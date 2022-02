Vittoria e sorpasso, Iling-Junior e Chibozo trascinano la Juventus

Arriva la seconda vittoria di fila per la Juventus che dopo il 4-3 in rimonta contro il Torino, vince anche contro il Sassuolo con le reti di Iling e Chibozo nel primo tempo. Bonatti opta per il classico 4-4-2 con Senko in porta, larghi Savona e Rouhi, entrato in corsa nel derby con il Torino, Nzouango e Citi centrali vista l'assenza di Muharemovic, squalificato nel derby. Mulazzi a destra, Bonetti e Turicchia al centro con Iling largo a sinistra. Davanti al posto di Cerri, l'altro espulso nella stracittadina, c'è Mbangula che farà reparto con Chibozo. I neroverdi di Bigica scendono in campo con Vitale tra i pali, linea di difesa a quattro che vede Paz, Flamingo, Miranda e Pieragnolo. A centrocampo Abubakar, Zenelaj e il capitano Augelli. In attacco Kumi e Forchginone supporteranno il centravanti Samele, sette gol in Primavera con tanto di esordio in Serie A contro il Genoa. Assente Ferrara, presenti i due nuovi acquisti della sessione invernale Ngingi e D’Andrea, entrambi in panchina.

Iling-Chibozo, la coppia che scoppia. La gara inizia sulla falsa riga del derby di Torino con l'intesa tra Iling e Chibozo alle stelle: l'ex Chelsea pesca in area l'attaccante del Benin che però calcia debolmente, nessun problema per Vitale. Brutto scontro qualche istante dopo tra Samele e Nzouango con il francese ad avere la peggio lamentando un problema alla testa, più precisamente alle orecchie, obbligando il giocatore delle giovanili dell'Amiens alla sostituzione. Bonatti dunque pesca Hasa dalla panchina modificando l'assetto tattico schierando Savona tra i centrali e mettendo Hasa davanti a Mulazzi sulla fascia destra. Al ventesimo grande doppia occasione per i ragazzi di Bonatti prima con il colpo di testa di Citi ben parato da Vitale su cross di Chibozo e poi con il bel diagonale di Bonetti che si stampa sul palo. La Juve continua ad insistere con Chibozo che strappa il pallone dai piedi di Abubakar e serve Mbangula, non perfetto però lo stop del classe 2004 con Vitale che esce bene bloccando la sfera. Al 35' si sblocca la partita e non poteva che essere di Iling il gol del vantaggio: grandissima giocata ad eludere il difensore, controllo e tiro deviato in porta per la rete dell'1-0. Dopo la doppietta al Torino, anche il gol oggi contro il Sassuolo, per l'esterno inglese è probabilmente la miglior stagione in carriera. Ma il grande primo tempo di Iling non finisce qui ed ecco che arriva anche l'assist, anche se il vero protagonista è Chibozo: l'ex Inter prende palla, allarga a Iling che gliela restituisce e per il centravanti bianconero è un gioco da ragazzi depositare in porta con potenza e precisione. Un 2-0 che a fine primo tempo pesa come un macigno

Gestione bianconera, poche occasioni. Ripresa che vede ancora la Juve pericolosa, sempre con Chibozo che apre molto bene per Hasa che chiude il triangolo mettendo in mezzo, ma è bravo Flamingo in scivolata ad opporsi alla conclusione. Al tredicesimo episodio dubbio con il tocco di mano di Iling in area di rigore, un rigore plateale che però l'arbitro non vede e concede solamente il calcio d'angolo dove Kumi tira alto. Sassuolo che prende coraggio e anche con i cambi prova a dare la svolta ma il periodo di presunta svolta dura molto poco. Le occasioni scarseggiano, i neroverdi smettono di crederci e i bianconeri hanno ancora qualche chance per triplicare sebbene la mira e forse anche le motivazioni non sono al massimo. Si conclude quindi con un secondo tempo scailbo ma che sottolinea la forza fisica e difensiva della Juventus, sempre sul pezzo e che chiude con un clean sheet dopo le tre reti incassate col Torino.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 2-0

RETI: 36' Iling-Junior (J), 45' Chibozo (J).

JUVENTUS (4-4-2): Senko 7, Savona 6.5, Nzouango sv (10' Hasa 6.5, 38' st Doratiotto sv), Citi 7, Rouhi 6.5, Mulazzi 7, Bonetti 6.5 (38' st Maressa sv), Turicchia 6.5, Iling-Junior 7.5, Mbangula 6.5 (45' st Vacca sv), Chibozo 7.5. A disp. Scaglia, Vinarcik, Solberg, Anghelè, Nonge Boende, Huijsen. All. Bonatti 7.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale 6, Paz 5.5, Flamingo 5, Miranda 6, Pieragnolo 5.5, Abubakar 5 (1' st Arcopinto 5.5), Zenelaj 6.5 (15' st Ahmed 5.5), Aucelli 6 (15' st Casolari 6), Kumi 5.5 (28' st D'Andrea 6.5), Samele 5.5, Forchignone 5.5 (33' st Diawara sv). A disp. Zacchi, Cehu, Macchioni, Toure, Ngingi, Cavallini. All. Bigica 5.5.

ARBITRO: Tremolada di Monza 5.5.

ASSISTENTI: Salvalaglio di Legnano e Giorgi di Legnano.

AMMONITI: Samele (S), Pieragnolo (S), Bonetti (J), Citi (J).

LE PAGELLE

JUVENTUS

Senko 7 Solita tranquillità e sicurezza tra i palli, ottime uscite e buoni rinvii.

Savona 6.5 Certezza sulla fascia, sa adattarsi anche a centrale nei momenti di bisogno.

Nzouango sv Come Omic nel derby, si fa male troppo presto ed è costretto al forfait.

10' Hasa 6.5 Non ha i novanta minuti nelle gambe, ma fin quando può dà il massimo preoccupando la difesa neroverde. (38' st Doratiotto sv).

Citi 7 Veloce, attento, concentrato. Sta diventando sempre più un gioiello della difesa per Bonatti.

Rouhi 6.5 In cresciuta rispetto alla prestazione scialba contro il Torino, più nel vivo del gioco.

Mulazzi 7 Bene in difesa, bene in attacco, il solito onnipresente sulla fascia che sa rendere benissimo in entrambe le fasi.

Bonetti 6.5 Meno determinante in attacco, ma lo stesso bravissimo a coordinare il reparto. Si fa notare per le sue verticalizzazioni. (38' st Maressa sv).

Turicchia 6.5 Sfortunato in fase di finalizzazione, propositivo in costruzione. Partecipa spesso e volentieri ai contropiedi bianconeri.

Iling 7.5 È il suo momento, anzi, sarebbe meglio da dire la sua stagione. Altro gol, altro assist, sempre pericoloso e perennemente impegnato per la squadra, anche in difesa.

Mbangula 6.5 Tanta velocità che imbroglia la difesa del Sassuolo, colpisce poco ma sa darsi da fare. (45' st Vacca sv).

Chibozo 7.5 Cresce col passare dei minuti, sigla il gol della sicurezza e va vicino ad almeno altre due/tre reti. Ispirato.

All. Bonatti 7 Una partita gestita molto bene, primo tempo all'arrembaggio secondo di gestione. Così si vincono le partite difficili.

SASSUOLO

Vitale 6 Non ha colpe sui gol subiti, prova a dare il massimo sugli interventi successivi.

Paz 5.5 Purtroppo per lui si trova davanti un Iling scatenato e non può fare nulla per arginarlo. Arriva spompato al momento del cross per il grande lavoro fatto in difesa.

Flamingo 5 Sfortunato in occasione dell'autogol, ma errore troppo palese sul raddoppio di Chibozo a fine primo tempo.

Miranda 6 Il meno peggio in difesa, anzi, possiamo dire tranquillamente l'unico a svolgere una bella partita. Mantiene fino all'ultimo minuto la concentrazione necessaria.

Pieragnolo 5.5 Si fa vedere tanto, prova a spaccare la partita ma non è proprio giornata né per lui né per tutto il Sassuolo.

Abubakar 5 Quando il tecnico ti sostituisce a fine primo tempo o è un problema fisico oppure la prestazione non va. In questo caso è la seconda, troppi palloni persi nella zona nevralgica del campo.

1' st Arcopinto 5.5 Ci prova, ma sbaglia tanto anche lui.

Zenelaj 6.5 Scende in difesa a prendersi palla e si mostra più avanti a testa alta facendo la differenza nel palleggio.

15' st Ahmed 5.5 Poche chance per mettersi in mostra, quelle poche sfruttate male.

Aucelli 6 Tanta cattiveria agonistica senza però mai riuscire a fare la differenza, da apprezzare l'impegno

29' st Casolari 6 Qualche spiovente interessante, ma la serata non è delle migliori. Entra a gara compromessa.

Kumi 5.5 Parte abbastanza bene, poi l'imprecisione si fa sentire e la prestazione è quella che è.

28' st D'Andrea 6.5 Propositivo, il suo biglietto da visita è interessante e lo mette in mostra

Samele 5.5 Da lui ci si aspetta sempre tanto, ma se i palloni non arrivano e lui non riesce ad andare a prenderseli, non dimostra il suo talento.

Forchignone 5.5 Come Kumi parte bene, il problema arriva nel momento in cui la gara entra davvero nel vivo e pian piano scompare. (33' st Diawara sv).

All. Bigica 5.5 I suoi non riescono mai ad entrare in partita, solo una parte di secondo tempo ma senza grandi chance.

ARBITRO

Tremolada di Monza 5.5 Dirige bene la partita, pesa un po' l'errore del rigore non dato al Sassuolo nel secondo tempo. Poteva riaprire la partita.