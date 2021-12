Impresa dell'Alessandria, il Parma ringrazia e va in fuga: i recuperi provocano un terremoto nelle zone alte della classifica

L'Alessandria fa l'impresa, il Parma ringrazia e va in fuga: si può riassumere così la "due giorni" di recuperi del Campionato Primavera 2. Il primo match è stato giocato martedì, recupero della 12ª giornata, e ha visto i Grigi battere l'Udinese per 2-0: un risultato pazzesco, classifica alla mano, ma non poi così tanto se si va a leggere il momento delle due squadre. L'Alessandria di Abbate ha infatti preso confidenza con la nuova categoria e ha messo insieme tutta una serie di prestazioni in crescendo, sbloccando la casella delle "partite vinte" giusto settimana scorsa a Reggio Emilia; l'Udinese invece era reduce dalla prima sconfitta stagionale arrivata nel big match contro il Parma. Per l'Alessandria, che vince grazie ai gol nel primo tempo di Ventre e di Piccardo su rigore, sicuramente la miglior prestazione dell'anno fino a questo momento. Oggi pomeriggio sono scese in campo invece Venezia e Parma, con i ducali primi in classifica e vogliosi di sfruttare lo stop della prima inseguitrice per andare in fuga: detto fatto, 1-0 firmato Vaglica e i ragazzi di Cesare Beggi si portano a +6 dall'accoppiata Udinese-Brescia. Una vittoria sudatissima, con il Venezia autore di una buonissima prestazione con un De Vries in grande forma: bravo il Parma a compattarsi in difesa subendo comunque pochissimi pericoli e a colpire al momento giusto con il suo terzino sinistro, Vaglica, straordinario nell'insaccare il gol decisivo con un sinistro al volo di pregevolissima fattura.

I TABELLINI

ALESSANDRIA-UDINESE 2-0

RETI: 8' Ventre (A), 26' rig. Piccardo (A).

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Cordaro 6.5, Nobile 6.5, Fabbrucci 6.5, Speranza 6.5, Sini 6 (1' st Cocino 6), Favia 7, Ventre 7.5, Castiglione 6.5 (22' st Ghiardelli 6), Piccardo 7 (40' st Antolini sv), Pellegrini 6.5, Ghiozzi 6 (27' Virelli sv, 1' st Morando 6). A disp. Dyzeni, Cavallieri, Gregori, Oberti, Suppa, Trinceri, Boido. All. Abbate 7.5.

UDINESE (4-2-3-1): Piana 6, Codutti 5 (9' st Zuliani 5.5), Kubala 6.5, Maset 6, Cocetta 5.5, Castagnaviz 5, Bassi 5.5 (15' st Kamagate 5.5), Damiani 5.5, Fedrizzi 7, Ianesi 5.5, Centis 6 (15' st Jaziri 6). A disp. Barlocco, Moratti, Campana, Vegetali, Basha S.A., Pafundi A. All. Sturm 5.

ARBITRO: Baratta di Rossano.

ASSISTENTI: Lipari di Brescia e Marchese di Pavia.

ESPULSI: 42' Castagnaviz (U).

AMMONITI: Damiani (U), Castagnaviz (U), Ghiardelli (A), Ventre (A), Speranza (A), Fabbrucci (A), Nobile (A).

VENEZIA-PARMA 0-1

RETE: 21' Vaglica (P).

VENEZIA (4-3-3): Arvidsson 6, Gabrieli 6 (27' st Palsson sv), Bento 6, Mozzo 6.5 (27' st Jonsson sv), Baudouin 6, Makadji 6, Perissinotto 5.5 (36' st Leal sv), Pecile 6, Fossati 5 (36' st Mikaelsson sv), De Vries 7, Bah 6.5. A disp. Lazar, Remy, Busato, Kivikko, Sandberg, Jorge, Sperandio, Cappadonna. All. Soncin 6.5.

PARMA (4-3-3): Rossi 7, Agostinelli 6.5, Vaglica 7.5, Farucci 6.5, Mallamo 6.5, Circati 7, Costanza 6.5, De Rinaldis 7, Marconi 5.5, Sementa 5.5 (36' st Lusha sv), Haj 5.5 (16' st Basili 6). A disp. Piga, Sahitaj, Mir Garcia, Vona, Aissaoui, Lopes Silva, Lorenzani. All. Beggi 6.5.

ARBITRO: Fiero di Pistoia 6.5.

ASSISTENTI: Ravera di Lodi e Consonni di Treviglio.

AMMONITI: De Vries (V).