti il Milan soffre le sortite offensive della Samp, che spinge forte sull’acceleratore a caccia del pareggio: al 29’ è ancora Di Stefano a sfiorare il gol, ma il suo piattone destro si scontra con i guantoni ancora una volta di Jungdal. Non accade altro nel corso del primo tempo, e dopo due minuti di recupero Iacobellis manda le squadre a riposo, con il risultato che premia i rossoneri.

Gala chiude i giochi. È la Sampdoria a ripartire alla grande ad inizio secondo tempo, colpendo il palo dopo neanche un minuto di gioco con Di Stefano, sfruttando l’errore in fase di impostazione della difesa rossonera: ma il suo destro sbatte sul palo, e il Milan ringrazia. Si rivede finalmente anche il Diavolo, con il suo El Hilali, che ci prova dal limite, ma il suo destro trova la risposta – questa volta sicura – di Saio, che devia lateralmente. Il Milan fatica nella fase di impostazione, e al 7’ regala una nuova occasione ancora a Di Stefano, ma il suo tiro è deviato e finisce tra le braccia di Jungdal. Dopo un’ora di gioco, Tufano effettua le prime sostituzioni del match, per cercare di ravvivare la partita: dentro Polli, Mane e Bontempi. Ed è proprio il neo entrato Polli che si porta vicinissimo al gol del pari, ma il suo destro è debole e grazia, per l’ennesima volta, la squadra di Giunti. I rossoneri nella ripresa si affacciano raramente dalle parti di Saio, e quelle poche volte che lo fanno sono per lo più grazie ad iniziative personali di Andrea Capone. E così, superata la mezz'ora della ripresa, Giunti capisce che è il momento di metter dentro forze fresche, nella speranza di chiudere una gara apertissima: cambia il reparto offensivo, inserendo nel giro di tre minuti Gala, Traore e Rossi. Intuizione che si rivela vincente, perché al 40' la gara si accende incredibilmente: errore della difesa blucerchiata, ne approfitta Gala appena entrato che s’invola da centrocampo verso la porta e batte Saio con il piattone: partita in ghiaccio e gioia di tutta la panchina rossonera, che corre ad abbracciare l’autore del gol del raddoppio. È troppo tardi per la Sampdoria per poter credere di rientrare in gara, e i rossoneri amministrano con personalità il doppio vantaggio, portando a casa i tre punti.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 0-2

RETI: 7' Nasti (M), 41' st Gala (M).

SAMPDORIA (4-2-3-1): Saio 5, Paoletti 6 (33' st Leonardi sv), Aquino 5.5, Bonfanti 5 (33' st Chilafi sv), Migliardi 6.5, Trimboli 6, Yepes 6, Malagrida 5.5 (15' st Mane 5.5), Di Stefano 6.5 (15' st Polli 6.5), Pozzato 5.5 (20' st Bontempi 5.5), Montevago 5. A disp. Tantalocchi, Samotti, Perego, Bianchi, Porcu, Gentile, Catania. All. Tufano 5.5.

MILAN (4-3-3): Jungdal 8, Stanga 5.5, Camarà 5.5, Obaretin 5.5 (36' st Makengo sv), Kerkez 6, Di Gesù 6, Tolomello sv (6' Eletu 6.5), Alesi 5.5 (33' st Gala 7), El Hilali 6 (33' st Traore sv), Nasti 7 (36' st Rossi sv), Capone 6.5. A disp. Desplanches, Bjorklund, Marshage, Bozzolan, Pseftis. All. Giunti 6.5.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa 6.

ASSISTENTI: De Nardi di Conegliano e Spagnolo di Reggio Emilia.

AMMONITI: Trimboli (S), Aquino (S).

LE PAGELLE

MILAN

Jungdal 8 Decisivo a dir poco, in almeno quattro occasioni nel corso del primo tempo. Il portiere danese tiene in vita i rossoneri sino all’ultimo minuto, giocando una partita eccezionale.

Stanga 5.5 Diverse le incertezze nel corso del secondo tempo, soprattutto in fase di impostazione.

Camarà 5.5 Difesa rossonera spesso sollecitata, si difende con ordine ma sbaglio spesso quando deve costruire la manovra.

Obaretin 5.5 Discorso analogo per il compagno di reparto di Obaretin, la sofferenza è tanta, soprattutto nel corso del primo tempo, quando solo i miracoli del portiere danese salvano il punteggio. (36' st Makengo sv).

Kerkez 6 Il migliore della linea difensiva del Diavolo: attento in fase di copertura, dove i blucerchiati fanno fatica a sfondare sulla sua zona.

Di Gesù 6 Inizia da mezzala, poi si trasforma nel play della squadra a causa dell’uscita di Tolomello. Ma non è una gara semplice, viste le pochissime situazioni offensive create dai rossoneri.

Tolomello sv Gioca soltanto sei minuti, poi è costretto ad uscire per infortunio: al suo posto dentro il classe 2005 Victor Eletu.

6’ Eletu Si posiziona al posto di Di Gesù, giocando con grande aggressività e, soprattutto, personalità. Nonostante la giovanissima età sembra un giocatore ben navigato.

Alesi 5.5 Di certo non è la sua miglior prestazione della stagione, ma non è facile farsi spazio contro una Sampdoria agguerrita e spesso nella metà campo avversaria.

33' st Gala 7 Il suo ingresso in campo spacca la partita, chiudendo un match che, sino al suo ingresso in campo, era apertissimo: bravo a sfruttare alla grande la chance che Giunti gli concede.

El Hilali 6 Non è brillantissimo, ma si fa vedere ogniqualvolta la palla arriva dalle sue parti. Nel finale di partita lascia il campo al compagno Traore. (33' st Traore sv).

Nasti 7 Sblocca e indirizza subito la partita in favore dei rossoneri, poi tanto lavoro in attacco, dove fa reparto da solo contro la difesa della Samp: decisivo. (36' st Rossi sv).

Capone 6.5 Quando può, punta sempre l’uomo e cerca la porta: sicuramente uno dei più positivi del reparto offensivo rossonero.

All. Giunti 6.5 Squadra in affanno nel corso di quasi tutto il primo tempo, che però con grande personalità e intelligenza colpisce nei momenti chiave della partita: bravo ad azzeccare il cambio Gala, che si rivela la carta vincente della giornata.

ARBITRO

Iacobellis di Pisa 6 Chiamato in causa raramente, deve estrarre soltanto due cartellini gialli: gara corretta e sempre in controllo.