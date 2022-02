Termina con un pareggio a reti inviolate l’accesa gara tra Lecco e Albinoleffe

Termina per 0-0 la gara tra le primavere di Lecco e Albinoleffe. Una partita che però, al netto del risultato a reti inviolate, offre comunque diversi spunti di analisi ed è tutt’altro che una gara poco interessante. Nonostante l’inizio senza colpi di scena e segnato da un’intensa fase di studio, le due compagni danno poi luogo a diversi scambi vividi e anche quando l’orologio inizia a segnare un ragguardevole numero di minuti cercano di non farsi sopraffare dalla stanchezza dando il loro meglio sino al fischio finale.

Muro contro muro. La partita inizia con una ragionata fase di studio da parte di entrambe le squadre, impegnate a prendersi le misure senza particolari scossoni o tentativi di affondo. Sia il Lecco che l’Albinoleffe provano a imporre il proprio palleggio ma il 3-5-2 speculare messo in campo dai tecnici permette di schermare efficacemente i tentativi offensivi dell’avversario andando a creare la classica situazione del “muro contro muro”. Al 9’ ecco il primo vero affondo casalingo con Castoldi che sventaglia un lancio lungo per Bonacina, il quale riesce a spondare di testa quanto basta perché il pallone arrivi sui piedi di Berra che prima controlla e poi apre un tiro che si infrange contro la traversa facendo sussultare i tifosi di casa. Al 12’ errore potenzialmente disastroso del difensore Arsuffi che lascia sfilare un pallone verso il proprio portiere senza accorgersi dell’imbucata di Gittini che prende possesso dal pallone ma non ha il tempo materiale per prendere efficacemente la mira. L’Albinoleffe prova a scuotersi cercando di muovere l’inerzia a proprio favore ma i calibrati lanci del centrocampo non trovano ancora il giusto terminale offensivo. Al 21’ Zoma riceve il pallone in una zona favorevole grazie all’ordinato palleggio dei suoi, ma nel momento di aprire il campo ecco che la difesa di casa si ricompatta costringendo gli ospiti a un lancio in avanti che finisce preda di Picarelli. Grande occasione per l’Albinoleffe poco dopo quando con una rocambolesca salita Picarelli è costretto a uscire con i pugni e il pallone finisce sui piedi di Concas che, posizionato a centro area, deve affrettare il tiro che viene deviato a lato. Il Lecco dal canto suo risponde con una salita convinta al termine della quale Gini cerca di impossessarsi di un pallone con potenziale ma la difesa si chiude e spazza la sfera senza troppi complimenti. Al 29’ brivido per i locali quando Concas, attivato da un cross teso e calibrato, manca di poco l’appuntamento con il pallone davanti alla porta temporaneamente sguarnita. Al 37’ i ragazzi di Mastrolonardo ci provano con una punizione dalla lunga distanza battuta da Paltrinieri con la sfera che però viene respinta: Sberna, salito, calcia di potenza ma anche questo tiro non trova la conclusione sperata. Poco dopo l’Albinoleffe ha una grande occasione con il piazzato conquistato a pochi metri dall’area. Zambelli batte molto bene ma Picarelli è ancor più bravo tuffandosi e respingendo una palla con i pugni, disinnescando un tiro diretto nello specchio della porta.





Spada e scudo. Similmente al primo, anche il secondo tempo si apre con un sostanziale equilibrio tra le parti, dettato però anche dai diversi errori di cui entrambe le squadre danno mostra in fase di impostazione. Al 4’ Zoma prova a involarsi sulla fascia ma Sberna è molto abile nel chiudere la palla sulla linea di fondo. Sul corner che ne deriva la palla vola pericolosamente sull’area di casa ma nessuno degli ospiti riesce a capitalizzare la traiettoria. Al 9’ azione speculare dal lato opposto: stavolta sono i lecchesi a non tramutare in rete un pallone che attraversa l’area sullo sviluppo di un calcio d’angolo. Poco dopo bella iniziativa di Berra che conquista il pallone in velocità, poi punta prima l’uomo e infine calcia in porta, non trovando però la rete. Sul ribaltamento di fronte un cross dalle corsie laterali degli ospiti colpisce la traversa causando un sussulto ad entrambe le squadre. La stanchezza si fa sentire per i giocatori in campo ma nessuno vuole cedere di un passo: occasione per i lecchesi al 20’ quando su una manovra offensiva che congestiona l’area avversaria Perez calcia un buon pallone che però viene respinto. Dal lato opposto, anche i ragazzi di Biava si procurano un’opportunità a pochi metri dalla porta senza però trovare fortuna, seguita da una punizione a ridosso dell’area battuta da Zambelli che però si scontra con il muro difensivo avversario. È un buon momento questo per i bergamaschi che si prodigano in diverse sfuriate offensive cercando l’affondo ma il Lecco resiste senza sfilacciarsi. Al 35’ Zoma ha una grande occasione involandosi verso la porta con la sfera e sorprendendo la difesa di casa sbilanciata, ma Paltrinieri è eccezionale nel recuperare sulla punta avversaria togliendogli il pallone dai piedi. Il Lecco prova a dare il tutto per tutto aumentando i giri della manovra offensiva ma anche la difesa ospite non si scompone e resta vigile mentre l’orologio continua a correre. Al 46’ i locali hanno un ultimo corner per provare a portare a casa il risultato ma la palla viene spazzata via senza riuscire a diventare veicolo di gol. C’è tempo per una scorribanda finale a testa egualmente infruttuosa e il triplice fischio consegna uno 0-0 al referto e un punto alle compagini.

IL TABELLINO





LECCO-ALBINOLEFFE 0-0

LECCO (3-5-2): Picarelli 6.5, Castoldi 6, Sberna 6.5, Balesini 6 (33’ st Maira sv), Lorenzi 6, Paltrinieri 7, Perez 6.5, Gini 6, Bonacina 6 (33’ st Branzini sv), Gittini 6, Berra 6.5 (11’ st Calacoci sv). A disp. Malivindi, Bianchi, Bosia, Sorgente, Grieco R., Cozzi, Checcacci, Grieco M., Benti. All. Mastrolonardo 6.5

ALBINOLEFFE (3-5-2): Girolatti 6, Arsuffi 6.5, Castellani 6.5, Agostinelli 6, Zambelli 6, Allieri 6, Concas 6.5, Muzio 6.5 (24’ st Delle Donne 6), Zoma 6 (42’ st Toure sv), Angeloni 6.5 (34’ st Toma sv), Valli 6 (24’ st Mazzoleni 6). A disp. Taramelli, Speroni, Ghioardi, Pozzi, Malanchini, Bugada, Frattini, Vinzioli. All. Biava 6.5.

AMMONITI: Lorenzi (L), Sberna (L), Toure (A)

ARBITRO: Airaghi di Legnano 6

ASSISTENTI: Lo Monaco di Como e Gennaro di Monza





LE PAGELLE

LECCO

Picarelli 6.5 Quando sollecitato si fa trovare pronto. Notevole l’intervento che sventa il gol ospite alla fine del primo tempo.

Castoldi 6 Bravo ad aprire il campo, è autore diversi lanci illuminanti.

Sberna 6.5 Prova di qualità del capitano locale. Non solo leadership ma anche prontezza e istinto, chiude spesso traiettorie pericolose.

Balesini 6 Buona performance come perno di centrocampo. (33’ st Maira sv).

Lorenzi 6 Lavora bene al centro della difesa tenendo la linea di gioco.

Paltrinieri 7 Partita eccezionale in entrambe le metà di campo. Bravo sia ad aprire il campo e salire quando può sia a chiudere sulle scorribande avversarie.

Perez 6.5 Sa rientrare bene dalle corsie esterne e in un paio di occasioni ha delle potenziali palle-gol.

Gini 6 Qualche calo per via del lungo utilizzo ma prestazione ordinata.

Bonacina 6 Cerca di lavorare al meglio con i compagni offrendo sponde e dialogo. (33’ st Branzini sv).

Gittini 6 Cerca di dal valere ogni volta che può la sua tecnica, aprendo il fronte offensivo.

Berra 6.5 Sempre pericoloso con e senza il pallone tra i piedi. Rapido ed incisivo.

11’ st Calacoci 6 Entra con un buon piglio offrendo forze fresche.

All. Mastrolonardo 6.5 La partita sulla carta è difficile e offre diversi spunti di crescita per i suoi che lo ripagano con una prestazione concreta.





ALBINOLEFFE

Giroletti 6 Non si lascia sorprendere neanche sui tentativi più concreti degli avversari.

Arsuffi 6.5 Al netto di qualche errore, prestazione positiva. Non si fa mai scoraggiare e spesso invita i compagni a restare concentrati.

Castellani 6.5 Ordinato, si prodiga in diverse chiusure interessanti.

Agostinelli 6 Distribuisce con impegno i palloni che riceve.

Zambelli 6 Timido nell’esordiente, acquista sicurezza con il passare dei minuti.

Allieri 6 Si attiene ai compiti tattici che gli vengono affidati.

Concas 6.5 Nel secondo tempo è protagonista di diverse azioni di spessore.

Muzio 6.5 Lavora bene a centrocampo e più volte si fa notare per dei bei passaggi con l’obiettivo di attivare gli attaccanti.

24’ st Delle Donne 6 Entra in un momento in cui servono lucidità e corsa e si attiene ai compiti.

Zoma 6 Poco incisivo nel primo tempo, cresce nella ripresa venendo coinvolto in molte azioni. (42’ st Tourè sv).

Angeloni 6.5 Prova a lavorare al meglio con il pallone tra i piedi cercando di aumentare l’imprevedibilità della manovra. (34’ st Toma sv).

Valli 6 Cerca di coadiuvare bene i compagni sulla fascia di competenza.

24’ st Mazzoleni 6 Performance di supporto dove recupera anche qualche pallone importante.

All. Biava 6.5 Partita ostica dove i suoi però non si sfilacciano mai e tentano sino all’ultimo di portare a casa il risultato.





LE INTERVISTE

Estremamente soddisfatto il tecnico di casa Roberto Mastrolonardo: «Siamo molto contenti perché nelle ultime giornate stiamo crescendo e quella di oggi è una prova importante. C’è la siamo giocati alla pari consci di quello che possiamo e dobbiamo fare quando scendiamo in campo. Potevamo sicuramente sfruttare qualche occasione in più in fase iniziale per mettere la gara su un altro tipo di piano. Loro sono comunque un’ottima squadra e siamo sereni per come abbiamo disputato il match contro questa Albinoleffe».