La Top 11 della 16ª giornata: ecco i migliori giocatori del turno infrasettimanale

Con la vittoria della Juventus sul Sassuolo è appena andata in archivio la 16ª giornata del Campionato Primavera 1. Un turno infrasettimanale di fuoco, con l'incrocio tra Atalanta e Torino e il derby di Milano a tenere banco. Ma non solo: il Lecce che blocca la Roma capolista dando fiato alle inseguitrici, il Bologna che rilancia le proprie ambizioni salvezza stendendo il Verona e il Cagliari che fa il suo dovere a Pescara mantenendo il secondo posto insieme all'Inter, che con Casadei e Peschetola tinge di nerazzurro la Madonnina. (CLICCA QUI per leggere la CLASSIFICA aggiornata)

Ecco allora la Top 11 della giornata, i migliori calciatori che hanno dominato in questa "due giorni" di grande calcio. Modulo scelto il classico 4-3-3, allenatore Cristian Chivu dell'Inter: perché vincere un derby non è mai facile, e checché se ne dica sono sempre 3 punti che valgono doppio.

LA TOP 11