La doppietta di Iacovo e il gol di Trubia regalano tre punti mozzafiato alle Pantere. Per gli Spartani non bastano Fusto e l'autogol avversario

Termina sul filo del rasoio l'avvincente partita tra Renate e Seregno. Il gol d'istinto di Iacovo in pieno recupero sigla il rocambolesco 3-2 con cui si conclude una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Dopo un primo tempo a reti inviolate, la seconda frazione si apre con un gol proprio di Iacovo al 5'. Ma il Seregno è tutt'altro che domo e prima pareggia al 10' con il capitano Fusto e poi va in vantaggio grazie all'autorete di Iacovo. Il Renate però non vuole cedere all'inerzia della gara e prima riagguanta gli avversari con il 2-2 firmato da Trubia con un colpo di testa e al 47' trova il sorpasso definitivo con una rete sempre di Iacovo che manda le giovani pantere in festa e li tiene in lotta per il primo posto.



Stasi. La partita si apre con un buon piglio da parte di entrambe le squadre che mettono in campo energia per inaugurare la gara e togliere la ruggine data dalla lunga pausa. Al 2’ infatti ecco il primo corner del match battuto dal Seregno che però non trova la conclusione sperata. Il Renate prova a imporre il proprio ritmo già dai primi minuti con un buon giro palla che coinvolge diversi interpreti in campo. Il Seregno trova una ghiotta occasione al 9’ quando Patete si invola sulla fascia destra aprendo un cross per il centro area, dove Fusto cerca di tramutare il passaggio in un gol ma viene schermato bene dalla difesa di casa. Azione fotocopia dal lato opposto dove è Eberini a propiziare un passaggio per l’area piccola ma anche in questo caso la relativa difesa non si fa sorprendere. Gli ospiti puntano molto sulle ripartenze e sulla velocità degli interpreti sia quando si tratta di passare per le corsie centrali sia per quelle laterali. Al 18' buona offensiva dei padroni di casa con Meroni che apre saggiamente per il centro area dove trova Baioni davanti alla porta che però apre il tiro troppo rapidamente e fa terminare il pallone tra le braccia di un attento Re. Al 21’ il Seregno conquista una punizione ma la lunga distanza permette alla difesa locale di compattarsi e respingere la sfera senza ulteriori complicazioni. Al 30’ Meroni si incarica di un piazzato da buona posizione ma nessuno dei compagni riesce ad insaccare il pallone che spiove a centro area. Gli ospiti provano ad aumentare la marcia conquistando prima un piazzato e poi un calcio d’angolo, ma nessuna delle due iniziative riesce ad insidiare Tanzi anche se sintomo di una maggior sicurezza nei propri mezzi degli uomini di Briuhanov. Al 36’ il Renate cerca l’affondo che sblocchi la gara mediante una buona sessione offensiva provando a scardinare la compatta difesa ospite con tiri consecutivi dalla breve distanza che però trovano sempre il muro azzurro del Seregno. Gli Spartani provano ad aprire le danze con Barzaghi che si impossessa del pallone e apre per il solito Patete che a sua volta sventaglia per il centro area dove Fusto prova a capitalizzare, ma Trubia è abile a tenere la posizione e spazzare via la sfera prima che il 10 ospite riesca a trasformarla in una possibile palla gol.



All'ultimo respiro. Il secondo tempo si apre con la pressione offensiva del Renate, intenzionato a mettere a referto la rete inaugurale con una serie di corner che si rivelano però infruttuosi. Il Seregno ribatte con una punizione da zona molto invitante di cui si incarica il solito Fusto che però calcia alto. Al 5’ ecco che i nerazzurri presentano il conto: il neo entrato Maccario brucia la fascia destra e apre per il centro dove un fulmineo Iacovo impatta da brevissima distanza e fulmina Re per il gol che sblocca la gara. Il Renate ritrova la freschezza offensiva che lo contraddistingue e poco dopo sfiora il raddoppio con un’azione fotocopia. Ma il Seregno è ben lontano dall’arrendersi e su un calcio piazzato è Fusto a trovare il pareggio con un colpo di testa che scavalca Tanzi e riallinea il risultato della gara. Al 23’ spicca un grandioso intervento di Tanzi che con un tuffo nega il raddoppio a Fusto autore di un colpo di testa da distanza estremamente ravvicinata. Il Seregno però ha ormai ingranato e al 23’ ecco il raddoppio per uno sfortunato autogol di Iacovo che porta gli ospiti autori di una buona pressione in vantaggio. Il Renate sembra essere inizialmente frastornato dallo svantaggio ma dopo qualche tentativo a vuoto si ricompatta e trova ancora una rete per agganciare gli avversari: stavolta è Trubia che, su un assist dalle corsie laterali di Resnati, si tuffa in centro area segnando la rete del 2-2. Al 38’ occasione per il controsorpasso casalingo con Eberini che prova a iscriversi al tabellino con un altro gol aereo, impattando di testa un pallone che però termina fuori. Il Renate prova il tutto per tutto negli ultimi minuti con una sfuriata offensiva che termina nel più auspicato dei modi: su un cross alto la palla rimbalza sulla traversa ma resta nei paraggi della porta, dove Iacovo con istinto la tocca quanto basta per farla carambolare in porta. Giocatori e tifosi di casa esplodono in un grido liberatorio e di lì a poco il triplice fischio regala al Renate 3 punti mozzafiato.

IL TABELLINO





RENATE-SEREGNO 3-2

RETI (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2): 5’ st Iacovo (R), 10’ st Fusto (S), 23’ st aut. Iacovo (R), 31’ st Trubia (R), 47’ st Iacovo (R)

RENATE (4-4-2): Tanzi 6, Colombo 6 (1’ st Maccario 7), Cugola 6.5, Trubia 7 (44’ st Selmo sv), Eberini 6.5, Comi 6.5, Rosa 6, Fardella 6 (1’ st Resnati 6.5), Baioni 6 (41’ st Annibale sv), Meroni 6.5 (7’ st Costanzo 6), Iacovo 8. A disp. Del Forno, Cisana, Stamato, Valussi, Beretta, Serioli. All. Savoldi 7.

SEREGNO (4-3-2-1): Re 6, Patete 7, Spinelli 6.5, Chianello 6, Giussani 6.5, Zotkaj 6, Angiò 6.5, Barzaghi 6 (41’ st Cappellini sv), Frasi 6.5, Fusto 7.5 (39’ st Esposito sv), Baratta 6. A disp. Sala, Favarato, Buzzoni, Basilico, Arapi, Bocchi. All. Briuhanov 6.5.

ARBITRO: Airaghi di Legnano 6.

ASSISTENTI: Minardi di Milano e Alemanni di Milano.

AMMONITI: Colombo (R), Trubia (R), Frasi (S), Rosa (R).







LE PAGELLE

RENATE

Tanzi 6 Poco coinvolto nel primo tempo, si fa comunque trovare pronto quando serve compreso lo spettacolare intervento nella seconda metà.

Colombo 6 Quando può si apre lungo la fascia destra agevolando la manovra.

1' st Maccario 7 Entra con energia e disputa un secondo tempo di alta fattura. Suo l'assist della prima rete ma non solo: corre, recupera palloni e lascia tutto quello che ha sul campo.

Cugola 6.5 Presenza di spessore nel reparto difensivo dove chiude sempre con precisione le traiettorie pericolose.

Trubia 7 Notevole il gol che riapre la gara. Inoltre lavora bene con il compagno di reparto e resta sempre concentrato. (44' st Selmo sv).

Eberini 6.5 Capitano e leader della squadra, anche sul campo agisce con coscienza attivando spesso i compagni allargandosi sulla fascia.

Comi 6.5 Lavora saggiamente come raccordo tra centrocampo e difesa.

Rosa 6 Buona prova anche se paga un po’ il lungo utilizzo sul finale.

Fardella 6 Prova a ingranare da subito ma non sembra al meglio delle condizioni.

1' st Resnati 6.5 Entra con grinta e disputa una grande gara, confezionando l'assist per il pareggio.

Baioni 6 Partita giocata attenendosi ai compiti affidati dall'allenatore. (41' st Annibale sv).

Meroni 6.5 Qualità e tecnica al servizio dei compagni, abile sia ad agire per sé che per la squadra.

7' st Costanzo 6 Si impegna per aumentare al momento giusto il peso offensivo.

Iacovo 8 Protagonista assoluto di giornata, segna una doppietta che fa ampiamente da contraltare allo sfortunato autogol. Nel prezzo è compresa anche la rete all’ultimo respiro che manda il Renate in festa.

All. Savoldi 7 La partita subisce numerosi ribaltamenti di fronte ma lui è bravo a infondere di continuo energia alla squadra che gli regala una vittoria al cardiopalmo.



SEREGNO

Re 6 Quando viene sollecitato si fa trovare pronto. Nel primo tempo non corre rischi eccessivi ed è tendenzialmente incolpevole sui gol.

Patete 7 Uno dei migliori interpreti per la sua squadra, quando sale con la palla è sempre pericoloso.

Spinelli 6.5 Autore di più di un buon intervento, spicca per il tempismo.

Chianello 6 Lavora con impegno al netto di qualche sbavatura nel finale.

Giussani 6.5 Bravo nelle letture, sa chiudere bene le traiettorie più ostiche.

Zotkaj 6 Paga un po' il lungo utilizzo in campo ma sa distinguersi.

Angiò 6.5 Parte con prudenza ma cresce durante la partita lavorando bene su entrambi i fronti.

Barzaghi 6 Cerca di collegare al meglio i reparti con il pallone tra i piedi. (41' st Cappellini sv).

Frasi 6.5 Spazia bene lungo il campo non offrendo punti di riferimento agli avversari.

Fusto 7.5 Lavora come un capitano dovrebbe fare e si sobbarca il peso offensivo della squadra e infatti è autore del gol che riporta i suoi in partita. (39’ st Esposito sv).

Baratta 6 Qualche calo di attenzione ma presidia come meglio può la sua zona.

All. Briuhanov 6.5 La partita non è facile ma lui presenta una squadra che da comunque il massimo perdendo solo all'ultimo minuto.



ARBITRO

Airaghi di Legnano 6 La partita con l'incedere dei minuti diventa energica e deve restare concentrato per tenerne le redini.



L'INTERVISTA

Soddisfatto il tecnico di casa Gianluca Savoldi: «La notizia positiva è sicuramente il modo in cui questa partita è arrivata, senza mai cedere anche in svantaggio. Anche se avessimo pareggiato avrei detto le stesse cose. Credo che alla fine abbiamo cercato la vittoria con più insistenza, giusto rischiare perché ci stiamo giocando il primo posto in classifica. Complimenti anche agli avversari perché ho visto un Seregno autore di una gara di cuore che ha saputo metterci in difficoltà».