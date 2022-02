L'Atalanta continua la risalita, dov'è finito il Torino?

L'Atalanta è viva e vegeta: sta bene, gioca, ha trovato identità nel suo 3-4-1-2 con Sidibe dietro a due punte mobili come Pagani e De Nipoti. Il Torino accusa invece qualche linea di febbre: i granata sono alla terza sconfitta consecutiva, dopo i ko con Inter e Juventus è arrivato il 2-1 di Zingonia. La diagnosi è chiara: ai ragazzi di Federico Coppitelli manca ancora qualcosina per giocarsela con le grandi. Preoccupazione però non ce n'è, il Toro sta facendo cose egregie rispetto alla passata stagione e tutto sommato anche contro questi avversari se l'è giocata fino alla fine. La formazione di Massimo Brambilla invece porta a casa tre punti importanti per rilanciare le proprie ambizioni in ottica fase finale e lo fa grazie a Federico Virgilio Pagani e Guillaume Renault: il primo con un gol da rapace dell'area di rigore porta avanti la Dea, il secondo - migliore in campo - insacca di testa il raddoppio prima del gol dell'illusione di Luigi Caccavo prima dell'intervallo.

SLIDING DOORS



Che si aprono e si chiudono al 16', dando un indirizzo ben preciso a una partita che era cominciata in maniera piuttosto equlibrata. L'azione corale del Torino avviata da Caccavo, rifinita da Pagani e Zanetti e conclusa da Angori finisce con un difensore dell'Atalanta che salva nei pressi della linea di porta, il susseguente contropiede bergamasco invece ha il suo epilogo con il gol dell'1-0: Pagani aziona Renault, palla per Oliveri sul cui cross basso sul primo palo si avventa Pagani che anticipa Milan per il vantaggio orobico. I granata cercano di fare la partita ma la squadra di Brambilla in contropiede è devastante: al 20' l'Atalanta va vicina al raddoppio con Sidibe (assist di De Nipoti e destro del numero 8 deviato in angolo), al 28' il 2-0 è cosa fatta con Renault che di testa beffa Milan incornando in rete - con la complicità della leggera deviazione di Della Valle - il perfetto cross dalla destra di Oliveri. Il Torino sembra arrendersi quando Milan fa il miracolo evitando il 3-0 alzando in angolo la bellissima semirovesciata di De Nipoti su cross da sinistra di Ceresoli, poi quando De Nipoti al 45' colpisce l'incrocio dei pali con un destro da distanza ravvicinata. E invece i granata si confermato squadra tosta e che non molla mai, riaprendola all'ultimo secondo: Polenghi va in verticale per Caccavo che sorprende Berto e fulmina Sassi sul suo palo con un sinistro al fulmicotone. È il lampo che porta la gara all'intervallo su un 2-1 che lascia tutto in bilico.

TRIPLA MANDATA

Il Torino di inizio ripresa, però, non è quello degli ultimi 30 secondi del primo tempo ma quello dei primi 44 minuti: nonostante gli ingressi di Rosa e Amadori per uno spento Di Marco e per Della Valle infatti i granata non riescono a ingranare e così Sassi può dormire sonni relativamente tranquilli. Coppitelli inserisce all'11' anche Garbett - che doveva partire titolare ma che per un problema nel riscaldamento aveva dato spazio a Pagani - per il nuovo acquisto Polenghi (ex Milan) ma la solfa non cambia: anzi, è l'Atalanta ad andare più vicina al terzo gol che il Toro ad andare vicino al pareggio. L'occasione più ghiotta per il 3-1 arriva già all'8' con Maria Sole Ferrieri Caputi che lascia correre su un intervento da rigore di Angori su De Nipoti: il penalty sembrava abbastanza netto. Al 17' tocca invece a Pagani scaldare il guantoni di Milan, il portiere ex Roma salva con l'intervento più bello della sua partita. È di fatto l'ultima occasione di una partita che poi si trascina verso il fischio finale con il Torino che ci prova ma senza mai creare occasioni degne di nota: l'ultimo guizzo è di Omar, che allarga troppo il sinistro in pieno recupero. Finisce 2-1: l'Atalanta risale, il Toro non elimina le scorie del derby.

IL TABELLINO

ATALANTA-TORINO 2-1

RETI (2-0, 2-1): 17' Pagani (A), 28' Renault (A), 45' Caccavo (T).

ATALANTA (3-4-1-2): Sassi 5.5, Del Lungo 6, Berto 6, Ceresoli 6.5, Oliveri 7.5, Giovane 6 (29' st Zuccon sv), Panada 6.5, Renault 7.5, Sidibe 6, Pagani 7 (41' st Bernasconi sv), De Nipoti 6.5 (25' st Omar 6). A disp. Dajcar, Vorlicky, Hecko, Chiwisa, Fisic. All. Brambilla 6.5.

TORINO (4-1-4-1): Milan 6.5, Della Valle 5.5 (1' st Amadori 6), Savini 6, Reali 6, Angori 6.5, Polenghi 6.5 (11' st Garbett 6), Pagani 6, La Marca 5.5 (25' st Gineitis), Di Marco 5.5 (1' st Rosa 5.5), Zanetti 6, Caccavo 7 (29' st Akhalaia sv). A disp. Vismara, Manzari, Sassi, Ciammaglichella, Lindkvist, Giorcelli. All. Coppitelli 5.5.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 5.5.

ASSISTENTI: Renzullo di Torre del Greco e Bertozzi di Cesena.

AMMONITI: Gineitis (T), Reali (T), Savini (T), Panada (A), Ceresoli (A), Del Lungo (A), Sassi (A).