La Juventus vince in rimonta il derby sotto gli occhi di Ivan Juric, doppiette d'autore di Iling e Bonetti. Al Torino non basta Stenio

Il derby è bianconero e Bonatti strappa in rimonta a Coppitelli tre punti di grande importanza nel derby della Mole. Prima la rete di Iling, poi l'uno-due Baeten e Zanetti per chiudere 2-1 la prima frazione. Dal 23' della ripresa c'è solo la Juventus con la doppietta di Bonetti intervallato dal secondo gol di giornata per Iling. Illude solo il 3-4 di Zanetti.

Lampo Iling, poi super Toro. I bianconeri cominciano di gran lunga meglio il match e infatti trovano subito la rete con un bolide di Iling che buca le mani ad un Milan non perfetto. Da lodare Omic che con un vigoroso contrasto e la solita tecnica che lo contraddistingue cede all'ex Chelsea il pallone che l'inglese trasforma in gol. Due minuti dopo la pessima notizia che sottolinea la quasi impraticabilità del campo: Omic mette male il piede e la brutta distorsione alla caviglia obbliga l'austriaco ad uscire prima del tempo. Al ventesimo Mulazzi prova a mettere in mezzo con il pallone che prende una strana traiettoria e impatta sulla traversa, arriva Iling ma colpisce male calciando alto. Stessa sorte per Baeten che sul cambio di campo entra bene in area salvo tirare in maniera sbilenca. La svolta della partita, una delle tante col senno di poi, arriva al 25': Turicchia salta in area colpendo con il braccio il pallone con l'allenatore Carella che indica il dischetto per il calcio di rigore per il Torino. Dagli undici metri va Baeten, freddo nel guardare negli occhi fino all'ultimo Senko prima di spiazzarlo. La partita prosegue molto lentamente verso il duplice fischio, grande intensità che non alimenta lo spettacolo e lascia in bilico il risultato. Al quarantunesimo Nzouango, qualche decina di metri davanti rispetto all'area di rigore, sbaglia a controllare la sfera venendo sovrastato da Zanetti che sradica palla dai piedi del francese e infila sotto le gambe a Senko per il 2-1.

Bonetti sale in cattedra, Iling fa doppietta. Al contrario del primo tempo, stavolta è il Torino a gestire meglio l'incontro con meno qualità della Juventus ma con grande attenzione. Quest'ultima viene poi a mancare per undici minuti, l'errore più grande che i ragazzi di Coppitelli potessero fare. Un black-out che inizia dal tap-in di Bonetti al ventitresimo, bravo il dieci bianconero ad approfittare della respinta di Milan sul tiro di Cerri per pareggiare. Meno di cinque minuti dopo ed ecco che Chibozo mette il turbo, ne salta uno, scarica per Iling completamente solo al limite dell'area che spacca la porta ribaltando l'incontro in un battibaleno. A dieci giri di lancette dal termine è ancora Bonetti a raggiungere i gol di Iling mettendo a referto anche lui una doppietta, molto bravo Hasa da subentrato a lottare in lungo e in largo allargando poi per l'autore del 4-2. La fiammella della speranza non si spegne per il Torino che ad un minuto dal termine trova il 3-4 con Zanetti che da posizione impossibile infila Senko. C'è però un tocco di mano dell'attaccante che lascia qualche dubbio sulla regolarità del gol. La gara, abbastanza tranquillla fino a quel momento, prende una piega nervosa con un doppio cartellino rosso, uno per parte, con N'Guessan e Cerri che arrivano alle maniere pesanti dopo che Hasa aveva trattenuto la palla per non far ripartire i granata. Il Torino rimane in dieci a differenza della Juve visto che Cerri era già stato sostituito. Termina così la partita con gli animi che si surriscaldano.

IL TABELLINO

TORINO-JUVENTUS 3-4

RETI (0-1, 2-1, 2-4, 3-4): 5' Iling-Junior (J), 25' rig. Baeten (T), 41' Zanetti (T), 23' st Bonetti (J), 27' st Iling-Junior (J), 34' st Bonetti (J), 44' st Zanetti (T).

TORINO (4-1-4-1): Milan 5.5, Della Valle 5.5, Reali 5.5, N'Guessan 5, Angori 6, Savini 6 (35' st Polenghi sv), Di Marco 7 (24' st Ciammaglichella 6), La Marca 6 (35' st Caccavo sv), Garbett 6, Zanetti 7, Baeten 7 (21' st Rosa 6). A disp. Vismara, Pagani, Sassi, Amadori, Lindkvist, Giorcelli, Antolini, Ansah. All. Coppitelli 6.5.

JUVENTUS (4-4-2): Senko 5.5, Mulazzi 6, Muharemovic 6.5, Nzouango 5, Turicchia 6, Mbangula 6 (32' st Hasa 6.5), Omic sv (7' Rouhi 5.5), Bonetti 7.5, Iling-Junior 7.5, Chibozo 6.5 (45' st Maressa sv), Cerri 6 (32' st Fiumanò sv). A disp. Scaglia, Vinarcik, Citi, Turco, Solberg, Ledonne. All. Bonatti 6.5.

ARBITRO: Carella di Bari 6.5.

ASSISTENTI: Cravotta di Città di Castello e D'Angelo di Perugia.

ESPULSI: 48' st Cerri (J), 48' st N'Guessan (T), 52' st Muharemovic (J).

AMMONITI: Turicchia (J), Muharemovic (J), Senko (J), Baeten (T), Savini (T).

LE PAGELLE

TORINO

Milan 5.5 Si fa colpire a freddo dalla conclusione dalla distanza di Iling per il momentaneo 1-0, poteva fare di più.

Della Valle 5.5 In fase difensiva cerca di dare il suo apporto, ma davanti è spesso inconcludente e poco decisivo.

Reali 5.5 Fa fare ben poco a Cerri, marcatura stretta e asfissiante. Qualche errore di troppo in impostazione che macchiano la sua prova.

N'Guessan 5 Esordio difficile in una partita molto particolare. Regge anche bene, di fisico, poi l'errore sul gol bianconero e la rissa con Cerri verso fine gara. Risultato: cartellino rosso.

Angori 6 Con i suoi piazzati rende difficile la vita alla difesa bianconera, cala di rendimento solo quando tutta la barca affonda.

Savini 6 Lui c'è sempre, nel bene e nel male, per dirigere il traffico e per darsele di santa ragione. Non si risparmia e questo fa di lui un lottatore inesauribile. (35' st Polenghi sv).

Di Marco 7 Spirito e cuore granata dalla testa ai piedi, il migliore in campo per i suoi. Qualità e quantità al servizio della squadra.

24' st Ciammaglichella 6 Sfortunato, entra e si fa male alla spalla.

La Marca 6 Per caratteristiche non sembra essere la sua partita, ma è lodevole l'impegno e la condizione fisica con cui si presenta a questa gara. (35' st Caccavo sv).

Garbett 6 L'unico neo sono i pochi tiri realmente pericolosi rispetto a quelli tentati. Per il resto rimane sul pezzo anche nel bel mezzo della tempesta.

Zanetti 7 A tratti incontenibile, difficile da arginare. Mantiene viva la speranza granata con un gol a pochi istanti dal termine. Molto bravo nei novanta minuti a dare sempre una mano reale e concreta alla squadra.

Baeten 7 Per un attaccante il gol è sempre fondamentale, freddo dal dischetto nello spiazzare Senko. Lavora per la squadra facendola salire.

21' st Rosa 6 Pochissime le occasioni capitate tra i suoi piedi.

All. Coppitelli 6.5 I suoi giocano bene, lottano, forse non sempre ordinati ma comunque mai domi. Staccano solo per dieci minuti, ma questo sarà fatale.

JUVENTUS

Senko 5.5 A differenza delle altre volte ha alcune colpe sulle reti, perde la testa nel finale lamentandosi con l'arbitro, bravo a non esagerare nelle proteste.

Mulazzi 6 Il campo non lo aiuta, sbaglia alcuni appoggi che sicuramente non avrebbe sbagliato in altre situazioni di terreno di gioco. Rimane una prova di sostanza.

Muharemovic 6.5 Si sta prendendo sempre di più la scena difensiva, agonisticamente cattiva ma anche capace ad impostare dando il via all'azione.

Nzouango 5 Il suo errore a fine primo tempo costa caro, ma per fortuna la sua squadra riesce a rimontare. In difficoltà, prestazione non all'altezza della sua stagione.

Turicchia 6 Sfortunato nell'occasione del rigore, rimedia con tanta attenzione soprattutto dopo aver rischiato il doppio giallo.

Mbangula 6 Alterna volate da centometrista a qualche dribbling di troppo, nel complesso una buona partita dove sfiora anche un grandissimo gol.

32' st Hasa 6.5 Entra e spacca la partita con un assist al bacio per Bonetti, si prende anche qualche calcio a fine partita quando si impuntava a difendere pallone e vantaggio.

Omic sv Fuori subito per una distorsione.

7' Rouhi 5.5 In affanno appena entrato, a dire il vero non riesco mai a stabilizzarsi troppo all'interno del campo.

Bonetti 7.5 Non c'era partita migliore per far vedere a tutti di che pasta è fatto. Un gol di rapina e una incrociato che prima bacia il palo e poi termina in porta. Doppietta decisiva.

Iling-Junior 7.5 Partitone, imprendibile con tanto di doppietta. Strapotere fisico misto ad un'ottima finalizzazione e una grande intelligenza tattica.

Chibozo 6.5 Assist al bacio per Iling, la ciliegina sulla torta in una prestazione fatta di fisicità e tanta tecnica. Fa diventare matta la difesa granata.(45' st Maressa sv).

Cerri 6 Spesso in ritardo all'appuntamento con il pallone, di buono c'è il tanto lavoro svolto per la squadra prima della sostituzione difensiva. (32' st Fiumanò sv).

All. Bonatti 6.5 Di certo non la migliore partite della stagione, da lodare il quarto d'ora di reazione che ha portato i tre punti a Vinovo.

ARBITRO

Carella di Bari 6.5 Gestisce molto bene la partita, bravo nei cartellini facendosi sentire senza rovinare la partita. L'unico errore arriva sul 4-3 del Torino, irregolare per tocco di mano che l'arbitro non ravvisa.