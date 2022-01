Milan-Empoli: i rossoneri iniziano l'anno con una vittoria, decisivo l'asse Capone-Nasti. Roback chiude i conti dalla panchina

La Primavera del Milan inaugura il 2022 con una vittoria convincente in casa contro l'Empoli. I rossoneri passano per 3-1 al Vismara grazie all'estro di Capone - due assist - e al fiuto di Nasti, autore di una doppietta. I due, insieme a Roback che chiude i conti, sono gli artefici del successo dei padroni di casa contro un Empoli che, forse, avrebbe meritato più i quanto raccolto. I ragazzi di Buscé, però, possono recriminare per il rigore sbagliato da Degli Innocenti sullo 0-0 (grandioso Pseftis) e per aver subito il secondo e il terzo gol nel giro di quattro minuti. Continua, dunque, la striscia positiva di Giunti, alla quarta vittoria consecutiva. La quinta nelle ultime sei giornate.

Lampo. Milan ed Empoli, appaiati in classifica a quota 17 punti iniziano la partita a ritmi bassi. Il 4-3-1-2, con Fazzini che in fase difensiva si abbassa sulla linea di Degli Innocenti, di Buscé imbriglia la squadra di Giunti, che fa possesso ma non ha occasioni da gol. Nei primi minuti i portieri sono poco impegnati e l’unica occasione che si registra è un destro alto di Degli Innocenti, che non spaventa Pseftis. Il Milan prova, con pazienza, a trovare l’imbucata giusta, mentre gli ospiti, appena possono, cercano il lancio per Magazzù e Lozza, non in grande giornata. Al 29’ la prima vera emozione. Dopo un errore di Pseftis, Magazzù si procura un rigore per fallo di Eletu. Dal dischetto Degli Innocenti si fa prima ipnotizzare dal numero 99 rossonero, poi spara alto la ribattuta a porta vuota. Il pericolo scampato sveglia il Milan e sveglia anche Alesi e Di Gesù, che entrano, finalmente in partita. Al 41’ un lampo di Nasti sblocca il match. Alesi serve Capone, che appoggia al numero 9, fino a quel punto molto in difficoltà, per la rete dell’1-0. Un risultato eccessivo per la squadra di Buscé, che va al riposo sotto di un gol e col peso del rigore sbagliato.

Capone to Nasti. L'Empoli prova a trovare il gol del pareggio e inizia il secondo tempo all'attacco. Dopo 10 minuti grande occasione per gli ospiti. Pseftis esce in modo avventuroso e si fa soffiare palla da Lozza, che mette in mezzo, ma la difesa del Milan, con la porta sguarnita, fa ottima guardia. Continua la spinta dei toscani, che dopo un minuti colpiscono il palo esterno con Fazzini, bravo a inserirsi alle spalle di Stanga. Il Milan non esce ancora dagli spogliatoi e soffre soprattutto a destra, dove Coubis non contiene Rizza che, al 18', serve il cross per il pareggio di Lozza. Nel momento migliore degli ospiti, ecco ancora la coppia Capone-Nasti: il primo ubriaca Evangelisti, il secondo fa doppietta con un grande inserimento. La rete è una mazzata e il Milan, sfruttando un grave errore i Biagini, fa anche il 3-1 con il neo-entrato Roback su assist di Omoregbe. Il gol è la sentenza definitiva su una partita bella e combattuta che i rossoneri vincono grazie ai lampi del 10 e del 9 e che consente alla squadra i Giunti i staccare i toscani in classifica.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 3-1

RETI (1-0, 1-1, 3-1): 41' Nasti (M), 18' st Lozza (E), 24' st Nasti (M), 28' st Roback (M).

MILAN (4-3-3): Pseftis 7, Coubis 5.5, Stanga 6.5, Bosisio 6, Bozzolan 6, Di Gesù 6.5, Eletu 5.5 (18' st Gala 6), Alesi 6.5 (12' st Robotti 6.5), El Hilali 5 (12' st Omoregbe 6.5), Nasti 7.5 (26' st Roback 6.5), Capone 8 (26' st Traore 6). A disp. Bartoccioni, Nava, Makengo, Camarà, Bjorklund, Rossi, Piantedosi. All. Giunti 7.

EMPOLI (4-3-1-2): Biagini 5, Evangelisti 4.5, Pezzola 6, Filì 5.5 (1' st Indragoli 5.5), Rizza 6.5, Rossi 6 (22' st Renzi 5.5), Degli Innocenti 5, Ignacchiti 6 (35' st Heimisson sv), Fazzini 5.5, Magazzù 6 (43' st Fini sv), Lozza 6.5 (43' st Logrieco sv). A disp. Fantoni, Fontanelli, Morelli, Disegni, Bonassi, Mauro, Dragoner. All. Buscè 6.

ARBITRO: Rutella di Enna 7.

ASSISTENTI: Poma di Trapani e Grasso di Acireale.

AMMONITI: Rossi (E), Gala (M), Nasti (M), Coubis (M).

LE PAGELLE

MILAN

Pseftis 7 L'intervento sul rigore gli vale il voto nettamente al di sopra della sufficienza. Rischia i vanificare tutto con un'uscita avventurosa, ma è protetto dai suoi difensori.

Coubis 5.5 Dopo un primo tempo tranquillo, nella ripresa il Milan soffre molto dal suo lato. La coppia Rizza-Ignacchiti lo mette in seria difficoltà e, infatti, da quella fascia nasce il gol del momentaneo 1-1.

Stanga 6.5 Partita di lotta contro Magazzù che, nel primo tempo non la vede mai. Nella ripresa l'attaccante pareggia, ma lui è incolpevole. Sicuro in fase di impostazione.

Bosisio 6 Prende mezzo voto in meno rispetto al compagno di reparto perché con la palla tra i piedi commette qualche errore di troppo. Magazzù si muove molto, ma lui riesce, in qualche modo, ad arginarlo.

Bozzolan 6 Dalle sue parti l'Empoli attacca poco e lui si limita a difendere con ordine. Non accompagna molto l'azione, però, e in attacco fa il compitino. Sufficienza.

Di Gesù 6.5 Nel primo tempo si nasconde troppo, ma, alla distanza cresce e prende in mano il centrocampo. Il Milan si assesta quando lui entra in partita e non è di certo una casualità.

Eletu 5.5 Inizia bene, poi pasticcia sul rigore. Prima si fa anticipare da Degli Innocenti poi stende Magazzù e il doppio errore lo condiziona.

18' st Gala 6 Entra e dopo 9 minuti la partita è, di fatto, finita. Quando l'Empoli prova la rimonta non tira mai indietro la gamba.

Alesi 6.5 In ombra per 30 minuti, gioca un finale di primo tempo molto importante. Da una sua grande imbucata nasce l'1-0.

El Hilali 5 Dal suo lato il Milan attacca poco anche a causa della sua scarsa vena. Giornata no in cui non si vede praticamente mai.

12' st Omoregbe 6.5 Lesto a sfruttare l'errore della difesa dell'Empoli e altruista a servire Roback per il 3-1.

Nasti 7.5 Ha due palloni giocabili e li trasforma entrambi. Non si vede molto nella manovra, ma sotto porta si dimostra letale. Killer Instinct.

26' st Roback 6.5 Entra e segna nel giro di un minuto. What else?

Capone 8 A tratti può sembrare lezioso, ma quando si accende è uno spettacolo. Perfetto sull'1-0, sontuoso sul 2-1, quando lascia sul posto Evangelisti. Colpito duro, lascia il campo da migliore dei 22.

26' st Traore 6 Si dimostra utile e molto pericoloso nei contropiedi finali.

All. Giunti 7 Con un Capone così in forma diventa tutto più facile. E' bravo e fortunato a pescare dalla panchina i ragazzi che confezionano la rete del 3-1.

EMPOLI

Biagini 5 Il Milan non calcia molto in porta, ma quando lo fa fa spesso gol. Sulle reti di Nasti non può nulla, ma commette un errore nell'azione del 3-1 che è fatale per il destino della partita.

Evangelisti 4.5 Dopo 40 minuti di alto livello, Capone inizia a fargli venire il mal di testa. Il numero 10 dal suo lato fa quello che vuole e sull'azione del 2-0 rimane si fa saltare con troppa facilità. Nel finale, poi, arranca anche sul neo-entrato Traoré.

Pezzola 6 Amministra nel primo tempo e cerca di coprire i buchi di Evangelisti. Non sempre ci riesce, ma in difesa risulta tra i migliori. Ha il brutto vizio, però, di lamentarsi in modo eccessivo con l'arbitro, che lo grazia diverse volte.

Filì 5.5 L'ex rossonero gioca una buona partita fino al gol del Milan, quando si perde il taglio di Nasti che insacca.

1' st Indragoli 5.5 Si perde Nasti sul gol del 2-1 e non è certo incolpevole sulla rete di Roback. Peccato, perché aveva iniziato bene.

Rizza 6.5 Secondo tempo di grande spinta, in cui mette in difficoltà Coubis. Il cross per Lozza è un capolavoro. In difesa i problemi arrivano sempre dall'altro lato.

Rossi 6 In fase di pressing dà molto fastidio alla manovra del Milan. Dimostra grande maturità nel non farsi condizionare dall'ammonizione del primo tempo.

22' st Renzi 5.5 Il suo ingresso non aggiunge nulla all'assalto dell'Empoli che, nel giro di quattro minuti, si trova sotto di due gol.

Degli Innocenti 5 Il rigore e la successiva ribattuta sbagliati lo condizionano troppo. Dopo un buon avvio si perde, fino a naufragare completamente nella ripresa dove lascia il centrocampo in mano al Milan.

Ignacchiti 6.5 Parte a rilento, ma nel secondo tempo è la benzina che accende la rimonta dell'Empoli. Con Rizza forma un bel tandem, peccato che poi le disattenzioni difensive vanifichino il loro operato. Lui, però, fa il massimo. (35' st Heimisson sv).

Fazzini 5.5 Più utile nel pressing che in fase offensiva, dove, purtroppo, si vede poco. Un palo colpito a inizio secondo tempo e poco più. Non sufficiente per chi dovrebbe accendere la luce.

Magazzù 6 Lotta e si muove tantissimo, cercando di disturbare sempre i difensori milanisti quando impostano. Si crea anche qualche occasione interessante, ma non impensierisce mai veramente Pseftis. (43' st Fini sv).

Lozza 6.5 Un'occasione, un gol. Si presenta così il nuovo acquisto dell'Empoli, appena arrivato dall'Atalanta. Peccato per il risultato finale, ma le premesse sembrano ottime. (43' st Logrieco sv).

All. Buscé 6 Il risultato finale non rispecchia quanto fatto vedere dai suoi ragazzi. Che, però, devono recriminare per le troppe disattenzioni difensive.

ARBITRO

Rutella di Enna 7 Lascia correre molto e, nonostante l'agonismo, non perde mai il controllo sul match. Giusto il rigore fischiato all'Empoli.