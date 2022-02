Corci e Desplanches decisivi, Besaggio imprendibile: le pagelle di Genoa-Milan

Pareggio a reti inviolate tra Genoa e Milan, le occasioni non mancano ma le difese e soprattutto i portieri Corci e Desplanches hanno avuto la meglio. Besaggio crea gioco per il grifone, Nasti sfiora il gol in diverse occasioni ma senza successo. La squadra di Giunti si allontana dai playoff mentre i rossoblù di Chiappino restano ancorati alle zone alte.

GENOA

Corci 7 Protagonista nel forcing rossonero di fine primo tempo, fa un miracolo su Nasti che calcia da pochi metri ed è bravissimo a distendersi sul tiro di Gala, ottima prova la sua.

Marcandalli 6.5 Nel primo tempo si lascia sfuggire Capone qualche volta di troppo, ma nella ripresa lo annulla completamente, prestazione solita del centrale di destra genoano.

Calvani 6.5 Il perno difensivo rossoblù, nella prima mezz'ora gioca attaccato a Nasti non facendogli vedere il pallone. I suoi interventi sono sempre puliti, sbaglia poche volte.

Gjini 6 Bravo e puntuale con interventi precisi in area. Il Milan si fa vedere poche volte nel primo tempo dalle sue parti. Nella ripresa va vicino al gol su un calcio di punizione battuto da Besaggio.

Nesci 6.5 Buona prova la sua, non si fa vedere molto in fase offensiva ma in difesa è perfetto. Nel primo tempo salva anche un gol sulla linea su situazione di calcio d'angolo (37' st Losomba sv).

Macca 6 Nel primo tempo vince lui il duello con Robotti, nella ripresa il milanista gli crea qualche problema in più. Buona gestione della palla e passaggi precisi ai compagni.

Sadiku 5.5 Inizia bene, poi cala: Gala nel finale di primo tempo è imprendibile, nella ripresa anche Robotti gli da problemi quando avanza. In fase di possesso palla però è bravo a dettare i tempi di gioco (45' st Lipani sv).

Besaggio 7 Grande prova del capitano rossoblù. Fa la differenza in mezzo al campo ed è praticamente ovunque, difficile dargli un ruolo ben preciso. Ogni sua punizione è un pericolo per la difesa rossonera.

Sahil 6 Inizia bene rendendosi pericoloso, ma poi la difesa del Milan lo contiene molto bene facendogli vedere pochi palloni nella ripresa. Nel primo tempo sfiora il gol in due occasioni (37' st Bornosuzov sv).

Buksa 6.5 Inizia un po' in sordina, ma poi si prende la scena offensiva. Alla mezz'ora il suo colpo di testa per poco non si insacca e nella ripresa guadagna tante punizioni in zona offensiva facendo salire la squadra, tanto sacrificio.

MILAN

Desplanches 7 Miracoloso nel primo tempo con il doppio intervento su Buksa e Sahli, sicuro nelle uscite e bravo con i piedi. Nel secondo tempo fa un'altra grande parata su Gjini.

Coubis 6 All'inizio soffre un po' quando Besaggio si fa vedere dalle sue parti, nella ripresa fa prevalere il suo strapotere fisico e prova anche a spingere sulla fascia destra.

Stanga 6.5 Prova solida del capitano rossonero, nel primo tempo fa vedere a Buksa pochi palloni. Sfiora anche il gol con un colpo di testa da calcio d'angolo bloccato sulla linea. Sempre preciso e puntuale con gli interventi, bravo a leggere le situazioni e ad anticipare gli attaccanti del grifone.

Bosisio 6 Inizialmente fa fatica contro Sahli, ma quando gli prende le misure è bravo a contenerlo. Spende bene l'ammonizione con un fallo tattico che ha evitato una situazione potenzialmente molto pericolosa.

Bozzolan 6 Ordinato in fase difensiva e diligente in fase offensiva. Nel primo tempo spinge molto trovando qualche spunto interessante con Capone e Gala, mentre nella ripresa si contiene di più lasciando però pochi spazi sulla sua fascia. A inizio ripresa fa un grande intervento su Buksa evitando possibili guai.

Gala 6.5 Molto ispirato oggi, specialmente nel primo tempo quando la corsia di sinistra del Milan ha espresso molto gioco propositivo. Va vicino al gol con una bella conclusione sul secondo palo ma trova Corci pronto. Nella ripresa serve anche un bell'assist per Nasti non sfruttato però al meglio (44' st Eletu sv).

Di Gesù 6 Partita non facile ma è bravo davanti alla difesa a contenere le percussioni centrali del Genoa. Non si fa vedere molto in fase offensiva ma è molto ordinato in fase di ripiegamento. Nel secondo tempo il cartellino giallo lo condiziona un po', fa bene a non rischiare il rosso con contrasti al limite.

Robotti 6 Nel primo tempo soffre le incursioni di Besaggio, ma pian piano entra in partita e fa una buona prova da incontrista recuperando molti palloni e facendo ripartire le azioni, anche se spesso con poca precisione nei passaggi.

Capone 6 Tra i più propositivi nel primo tempo, sulla fascia mancina trova molti spunti interessanti duettando con Gala. Illuminante il passaggio filtrante alto che ha liberato Nasti al tiro nel finale della prima frazione. Nella ripresa fa più fatica e cala d'intensità, paga probabilmente di stanchezza.

Nasti 6.5 Sicuramente il più pericoloso dei suoi, tanta grinta e tanta voglia di far bene, reduce dal gol nel derby offre anche oggi una buona prova. Non si ripete contro il Genoa ma sfiora la rete in svariate occasioni, fermato da un super intervento di Corci nel primo tempo. Nella ripresa ha sui piedi un'altra occasione interessante ma il suo tiro si spegne di poco a lato.

30' st Rossi 6 Non incide più di tanto, ci mette la grinta e la personalità giusta ma ha movenze da seconda punta tendendo ad allargarsi lasciando poi il centro area scoperto.

El Hilal 5.5 Nel primo tempo ha pochi palloni giocabili, fa fatica contro un gran Dellepiane che lo contiene la maggior parte delle volte. Va anche alla conclusione nella ripresa senza però creare troppi problemi al portiere.

30' st Omeregbe 6.5 Ottimo impatto alla gara, dopo il suo ingresso l'attacco rossonero cambia del tutto. Porta freschezza e velocità, creando superiorità numerica grazie ai tanti dribbling riusciti. Segna in pieno recupero ma il gol viene giustamente annullato per un fallo precedente di Eletu.

Giunti 6.5 Buona partita dei suoi, i cambi nel secondo tempo sono giusti, soprattutto quello di Omeregbe, anche se forse poteva arrivare un po' prima.

ARBITRO



Andreano di Prato 6.5 Ottima prova del fischietto di Prato, gestisce la gara "all'inglese" fischiando poco ma bene. Bravo a gestire i contatti in area di rigore.