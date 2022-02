Nasti imprendibile, Casadei fa male: le pagelle del derby di Milano

L'Inter vince il Derby contro il Milan con il risultato di 2-1, andando due volte in vantaggio grazie alle reti, una per tempo, di Casadei e Peschetola. Due volte rimontato e sconfitto invece l'undici di Giunti, incapace di concretizzare e distratto in occasione delle reti subite. Un successo che avvicina i nerazzurri alla vetta e assesta un duro colpo alle ambizioni in chiave play-off dei rossoneri. Di seguito, le pagelle della stracittadina milanese.

LE PAGELLE

MILAN

Pseftis 6 Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Casadei e in occasione della deviazione sotto porta di Peschetola. Chiamato di rado in causa nel corso del match.

Coubis 6 Nel primo tempo è un treno che non effettua fermate ed è diretto nell'area nerazzurra. Nella ripresa ristagna un po' e si perde Peschetola nell'azione che porta al 2-1 dell'Inter.

Stanga 5.5 Non bada al sodo quando deve difendere e spesso è più che approssimativo. Regge inizialmente bene l'urto dell'attacco nerazzurro ma buca l'intervento sul pallone che Casadei indirizza per il vantaggio.

Bosisio 6 Marcatura approssimativa insieme al collega Stanga sull'1-0 di Casadei, recupera posizione e marcatura col passare dei minuti. Nel finale colpisce una traversa che lascia l'amaro in bocca.

Bozzolan 6 Ordinato in fase di copertura e diligente in quella offensiva. Potrebbe incidere di più ma Silvestro è un osso duro e lui cerca di contenerlo al meglio, senza demeritare particolarmente.

Di Gesù 6.5 Dai suoi piedi ha origine il gioco del Milan, fa girare la sfera alla ricerca della giusta inventiva per i compagni che però stentano ad arrivare. Sventaglia lui il pallone che Alesi mette in mezzo per il colpo di testa di Bosisio terminato sul palo.

Robotti 6 Al centro del campo la lotta imperversa furiosa ma lui non si scoraggia e cerca di prendere per mano la squadra. In ombra nel primo tempo, sfodera la sua tecnica della ripresa, ma non riesce clamorosamente ad andare ad una conclusione che avrebbe potuto indirizzare la partita

Gala 6 Non brilla per idee di gioco, che sono lasciate alla mente di Di Gesù. Svolge un umile lavoro in fase di copertura ma non riesce a fornire il giusto apporto al trio offensivo.

16' st Alesi 6 Entra in campo per dare un nuovo brio alla manovra offensiva grazie alle sue giocate. Scodella benissimo per Bosisio, ma il fine è vano in termini di punteggio.

Traoré 6.5 Semina il panico tra le fila difensive dell'Inter ogni volta che punta l'uomo. È suo il pallone servito a Nasti per il gol del momentaneo pareggio.

16' st Capone 5.5 Non riesce a saltare l'uomo o a creare opportunità pericolose per i compagni. Non dà l'apporto dovuto nel forcing finale.

Nasti 7 Tarantolato. Ogni volta che prende il pallone c'è sempre la sensazione che possa colpire, e infatti è lui a mettere lo zampino nelle occasioni del Milan. Fortunato in occasione del gol siglato, dove è la deviazione di Matjaz fa la maggior parte del lavoro. Ma nulla è casuale

Roback 6 Prova a sgasare per impensierire la difesa avversaria ma pecca di imprecisione e concretezza. Quando parte, però, dà sempre la sensazione di poter fare male.

16' st Omoregbe 5.5 Il suo ingresso doveva dare qualcosa di diverso ma si è verificato ininfluente. Va spesso a sbattere contro il muro eretto da Carboni, che sulla fascia è imprendibile.

All. Giunti 6 I suoi ragazzi approcciano con lo spirito giusto il Derby, ma quando arrivano al limite dell'area non trovano i giusti spunti per colpire. Prova a rivoluzionare la formazione con i cambi ma non ottiene quanto desiderato.

INTER

Rovida 6.5 Beffato in pieno dalla deviazione di Matjaz che lo mette fuori causa in occasione del'1-1 di Nasti. Lui però non si lascia abbattere e nel secondo tempo tira fuori una super parata proprio sul centravanti in maglia 9 del Milan, che si aggiunge ad una prestazione di solidità.

Silvestro 6.5 Mette in seria difficoltà Bozzolon puntandolo a ripetizione e vincendo la maggior parte dei duelli col 2004 rossonero, faticano a prenderlo e lui ne approfitta, anche se non a pieno. Proprio dalla sua fascia nasce il calcio di punizione che Casadei concretizza per l'1-0.

Matjaz 5.5 Va spesso in difficoltà quando si trova a fronteggiare Nasti e Roback, faticando a leggere i loro movimenti. Sua è la deviazione, seppur sfortunata, che consente al Milan di pareggiare l'incontro nel primo tempo.

Fontanarosa 6 Inizia la partita e lui viene immediatamente messo alla prova dal reparto offensivo dei padroni di casa, che nei primi minuti esercita un pressing forsennato. Ha il merito, e non banale visto l'andazzo della partita, di fermare in più di un'occasione i tentativi di sfondamento di un Nasti scatenato.

Carboni F. 6 Calcia perfettamente la punizione che viene raccolta dalla testa di Casadei e depositata in porta proprio dall'8 nerazzurro, frizzante in fase offensiva. Quando deve difendere, però, non è altrettanto efficace.

Andersen 6 Nella vittoria che porta la firma di un centrocampista, è proprio tale reparto a non brillare. Il danese, come i suoi compagni di reparto, non riesce ad imporsi nei contrasti e nelle seconde palle, risultando tutt'altro che incisivo.

6' st Peschetola 7 É lui l'uomo Derby. Entra in campo e dopo pochi minuti crossa un pallone delizioso per la testa di Matjaz che però si stampa sulla traversa. Un possibile assist che però è solo l'inizio della sua super prestazione, ottimi i suoi tempi di inserimento, decisivi quando al 28' del secondo tempo si ritrova a colpire indisturbato al centro dell'area piccola, mandando in visibilio il popolo interista con la rete che vale i tre punti.

Sangalli 5.5 Non riesce a trovare il giusto equilibrio e la giusta posizione tra difesa e centrocampo, rimanendo sempre nel mezzo alla ricerca della sfera. Prova a cambiare marcia nella ripresa con qualche buon intervento, ma la sua prestazione è insufficiente.

Fabbian 5.5 Corre tanto e lo sforzo prodotto nel diminuisce la lucidità ai fini della manovra di gioco dell'Inter. L'ammonizione rimediata ne limita una possibile riscossa.

Casadei 7 Fulmineo l'inserimento che lo porta in gol nel primo tempo, precise e mai banali le sue giocate, che mettono in seria apprensione la retroguardia rossonera. É lui ad iniziare l'azione che porta alla rete del 2-1 di Peschetola, con un filtrante che taglia fuori Stanga e arriva comodamente all'assitman di turno Jurgens.

Jurgens 5.5 Non riesce a tenere il pallone per far respirare i suoi quando sono in apprensione e, nel complesso, offre una prestazione abbastanza incolore. Si salva, ma senza sufficienza, per il pallone messo in mezzo e concretizzato da Peschetola (38' st Abiuso sv).

Iliev 6 Prova ad inventare ed è da premiare per la costanza e l'insistenza dei suoi tentativi offensivi. Agli albori della ripresa ha l'opportunità di colpire ma la difesa del Milan respinge attentamente, vanificando i suoi sforzi.

25' st Carboni V. 6 Entra in campo per tenere il pallone lontano dalla propria area e riesce nel suo intento, facendo perdere diversi minuti che avrebbero fatto comodo al tentativo di rimonta rossonera.

All. Chivu 6.5 Mette in campo una squadra che, apparentemente, sembra soffrire terribilmente il gioco del Milan nei primi minuti. I suoi però sono bravi a tenere botta e a colpire in ripartenza, azzecca in pieno il cambio mettendo in campo Peschetola, che gli fa vincere la partita.

ARBITRO

Gualtieri di Asti 6 L'incontro si arbitra quasi da sè, poche sono le chiamate effettuate. Discretamente severo nelle amonizioni interiste, ma nel complesso una prestazione più che positiva.