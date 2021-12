Juventus-Lecce: botta e risposta tra Vulturar e Iling. Chibozo sbaglia il rigore, i bianconeri sprecano e non vanno oltre il pareggio

Una Juventus che avrebbe meritato miglior sorte, ma che alla fine dovrà accontentarsi di un punto. Contro il Lecce non basta un bel secondo tempo e un'occasione dagli undici metri, a Vinovo il Lecce ferma i bianconeri arrivati al terzo pareggio di fila dopo il grande 2-2 con la Roma e lo sfortunato 1-1 a tempo scaduto con il Pescara.

Borbei tiene a galla i suoi. La prima azione pericolosa della gara è per il Lecce verso il quarto d'ora quando Gonzalez ci prova salvo trovare la risposta sicura di Senko. Risponde subito la Juventus con Chibozo che si imbatte nella respinta di Borbei. Al 20' una punizione calciata da Omic poteva portare in vantaggio i suoi, ma la sfera termina alta. I salentini si fanno vedere molto con Gonzalez e Macrì, il primo di nuovo pericoloso con un tiro sul fondo mentre il secondo è stato murato dalla fisicità di Fiumanò. Alla mezz'ora Gonzalez svetta più in alto di tutti e solamente la traversa risparmia un Senko immobile e incolpevole, sfortunato in questo caso il Lecce. Minuto trentotto, la Juventus reagisce con convinzione: Nzouango recupera palla, serve Turco che con una sorta di tiro-cross trova la testa di Cerri che però risulta debole e poco pericoloso nonostante la buona posizione. L'azione però forse più importante per i bianconeri arriva a cinque minuti dal termine quando Borbei è reattivo e attento su Turco che non riesce a concretizzare una grossa chance. Squadre che vanno a riposo con i giallorossi che ringraziano il proprio estremo difensore, protagonista assoluto di questa prima frazione.

Cresce la Juve, alla fine è parità. Con gli ingressi di Bonatti e Mbangula aumentano sia l'imprevedibilità che la velocità e la tecnica nel motore offensivo. Non a caso la prima azione capita proprio sui piedi di Mbangula che servito dal tacco di Turco manda a lato davanti a Borbei. Portiere leccese che torna molto utile ai suoi verso il quinto minuto quando deve fermare un Chibozo scatenato che ne dribbla tre prima di calciare verso lo specchio della porta. Nel momento di massima pressione bianconera, arriva la beffa: al dodicesimo una punizione precisa di Vulturar beffa Senko e porta avanti il Lecce. La Juventus però non sta guardare e un giro di lancette più tardi rimette tutto in parità con Iling, bravo a sfrutta l'assist di Turco che permette all'ex Chelsea di deposito indisturbato in porta. A questo punto la Juve si riserva davanti e a venti minuti dal termine Bonetti trova Turco in area che viene steso. Per l'arbitro non c'è dubbio, calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va Chibozo ma risulta poco preciso dagli undici metri spendendo la palla fuori. Con una maggiore precisione, considerando che nella scelta l'ex Inter aveva spiazzato il portiere, sarebbe stato il definitivo sorpasso. Così non è stato e dopo l'errore su rigore la Juve è come se avesse perso la bussola. Latitano le azioni, si conta solo un tiro di Chibozo che conclude alto da ottima posizione. Non ci sarà dunque riscatto per lui come per tutta la squadra che sbatte ripetutamente sul muro del Lecce nel forcing finale.

IL TABELLINO

Juventus-Lecce 1-1

RETI (0-1, 1-1): 12' st Vulturar (L), 13' st Iling-Junior (J).

JUVENTUS (4-4-2): Senko 6, Savona 6.5, Nzouango 7, Fiumanò 7, Turicchia 6.5, Chibozo 6, Omic 7, Sekularac 6 (1' st Bonetti 6.5), Iling-Junior 7 (40' st Strijdonck sv), Cerri 6 (1' st Mbangula 6.5), Turco 7.5. A disp. Scaglia, Ratti, Mulazzi, Rouhi, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Dellavalle. All. Bonatti 7.

LECCE (4-3-3): Borbei 7.5, Pascalau 5.5, Russo 6, Torok 6.5, Nizet 6, Gonzalez 7, Vulturar 7, Daka 6.5 (28' st Trezza sv), Salomaa 6 (33' st Scialanga sv), Back 6.5 (45' st Carrozzo), Macrì 7. A disp. Bufano, Dreier, Gallorini, Oltremarini, Coqu, Lippo. All. Grieco 7.

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria 6.5.

ASSISTENTI: Sprezzola di Mestre e Tomasi di Schio.

AMMONITI: Sekularac (J), Turco (J), Bonetti (J), Nizet (L), Vulturar (L).

LE PAGELLE

JUVETNUS

Senko 6 Sul gol non ha colpe, difficile anche solo vedere la palla finire sotto l'incrocio

Savona 6.5 Costante come pochi, si contano sulle dita di una mano le sue partite sbagliate quest'anno. Tra i più affidabili dell'intero campionato

Nzouango 7 Le brutte prestazioni di mesi fa sono un lontano ricordo. Ora è una sicurezza, attento e concentrato per tutta la partita

Fiumanò 7 Cresce al fianco del francese e con la sua fisicità limita l'insidioso attacco leccese

Turicchia 6.5 Un po' limitato nel secondo tempo a differenza di una prima frazione che lo vede protagonista di entrambe le fase

Chibozo 6 Sembra essere il trascinatore nel secondo tempo, si rivela croce e delizia con quel rigore sbagliato. Da apprezzare però le iniziative e l'impegno

Omic 7 Faro del centrocampo, il primo pallone sbagliato è all'ottantesimo. Questo fa capire l'affidabilità e l'importanza di averlo in squadra

Sekularac 6 Quel giallo nel primo tempo probabilmente è uno dei motivi che gli costa la sostituzione. Per il resto gioca bene seppur senza strafare

1' st Bonetti 6.5 Con lui aumentano le occasioni da gol grazie alle sue imbucate

Iling 7 Gol del momentaneo pareggio e continua spina nel fianco sulla fascia sinistra. (40' st Strijdonck sv)

Cerri 6 Non incide, prestazione limitata dalla fisicità della retroguardia pugliese

1' st Mbangula 6.5 Buon ingresso con fisicità e velocità, l'unica nota stonata la grande occasione sciupata appena entrato

Turco 7.5 Il migliore in campo per i suoi, sta diventando sempre più completo. Autore dell'assist per Iling, sfortunato in fase realizzativa.

All. Bonatti 7 I cambi sono giusti, la partita invece si rivela stregata. Fa il possibile, nulla da recriminare se non il rigore.





LECCE

Borbei 7.5 Fondamentale per guadagnare questo punto prezioso, nel primo tempo sbarra la strada più volte alla Juventus

Pascalau 5.5 Intervento sconsiderato in area di rigore, regala di fatto un rigore ai bianconeri. Per sua fortuna Chibozo non è in giornata

Russo 6 A volte impreciso e poco concentrato, ma rimane una buona partita la sua

Torok 6.5 Lotta e guizzi interessanti, un match disputato con il piglio giusto culminato con una partita più che sufficiente

Nizet 6 Cerca di arginare l'attacco avversario, ci riesce alla sua maniera con fisicità

Gonzalez 7 Per la difesa di Bonatti non è facile contenerlo, nel primo tempo solo il palo gli nega la gioia del gol. Non solo sotto porta, a colpire è il suo grande lavoro.

Vulturar 7 Punizione precisa e beffarda che porta in vantaggio i salentini, la ciliegina sulla torta in una buona prestazione

Daka 6.5 Combina bene con Gonzalez formando una coppia imprevedibile. Sfrutta la sua grande velocità per mettere in soqquadro i bianconeri. (28' st Trezza sv).

Salomaa 6 Vince vari duelli, dando il via all'azione quando può. Non mancano però alcune sbavature (33' st Scialanga sv)

Back 6.5 Nel vivo della gara, ha anche un'occasione da fuori area nella prima frazione di gioco. (45' st Garrozzo sv)

Macri 7 Lui senza dubbio tra i migliori, interpreta il suo ruolo dando tanto fastidio e lavoro per la retroguardia. Va vicino al gol, questione di sfortuna

All. Grieco 7 Un punto d'oro, ringrazia la sorta per il rigore ma per il resto i suoi si dimostrano attenti e concentrati alzando un muro quasi insuperabile.

ARBITRO

Catanoso di Reggio Calabria 6.5 Partita tosta, tanti falli ma riesce a gestirli bene con i cartellini. Giusta la decisione sul rigore per la Juventus