Capuzzi chiama, Gazzola risponde, ma il pareggio non serve né alla Pergo e né al Fiorenzuola

Fra i due litiganti il terzo gode. Potrebbe essere riassunto così il pareggio maturato a Ripalta Cremasca fra Pergolettese e Fiorenzuola, piatto forte del week end del girone B. Già, perché al gol di Capuzzi ha risposto quello di Gazzola, facendo così dividere la posta in palio alle due squadre. Di questo pareggio, ne sarà di sicuro felice il Piacenza. I Lupi, vittoriosi 2-0 contro la Pistoiese, allungano in classifica e consolidano il loro primato. Al netto del punteggio, entrambi gli allenatori possono ritenersi soddisfatti. La prima partita dopo la sosta non è mai facile, ma tutte e due le...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con