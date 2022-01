Il gol di Farucci al 45' lascia uno spiraglio all'Alessandria ma poi ci pensa Sits

Riprendere dopo una pausa così lunga e con l'aggravante della pandemia, difficile sapere se e quanti positivi sono in quarantena, è arduo e non solo, ma anche pieno di incognite sulle condizioni psico-fisiche dei giocatori durante la preparazione. In special modo per l'Alessandria che nella classifica non occupano una posizione rilevante. Se a questo si aggiunge che ad affrontarli sono i primi in classifica e i punti che li separano sono 21, viene da "encomiare" i grigi che per tutto il primo tempo hanno giocato alla pari senza timori riverenziali mettendo, a tratti, in mostra anche delle belle giocate. Soprattutto quando Filipi ha avuto risorse sufficienti ed è stato sorretto dall'appoggio di Pellegrini, migliore in campo tra i suoi. I grigi, comunque, sfruttano i lanci lunghi ed il gioco di rimessa. Il Parma sin dalle prime battute ha messo in mostra un ottimo organico sia sul piano individuale che su quello dell'organizzazione del gruppo. Le trame di gioco sono veloci tra le linee e la squadra viene sempre su accorciando e pressando a centro campo i portatori di palla alessandrini. Così che nella ripresa raccolgono i frutti di quanto hanno seminato nel primo. E dal 17' dopo aver subìto il terzo gol, nonostante i cambi tra le file grigie, in campo c'è una sola squadra: il Parma.

Grande equilibrio Si parte per la conquista del centro campo che, avvalendosi della verve di del trio centrale, Costanza-Sementa-De Rinaldis, sorretto alle spalle da Mallamo, diventa dominio parmense. Ma l'orso regge bene contrastando e chiudendo i varchi pericolosi al limite della propria area. Rendendosi nel contempo pericolosa con le ripartenze e i servizi lunghi per Filipi e Piccardo, leggermente appannato. La prima parata tocca a Rossi che deve uscire a pugni chiusi sull'angolo da destra di Oberti. Al 17' Antolini è chiamato alla deviazione di testa in angolo sulla schiacciata angolata di Sits. Buona occasione per Piccardo al 20' che, servito davanti alla porta dal cross basso di Pellitteri mette a lato di pochissimo. Risposta perentoria dopo pochi minuti di Costanza che dal limite sfiora il palo lontano con una fiondata in diagonale rasoterra. Al 34' Pellitteri deve intervenire di prepotenza a strappare la palla dal piede di Sementa nell'atto di concludere a rete dal dischetto di rigore. Due minuti e lo stesso Sementa con una prodezza di tacco smarca Sits sul palo sinistro che impegna a terra Cordaro. Al 37' l'azione del rigore che l'arbitro non concede a Filipi, atterrato in area da Mallamo dopo che da questi era stato superato, al momento del tiro. In chiusura di tempo arriva il gol su angolo da destra, che trova a centro area lo stacco prepotente di Farucci che gira in rete con una bella incornata. Dieci secondi e l'arbitro fischia la fine del primo tempo.

Illusione e Crollo Passano solo quattro minuti e il Parma raddoppia: De Rinaldis palla al piede dal limite dell'area destra fa partire una botta che Cordaro para ma non trattiene, arriva come un fulmine Sits e palla nel sacco. Otto minuti dopo Ventre viene atterrato in area e stavolta l'arbitro Turrini concede il rigore: Piccardo va sul dischetto, ma dà subito l'impressione di una certa insicurezza, indugia molto, poi parte e mette centralmente sui piedi di Rossi in caduta, pallone che torna in campo e l'attaccante ribatte da pochi metri sulla traversa. Incredibile, ma vero! Sgomento in campo che sparisce dopo pochi minuti quando Piccardo servito in area da un preciso passaggio filtrante di Ventre in bella girata accorcia. Ma la gioia dura solo pochi secondi: palla a centro, Marconi servito lungo dalla linea di fondo crossa basso davanti alla porta dove arriva preciso e prepotente Sits, il tap-in è elementare. Questo è il gol che taglia le gambe agli orsetti che quasi spariscono lasciando campo ai parmigiani. Che ormai tengono campo e gioco. Ai ragazzi di Abbate, nonostante nuovi innesti in avanti Suppa e Mazzucco, non resta che limitare i danni ed evitare la goleada che non arriva anche per la buona prestazione di Cordaro. Ma resta ancora un gol che arriva al 38' per la bravura di Basili, entrato al 20', che riceve a centro area un pallone che calamita sul destro, salta un difensore, e sempre con lo stesso piede fulmina nell'angolino basso Cordaro. Di buono, alla fine, per l'Alessandria resta il primo tempo giocato con determinazione e convinzione, con più carburante la squadra potrà giocare un buon girone di ritorno.

IL TABELLINO

Alessandria-Parma 1-4

RETI (0-2, 1-2, 1-4): 45' Farucci (P), 4' st Sits (P), 16' st Piccardo (A), 17' st Sits (P), 38' st Basili (P).

ALESSANDRIA (4-3-1-2): Cordaro 6.5, Nobile 6.5, Fabbrucci 6, Ghiardelli 6 (26' st Morando 6), Antolini 6 (16' st Favia 6), Cocino 6, Oberti 6 (9' st Ventre 6.5), Pellitteri 6.5 (26' st Suppa 6), Piccardo 6 (16' st Mazzucco 6), Pellegrini 7, Filipi 6.5. A disp. Motta, Gregori, Cavallieri, Perazzone, Ascoli, Nacci. All. Abbate 6.

PARMA (4-1-3-2): Rossi 6, Agostinelli 6.5, Vaglica 6.5, Ankrah 7, Mallamo 6.5, Farucci 7, Costanza 6.5, De Rinaldis 6.5 (43' st Aissaoui sv), Marconi 6.5 (20' st Basili 6.5), Sementa 7, Sits 7.5. A disp. Moretta, Sahitaj, Mir Garcia, Vona, Lorenzani, Tannor, Haj. All. Beggi 7.

ARBITRO: Turrini di Firenze 6.5.

ASSISTENTI: Pedone di Reggio Calabria e Rispoli di Locri.

LE PAGELLE

Alessandria

Cordaro 6.5 Nessuna responsabilità, anzi in un paio di occasioni limita i danni con i suoi interventi

Nobile 6.5 I suoi interventi sempre determinanti, ma mai scorretti. Appena può non disdegna puntate in avanti.

26' st Morando 6 Continua l'opera del compagno.

Fabbrucci 6 Nel primo tempo dà il meglio poi nella ripresa, stanco, commette qualche errore in fase difensiva.

Ghiardelli 6 Abbastanza valido in fase di rottura del gioco e di filtro ma si propone poco in appoggio.

Antolini 6 Nella prima fase di gioco realizza il meglio con vari interventi non ultimo quello di intercettare un pallone diretto a rete in mischia.

16' st Favia 6 Difensore centrale altrettanto efficace.

Cocino 6 Quasi difensore fisso a guardia del pericolosissimo Marconi che poche volte gli sfugge.

Oberti 6 Preciso e pericoloso sui calci d'angolo, si vede poco sulla fascia destra.

9' st Ventre 6.5 Smuove sicuramente l'attacco col rigorfe e col passaggio gola a Piccardo

Pellitteri 6.5 Molto mobile e presente nella zona destra del campo esce molto stanco.

Suppa 6 Cerca di offendere quando può ma è troppo solo.

Piccardo 6 Sbagliare un rigore si può ma quella ribattuta a pochi metri sulla traversa lascia di stucco. Si rifà con l'unico gol per la sua squadra.

16' Mazzucco 6 Entra quando ormai ci si difende.

Pellegrini 7 Fino alla fine non molla mai, mobilissimo ma anche dotato di una bella tecnica individuale. Lotta su tutti i palloni e mette in atto spunti efficaci.

Filipi 6.5 Una buon primo tempo dove mette in mostra efficacemente la sua tecnica, ma poi quasi sparisce, non solo per colpa sua, nella ripresa.

All. Abbate 6 I suoi ragazzi non hanno deluso ma devono ancora migliorare sul piano della tenuta.

Parma

Rossi 6.5 A parte il gol e una respinta col rigore 'tiratogli addosso', per il resto guarda la gara.

Agostinelli 6.5 Preciso e puntuale negli anticipi e nei contrasti ma sempre nei limiti della correttezza.

Vaglica 6.5 Sulla fascia sinistra dà una spinta notevole in attacco con i suoi cross.

Ankrah 7 Padrone della situazione in ogni circostanza, grande maturità e personalità nella gestione dei palloni che non spreca mai.

Mallamo 6.5 Davanti alla difesa mette ordine e suggerisce giocate ed aperture sulle fasce, buon prestazione.

Farucci 7 Apre le danze con un gol da incorniciare per precisone e determinazione, svetta tra un nugolo di avversari.

Costanza 6.5 Filtro, appoggi, aperture, controllo del pallone, insomma bagagli8oi tecnico invidiabile.

De Rinaldis 6.5 Uno dei perni di centro campo, sa ripiegare e proporsi in attacco con molta naturalezza. 43' st Aissaoui sv

Marconi 6.5 Appena diciassettenne si rivela una buona spalla per Sits facendogli spazio, quando entra.

20' st Basili Al 38' sigla il poker.

Sementa 7 Visione di gioco, dai suoi piedi e per la sua posizione passa quasi tutto il gioco giallo blu.

Sits 7.5 Un anno in meno per la sua categoria, ma non lo dà avedere e lo dimostra la doppietta confezionata con tanta maestria

All. Beggi 7 Squadra che conferma le sue grandi doti tecniche e non solo. Sbrogliata la matassa nessuna incertezza alla conquista del risultato.