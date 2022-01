L'arciere Salducco e capitan Prinelli trascinano il Monza nel match d'esordio del 2022

Il Monza inizia il suo 2022 calcistico in Primavera 2 in modo veramente stellare: la partita con il Pordenone finisce 10-0 per i ragazzi di Palladino, che già al termine del primo tempo si erano portati sul 5-0 grazie alla doppietta di Salducco e alla tripletta di capitan Salducco, che al di là dei gol si è reso protagonista di una partita fenomenale a centrocampo. Nella ripresa, dopo una mancia di minuti in cui la squadra ospite sembrava un po’ più convinta a farsi valere, i biancorossi tornato a martellare la porta avversaria, mettendo in rete il pallone per altre...

