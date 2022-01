Pokerissimo per l'Albinoleffe di Biava che travolge i leoni e consolida il primo posto in classifica

Cinquina vincente per l’Albinoleffe di Biava, che dopo il mezzo passo falso della giornata precedente contro il Padova si rifà con gli interessi mettendo a segno cinque gol contro la Pro Vercelli. La partita a senso unico ha confermato le buone qualità della compagine bergamasca, che mantiene salda la prima posizione in classifica a quota 31 punti, allungando ancor di più il divario dalla FeralpiSalò, ferma a quota 24 e che ha goduto del turno di riposo. Passo indietro invece per la Pro Vercelli che, dopo il pareggio ottenuto contro la Pro Sesto, non è riuscita nell’impresa di fare lo sgambetto alla prima della classe. La squadra di Russo, ha resistito finché ha potuto agli assalti dei padroni di casa, ma la solidità in difesa si è ben presto sciolta come neve al sole, permettendo agli orobici di colpire e affondare.

Concas scatenato. Nei primi dieci minuti di gioco succede poco nulla, anche se l’Albinoleffe spinge molto in avanti con un ritmo sempre costante, ma senza creare particolari pericoli. Dall’altra parte i vercellesi resistono alle incursioni, ma la strenua resistenza degli ospiti dura solo fino al 15’ quando Allieri porta i suoi in vantaggio grazie anche al lavoro di precisione di Concas, che dalla destra palla al piede sale, vede l’arrivo del compagno che rifinisce il colpo trafiggendo Scali. La risposta della Pro Vercelli non si fa attendere e al 19’ è Santi a concludere verso la porta d’esterno destro con la palla che esce di poco a lato. I padroni di casa sono come una pressa, che non abbassa mai il ritmo e schiaccia i leoni nella loro area non dandogli modo di respirare e ripartire. Al 22’ Allieri e Concas si invertono i ruoli, con il primo che passa al suo compagno, il quale a sua volta preferisce lasciare la conclusione ad Agostinelli che calcia centrando la traversa. La seconda rete comunque non tarda ad arrivare e al 34’ è Angeloni che si mette in proprio sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e penetra fin dentro l’area piccola con la difesa vercellese che non spazza via la palla sufficientemente lontano, permettendo a Toma di far sua la sfera e firmare il momentaneo 2-0.

Debutti e primi gol. Nel secondo tempo la Pro Vercelli cerca di più la profondità, anche se la difesa di casa non fa una piega di fronte ai tentativi dei ragazzi in maglia nera, che al 6’ sfoderano un super tiro con Rossi, il quale costringe alla prima parata di giornata Giroletti che si rifugia in corner. Gaido, Carabillò e Mezzatesta provano a imbastire una manovra offensiva, ma i blucelesti tengono alta la guardia anche con Zambelli, bastione di difesa. Al 19’ però arriva la terza rete di giornata, questa volta ad opera di Angeloni servito dal solito Concas che scivola via sulla fascia destra e passa in mezzo al compagno che non manca il bersaglio. Otto minuti dopo i ragazzi di Biava siglano la quarta rete con Delle Donne, bravo ad approfittare di un pasticcio difensivo dei due subentrati, Bagnato e Mantovani, che non si intendono e regalano la palla all’attaccante che non fallisce. Negli ultimi minuti c’è spazio anche per il debutto con il gruppo orobico di Di Carlo, bravo a farsi trovare pronto e per il quinto gol realizzato da Castellani, che sigilla con la prima rete della stagione la fine della partita. L'Albinoleffe continua la sua striscia positiva di risultati riprendendo a essere una macchina da gol; la Pro Vercelli ha che da lavorare per cercare di puntellare soprattutto il centrocampo e l’attacco.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE-PRO VERCELLI 5-0

RETI (5-0): 15’ Allieri (A), 34’ Toma (A), 19’ st Angeloni (A), 27’ st Delle Donne (A), 45’ st Castellani (A).

ALBINOLEFFE (3-5-2): Giroletti 6.5, Arsuffi 6.5, Castellani 7, Mazzoleni 6.5 (25’ st Delle Donne 7), Zambelli 6.5, Allieri 6.5, Concas 8.5 (30’ st Pozzi 6.5), Agostinelli 7.5, Toma 7 (37’ st Di Carlo 6.5), Angeloni 7.5 (30’ st Frattini 6.5), Valli 6.5 (25’ st Vinzioli 6.5). A disp.: Taramelli, Stingaciu, Franchini, Ghilardi, Speroni, Malanchini, Bugada. All. Biava 7.5.

PRO VERCELLI (3-5-2): Scali 6 (15’ st Mantovani 5.5), Gaido 6, Santi 6.5 (26’ st Bagnato 5.5), Scalia 6.5, Macanthony 7, Carabillò 6, Nuara 6.5 (9’ st Viberti 6), Rossi 6.5 (26’ st Petrassi 6.5), Grechi 6.5, Mezzatesta 6, Gheza 6 (9’ st Ordia 6). A disp.: Brollo, Martinszzo, Dubois, Ferri, Leon Garcia, Passanante, Messina. All. Russo 6.

ARBITRO: Faye di Brescia 7.

ASSISTENTI: Terlizzi di Bergamo 6.5, Colleoni di Bergamo 6.5.

AMMONITI: Carabillò (P), Agostinelli (A), Castellani (A).

LE PAGELLE

ALBINOLEFFE

Giroletti 6.5 Primo tempo da spettatore non pagante, al 6’ della ripresa la sua prima e unica parata di giornata.

Arsuffi 6.5 Calcolatore che in poco tempo riflette e poi agisce attuando l’opzione migliore. Esegue il suo dovere senza troppi patemi.

Castellani 7 Non sembra accusare la fatica dopo 90 minuti di gioco. La sua gara è coronata dal primo gol in stagione.

Mazzoleni 6.5 Capitano bravo nello scambio e nel dai e vai. Non corre a vuoto risparmiando energie preziose.

25’ st Delle Donne 7 Entra e segna dimostrando reattività e rapidità di pensiero quando l’occasione è ghiotta.

Zambelli 6.5 Tiene bene botta, non si fa sorprendere ed erige un muro difensivo che non fa passare nessuno.

Allieri 6.5 Bravo a rubar palla in mezzo al campo e a far salire i suoi. Rifinisce il bel lavoro di Concas siglando il primo gol.

Concas 8.5 la fascia destra è di suo dominio, fa il bello e il cattivo tempo e mette i compagni in condizione di segnare. Arma vincente.

30’ st Pozzi 6.5 Agisce in sordina, ma dà ugualmente da pensare ai giocatori avversari.

Agostinelli 7.5 Si spende tanto per la squadra e non si tira indietro quando si tratta di tirare. Sfortunato a centrare la traversa.

Toma 7 Come un rapace arpiona la palla e senza pensarci due volte tira in porta centrando l’obiettivo.

37’ st Di Carlo 6.5 Per poco non bagna con un gol il suo debutto con la squadra. Si rende subito pericoloso.

Angeloni 7.5 Bene nella fase di raddoppio. Rispettivamente complice e protagonista nella seconda e terza rete.

30’ st Frattini 6.5 Si fa trovare pronto e non delude contribuendo alla costruzione della manovra.

Valli 6.5 Non al meglio per un problema alla caviglia, ma i compagni fanno talmente bene in avanti che lui si dedica di più alla fase di non possesso.

25’ st Vinzioli 6.5 Non molla un colpo ed entra subito nel vivo del gioco. Prestazione più che buona.

All. Biava 7.5 Costanza e ritmi alti da parte di tutti sono i tratti distintivi della sua squadra.

PRO VERCELLI

Scali 6 Impegnato fin dal fischio d’inizio, al quarto d’ora della ripresa deve lasciare il posto a Mantovani per un infortunio al ginocchio.

15’ st Mantovani 5.5 Non si intende con Bagnato in occasione di un retropassaggio con Delle Donne che segna.

Gaido 6 Cerca di proporsi quando gli riesce, ma è impegnato più a tenere a bada l’avversario che a passare ai compagni.

Santi 6.5 Appena può sale con il gruppo per creare pericolo in avanti, ma non incide come vorrebbe.

26’ st Bagnato 5.5 In concorso di colpa con Mantovani, appena entrato si è fatto sopraffare dai bergamaschi.

Scalia 6.5 Nel primo tempo fa l’elastico avanti e indietro, impegnato soprattutto in difesa ricorre spesso ai lanci lunghi.

Macanthony 7 Cerca di salvare capre e cavoli, se la cava in più circostanze nonostante il fuoco incrociato.

Carabillò 6 Costretto a rischiare qualcosa per non fare entrare in area l’avversario. Il compito non è dei più facili.

Nuara 6.5 Barcolla ma non molla finché non viene sostituito. Ne prende tante, ma resiste e lotta per la causa. Bene anche in copertura.

9’ st Viberti 6 Fa fatica a rodare e ingranare. Ha bisogno di qualche minuto prima di entrare nel clima partita.

Rossi 6.5 Prova a fermare le cavalcate di Concas, che però è incontenibile. Ha un gran bel da fare in mezzo al campo.

26’ st Petrassi 6.5 Bravo nell’interdizione, dà modo ai suoi di respirare soprattutto nelle ultime fasi della gara.

Grechi 6.5 Centravanti che deve fare da boa per favorire l’inserimento dei compagni, ma non sempre trova qualcuno da assistere.

Mezzatesta 6 Corre e si dà da fare come un dannato per tutta la partita. Tenta ogni soluzione, anche i tiri dalla distanza.

Gheza 6 Bene nello stretto, ma le maglie difensive dei bergamaschi non gli permettono di finalizzare le giocate.

9’ st Ordia 6 Cerca di farsi valere col suo fisico, ma anche “i nemici” sono altrettanto agguerriti.

All. Russo 6 I suoi hanno resistito finché hanno potuto agli assalti orobici. È mancato l’apporto dei cambi.

LE INTERVISTE

A fine gara il tecnico dell’Albinoleffe Biava commenta così la prestazione dei suoi: «Siamo riusciti a entrare bene in campo già dal primo tempo realizzando due gol. Nella ripresa ne abbiamo fatti altri tre e anche i ragazzi che sono subentrati hanno giocato una partita tosta. Ho un bel gruppo e sono contento per quei giocatori che non hanno avuto molto spazio e che oggi hanno giocato. Sono contento anche per Castellani che ha realizzato il suo primo gol dopo tante gare, sono soddisfazioni».

Un po’ amareggiato per il risultato l’allenatore della Pro Vercelli Russo: «È stata una partita difficile, sapevamo che loro sono una buona squadra e la classifica lo dimostra. Abbiamo cercato di costruire delle azioni e di organizzarci dal punto di vista della pressione. Il risultato però è pesante per i ragazzi. Sul 2-0 potevamo fare qualcosa, poi è arrivato il terzo gol e l’infortunio del portiere. Ripartiamo pensando alla prossima giornata e lavoreremo per organizzarci nel miglior modo possibile per finire il campionato e onorare la maglia».