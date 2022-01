Mezzatesta spara, D'Erchie risponde: il derby tra Pro regala pathos

Pro Vercelli e Pro Sesto si dividono la posta in palio nel primo appuntamento del 2022. Finisce 1-1 il derby delle due Pro al termine di una gara non entusiasmante ma ricca di molti spunti. Apre la squadra di Massimo Gardano (sabato indisponibile e sostituito da Melchiori dell'Under 17) con una punizione di Mezzatesta poco prima dell'intervallo. Nell'occasione viene espulso Endemini e i padroni di casa sono costretti a giocare la ripresa in inferiorità numerica. Nella seconda frazione molto meglio i lombardi, che però rischiano subito di capitolare quando Grechi a porta vuota manda alto il tap-in a porta sguarnita....

