Berra e Reda firmano la vittoria bluceleste, il Lecco espugna Sesto e punta al quarto posto

Bastano due colpi, Berra nel primo e Reda nel secondo tempo al Lecco di Mastrolonardo, che supera meritatamente la Pro Sesto di Martinelli al temine di una gara che ha visto i blucelesti tenere spesso il pallino del gioco in mano. Il successo permette al Lecco di consolidare la quinta posizione, con l'obiettivo dichiarato ora di agguantare il Padova in quarta posizione. I biancocelesti, dal canto loro, ci hanno provato, soprattutto nel finale, ma non sono mai riusciti a concretizzare al meglio quanto sviluppato durante le trame di gioco. E così, restano zero le vittorie in questo campionato, in una stagione che purtroppo per loro continua a condannarli in ultima posizione in compagnia del Legnago.

Guizzo di Berra. Parte subito forte il Lecco, che al 3' si crea la prima occasione della partita, con Reda che scappa in volata verso la porta, serve l'assist a Gini che si inserisce da dietro, ma il suo piattone a giro finisce incredibilmente sopra la traversa, sprecando una ghiottissima occasione da gol a pochi passi dalla porta. Nei minuti successivi le due squadre badano poco alla tattica, e si va a folate, con lanci lunghi da una parte e dall'altra, a caccia dell'imbucata giusta per sorprendere l'avversario. Funziona il 3-4-1-2 che propone Mastrolonardo, con il terzetto difensivo composto da Castoldi, Lorenzi e capitan Sberna. Nella linea a quattro di centrocampo, Perez e Paltrinieri larghi sulle fasce, con Checcacci e Gini in mezzo al campo. Chiavi della trequarti affidate a Branzini, che aggira alle spalle del tandem d'attacco Reda-Berra. La Pro Sesto si affaccia in avanti per la prima volta al 10': cross con i giri giusti di Goffi - in un'insolita posizione laterale - per Saracino, che però di testa non è preciso e spedisce a lato. È efficace anche il 4-3-3 che schiera Martinelli, con la Pro Sesto alla ricerca costante del tridente d'attacco Saracino-Goffi-Marocco. Davanti a Fasolini ben allineati nella difesa a quattro Silba, Silanos, Costante e Dipalma (all'esordio con la maglia della Pro Sesto, in arrivo dal Milan). Nel terzetto di centrocampo ci sono Ciarmoli e Vicini ai lati di Carnevale. Il piano gara del Lecco è chiaro: recupero palla veloce e verticalizzazione sulle fasce, dove uno scatenato Paltrinieri sulla sinistra costringe Silba a ricorrere al fallo e alla conseguente ammonizione dopo 20 minuti di gioco. Le occasioni da gol nitide però scarseggiano da entrambe le parti, e con il passare dei minuti sia il Lecco che la Pro Sesto iniziano ad abbassare i ritmi. Al 24', però, in un lampo si sveglia il Lecco: Berra attacca la profondità alla grande, salta l'avversario, rientra sul sinistro e fa partire un tiro imparabile all'interno dell'area di rigore che supera Fasolini, sbloccando lo stallo e portando in vantaggio i blucelesti. La squadra di Martinelli esce di fatto dalla partita, subendo il contraccolpo psicologico e le avanzate del Lecco, che diventa padrone del gioco. Un colpo di testa senza fortuna a dieci dalla fine per la Pro Sesto è l'unica risposta casalinga, nient'altro. E, dopo 45 minuti spaccati di gioco, Chindamo manda le due squadre a riposo, con gli ospiti in vantaggio di un gol.



Reda serve il bis. La ripresa si apre con un triplo cambio nelle file della Pro Sesto: Martinelli prova a cambiare la storia della partita, inserendo Losco al posto di Saracino, Rosa per Silba (già ammonito) e Wronsky per Costante. Ma la prima occasione del secondo tempo è targata Lecco: al 6' è di nuovo Lorenzo Sberra a scappare alla difesa della Pro Sesto come nel primo tempo, ma questa volta non è lucidissimo e spedisce il suo sinistro fuori. Sei minuti più tardi solo un miracolo di Fasolini, che devia con la mano, evita la gioia del gol al neo entrato Manuel Grieco, bravissimo col destro a calciare. Al 19' è ancora il Lecco a rendersi pericoloso, che cala il bis, con un assist direttamente dalla porta di Picarelli: lancio lungo calibrato al massimo, che scavalca la difesa della Pro Sesto - troppo alta e un po' disattenta - Reda si presenta davanti a Fasolini e con un destro secco lo infila: gol e partita in ghiaccio, con tutti i compagni ad abbracciare il loro numero nove. La risposta della Pro Sesto arriva alla mezz'ora con una ghiottissima occasione da calcio di punizione: D'Erchie dalla distanza impensierisce Picarelli, costretto al doppio intervento per evitare il gol. Ma la reazione dei padroni di casa è tardiva, e al 35' il Lecco potrebbe portare a tre le marcature: sovrapposizione di Paltrinieri, che riceve da Reda e fa partire un cross basso e teso direttamente verso il secondo palo, dove a chiudere l'azione si presenta Riccardo Grieco, ma il suo sinistro è debole e Fasolini si salva sulla linea, tenendo in vita i biancocelesti. Sei minuti dopo finalmente anche Picarelli è chiamato in causa, ed è costretto a compiere gli straordinari sul destro di Vicini al limite dell'area, ma il numero uno del Lecco si oppone e devia con i piedi. Sforzo massimo della Pro Sesto nei minuti finali per provare a riaprire una gara oggettivamente compromessa, ma il Lecco con attenzione difende la propria porta, senza concedere il gol. Dopo 48 minuti di gioco il direttore di gara fischia la fine, con il Lecco che vince e accorcia sulla quarta in classifica Padova. Niente da fare invece per la Pro Sesto, che deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.

IL TABELLINO

PRO SESTO-LECCO 0-2

RETI: 24' Berra (L), 19' st Reda (L).

PRO SESTO (4-3-3): Fasolini 6.5, Silba 5 (1' st Rosà 5.5), Dipalma 5.5, Carnevale 5.5, Silanos 5.5, Costante 5 (1' st Wronsky 5.5), Ciarmoli 5.5 (25' st D'Erchie 6.5), Vicini 6.5, Goffi 6, Saracino 6.5 (1' st Losco 5.5), Marocco 6 (11' st Cominetti 6.5). A disp. Formosa, Macovei, Zattoni, Casati, Perina, Giudici. All. Martinelli 5.5.

LECCO (3-4-1-2): Picarelli 7, Castoldi 6.5 (42' st Bianchi sv), Sberna 6.5, Checcacci 6.5 (27' st Gittini 6), Lorenzi 6.5, Paltrinieri 7, Perez 6.5 (27' st Grieco R. 6), Gini 6, Reda 7.5, Branzini 6 (12' st Grieco M. 6.5), Berra 7.5 (42' st Cozzi sv). A disp. Malivindi, Bosia, Sorgente, Rovelli, Bonacina, Benti, Cereghini. All. Mastrolonardo 7.

ARBITRO: Chindamo di Como 5.5.

ASSISTENTI: Nava di Monza e Longoni di Seregno.

AMMONITI: Lorenzi (L), Sberna (L), Silba (P).

LE PAGELLE

PRO SESTO

Fasolini 6.5 Chiamato a compiere gli straordinari, salva la sua squadra in diverse circostanze. Ma sui due gol non può davvero fare nulla.

Silba 5 Decisamente una brutta giornata: Paltrinieri lo costringe a spendere l'ammonizione, e Martinelli a fine primo tempo decide saggiamente di sostituirlo.

1' st Rosà 5.5 Si posiziona sulla fascia sinistra, con Dipalma che trasloca sulla destra: va in difficoltà, perché il Lecco sulle fasce attacca in continuazione, anche se ci mette tanto impegno.

Dipalma 5.5 Era all'esordio con la maglia della Pro Sesto, in arrivo dal Milan. Ha faticato sulla fascia, ma sicuramente bisogno di tempo per integrarsi al meglio con il resto della squadra.

Carnevale 5.5 In mezzo al campo è una lotta contro il centrocampo del Lecco. Prova con qualche lancio lungo a mandare in porta Goffi, ma senza grandi risultati.

Silanos 5.5 Con Costante faticano e non poco al centro della difesa: il Lecco quando verticalizza fa paura.

Costante 5 Primo tempo complicato contro Berra, la difesa fa fatica e lui compie qualche errore di troppo, poi spazio a Wronsky dal 1' della ripresa.

1' st Wronsky 5.5 Tutto il secondo tempo per lui, che gioca una buona gara fino al gol del raddoppio: pesa l'errore di posizionamento della difesa, compreso il suo.

Ciarmoli 5.5 Si vede poco, spesso fa fatica nei duelli e non s'inserisce mai alle spalle della difesa avversaria.

25' st D'Erchie 6.5 Sicuramente uno dei più pericolosi nel secondo tempo, quando sfiora il gol con una gran punizione dalla distanza che si merita il grande applauso di tutto il pubblico sugli spalti.

Vicini 6.5 Uno dei più lucidi: nella ripresa dai suoi piedi arriva la clamorosa occasione del gol dell'1-2, che però fallisce all'altezza del dischetto di rigore.

Goffi 6 Lotta, sgomita e fa salire la squadra: peccato che si trovi spesso da solo a far reparto, e da solo non può di certo compiere miracoli.

Saracino 6.5 Il tridente d'attacco non funziona come Martinelli vorrebbe, e Saracino resta negli spogliatoi a fine primo tempo.

1' st Losco 5.5 Il tecnico biancoceleste lo lancia nella mischia nella speranza di cambiare la storia della gara, ma il cambio si rivela controproducente.

Marocco 6 Sufficiente per l'impegno che ci mette: quando può punta l'avversario senza problemi, ma si accende a intermittenza.

11' st Cominetti 6.5 Dopo il lungo infortunio minutaggio anche oggi per lui, in cerca della forma migliore. Offre alla squadra un contributo notevole: chapeau.

All. Martinelli 5.5 Ci crede sempre, anche quando la mission di ribaltare la partita sembra cosa impossibile. E lo trasmette alla squadra sempre. I suoi ragazzi lo seguono, ma purtroppo la classifica non sorride a nessuno.

LECCO

Picarelli 7 Si supera quando viene chiamato in causa, per il resto guida con grande tranquillità e personalità la linea difensiva e il resto della squadra. Nel secondo tempo s'inventa anche l'assist di giornata: pazzesco.

Castoldi 6.5 Nonostante sia dalla sua parte che la Pro Sesto prova a rendersi pericoloso, si fa sempre trovare attento, rischiando praticamente nulla. (42' st Bianchi sv).

Sberna 6.5 Il capitano gioca una gran partita, da leader vero. Difende con intelligenza e partecipa alla manovra offensiva con i suoi cambi di gioco.

Checcacci 6.5 Assieme a Gini compongono una mediana difficile da superare: rispetta le consegne di Mastrolonardo, e nel finale lascia spazio a Gittini. (27' st Gittini 6).

Lorenzi 6.5 Contenere un attaccante come Goffi non è impresa semplice, ma se la cava egregiamente, disputando una signor prestazione al centro della difesa.

Paltrinieri 7 Un incubo per Silba per tutto il primo tempo. Non smette mai di puntare e creare pericoli sulla fascia: che treno.

Perez 6.5 Sulla fascia manda in difficoltà Dipalma, è un bel duello tra i due. Ed è bravo anche a nella fase difensiva, coprendo al meglio la sua zona di competenza.

27' st Grieco R. 6 Impatta alla grande alla gara, sfiorando anche di inserire il suo nome tra i marcatori qualche minuto dopo il suo ingresso, ma è poco freddo e non sfrutta l'occasionissima.

Gini 6 In mezzo al campo si fa sentire, e quando può cerca subito la verticalizzazione verso le due punte.

Reda 7.5 Assieme a Berra formano una coppia d'attacco spaziale, si capiscono a memoria e mandano in tilt la difesa della Pro Sesto: preziosissimo.

Branzini 6 Si muove e tanto tra le linee, ma non riesce mai ad incidere come vorrebbe.

12' st Grieco M. 6.5 Entra subito bene in partita, sfiorando il gol del raddoppio, ma solo un super Fasolini gli sbarra la strada.

Berra 7.5 Quando si accende son dolori per gli avversari, e il suo gol pesa tantissimo: goleador. (42' st Cozzi sv).

All. Mastrolonardo 7 La squadra si esprime a buoni livelli, anche se il tecnico dalla panchina vorrebbe di più. Ma i meritati tre punti sono fondamentali per lanciare la sua squadra ora verso le zone alte della classifica.

ARBITRO

Chindamo di Como 5.5 È costretto a ricorrere a qualche cartellino giallo quando gli animi si scaldano, ma la gara è sempre sotto controllo.

LE INTERVISTE

Nonostante la sconfitta, si dice soddisfatto della prestazione della sua squadra Simone Martinelli a fine gara: «Abbiamo fatto una buonissima partita, gli episodi hanno determinato il risultato ma devo dire che i ragazzi sono stati bravi, perché hanno giocato come gli avevo chiesto: atteggiamento corretto e grinta giusta. Non abbiamo mai mollato. A questo livello gli episodi fanno la differenza, e i due gol concessi in situazioni semplici pesano. Poi non siamo riusciti a concretizzare le nostre occasioni, che le ritengo abbastanza clamorose. Tutto questo, ovviamente, determina poi il risultato. Ci spiace per la classifica, ma faremo di tutto per migliorarla nelle partite che mancano da qui alla fine del campionato».

Sorride, invece, a fine gara Robero Mastrolonardo, per quella che può essere considerata come una vittoria fondamentale in chiave playoff per il suo Lecco: «Stiamo molto bene fisicamente, oggi abbiamo giocato contro una squadra ostica come la Pro Sesto e abbiamo fatto una buona partita, creando le nostre occasioni. Credo che non abbiamo rubato nulla, anzi, forse ci stava anche il terzo gol. Ma va bene così. Il nostro obiettivo rimane quello dei playoff, che è gia un obiettivo molto alto rispetto ai piani iniziali. Sicuramente oggi la classifica ci sorride ancora di più. Abbiamo davanti due squadre a pochi punti, abbiamo ancora qualche scontro diretto da giocare e abbiamo una gara in meno. Diciamo che il momento è chiaramente di ottimismo».