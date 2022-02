Astinenza granata. Il Torino sbatte sul muro Samooja, la vittoria manca da fine dicembre

Il Torino interrompe la striscia di tre sconfitte ma senza andare oltre all'1-1 nel match casalingo contro il Lecce. Alla rete di Carrozzo risponde il rigore di Baeten che ad inizio secondo tempo sembrava l'inizio della rimonta. Così non è stato, i pugliesi sono stati bravi ad alzare la saracinesca e a portare a casa un punto d'oro per gli uomini di Giunti.

Lampo Carrozzo dopo il dominio Toro La prima occasione della gara è per i padroni di casa con un ottimo inserimento di Di Marco che colpisce di prima sfruttando lo scarico dalla destra e per poco non trova la porta, calciando alto. Insistono i granata con N'Guessan, rientrante dalla squalifica nel derby all'esordio, che al minuto dodici trova l'opposizione di Samooja da distanza ravvicinata. Ogni calcio d'angolo per il Torino, la squadra di Coppitelli crea pericoli e al quarto d'ora registra la più grande occasione con la traversa colpita da Reali. Il Lecce in questi primi venti minuti fa molta fatica ad uscire complice anche una pressione alta e intensa da parte del Torino che non lascia respirare i pugliesi. Al 28' chance per Baeten che ci prova col mancino, bravo Hasic a opporre resistenza facendo tirare sul fondo il neozelandese, senza preoccupare il portiere giallorosso. A sorpresa al 33' arriva il vantaggio del Lecce con Carrozzo che se la sposta sul sinistro, prende la mira e supera Samooja per il vantaggio ospite dopo una mezz'ora di dominio da parte del Torino, spesso però troppo timida al momento del tiro e poco concreta negli ultimi metri. Verso il quarantesimo altra chance del Lecce, trasportato dal gol dell'1-0, con lo stacco di testa di Lemmens da corner dove però è bravissimo Milan a chiudere la strada e ad evitare il raddoppio. Prima del duplice fischio Angori batte bene l'ennesimo angolo ben calciato sulla testa di Akhalaia, l'ex Inter impatta male e getta alle ortiche l'ultima possibilità del primo tempo di pareggiare i conti.

Subito Baeten su rigore, poi muro Lecce Il secondo tempo inizia nel migliore dei modi per il Torino con il pareggio immediato di Baeten su rigore conquistato da Akhalaia su fallo di Nizet che atterra il giocatore di Coppitelli una volta entrato in area di rigore. Nessun dubbio per l'arbitro Angelucci di Foligno che assegna il penalty che il centravanti realizza spiazzando l'estremo difensore leccese. All'ottavo minuto doppia occasione incredibile per il Torino con il miracolo di Samooja che con un colpo di reni sulla frustata di testa di Akhalaia nega un gol già fatto. Sulla ribattuta si avventa Zanetti che però spedisce in orbita da posizione favorevolissima. Tre minuti dopo mette il turbo Baeten sulla fascia che scarica per Garbett, ma il neozelandese spara alto. La gara prosegue senza grandi occasioni da gol, il Lecce si limita a chiudere gli spazi e abbassare la difensa mentre il Torino, complice anche un po' di stanchezza, non riesce ad incidere come vorrebbe. All'ultimo minuto regolamentare ci prova Angori dalla distanza, Samooja si limita a battezzarla sul fondo.

IL TABELLINO

TORINO-LECCE 1-1

RETI (0-1, 1-1): 33' Carrozzo (L), 1' st rig. Baeten (T).

TORINO (4-1-4-1): Milan 6, Pagani 6.5 (40' st Della Valle sv), Reali 6.5, N'Guessan 6.5, Angori 7, Savini 6.5, Di Marco 6.5 (25' st La Marca 6), Baeten 6.5, Garbett 6 (40' st Lindkvist sv), Zanetti 5.5 (30' st Caccavo sv), Akhalaia 6.5 (40' st Rosa sv). A disp. Vismara, Sassi, Amadori, Polenghi, Wade, Giorcelli, Gineitis. All. Coppitelli 6.

LECCE (4-3-3): Samooja 7, Lemmens 6, Torok 6, Hasic 7, Nizet 6 (34' st Oltremarini sv), Burnete 6, Vulturar 6.5, Johannsson 6, Daka 6.5, Carrozzo 7, Salomaa 6 (16' st Pascalau 6). A disp. Bufano, Dima, Russo, Coqu, Dreier, Scialanga. All. Grieco 6.5.

ARBITRO: Angelucci di Foligno 7.

ASSISTENTI: Agostino di Cinisello Balsamo e Lipari di Brescia.

AMMONITI: Akhalaia (T).

LE PAGELLE

TORINO

Milan 6 Sventa alcune occasioni, non può nulla sul gol preso nel primo tempo.

Pagani 6.5 Sempre nel vivo del gioco quando la palla transita sulla sua fascia di competenza.

N'Guessan 6.5 Ritorna in campo dopo l'espulsione nel derby e riparte da dove aveva ripreso ovvero una gara solida e importante.

Reali 6.5 Va vicinissimo al gol ad inizio gara, solo la traversa si oppone al granata.

Angori 7 Tanti cross precisi, in particolar modo da calcio d'angolo. Crea varie occasioni, pericolo

Garbett 6 Entra poco in partita, spreca una bella chance da gol nella ripresa sull'1-1. Poteva e doveva fare di più.

Savini 6.5 Qualità e quantità per arginare il Lecce nella seconda parte del primo tempo. Nella ripresa sale d'intensità.

Di Marco 6.5 Partita di grande sacrificio, qualche lampo per illuminare la partita, ma è tanto il lavoro da svolgere a metà campo.

25' st La Marca 6 Poco spazio per mettersi in mostra, si fa anche male alla fine della gara.

Baeten 6.5 Si vede poco, solo un tiro debole nei primi quarantacinque minuti. Nel secondo tempo è tra i migliori, vari dribbling riusciti.

Akhalaia 6.5 Cresce col passare dei minuti, solo un miracolo di Samooja nega la gioia personale che avrebbe meritato. Si conquista comunque il rigore per il gol del pari.

Zanetti 5.5 Spesso si incespica sul pallone e perde il tempo di gioco. Si divora un gol fatto nella ripresa, tanto lavoro ma anche tanta stanchezza.

LECCE

Samooja 7 Si supera con parate devastanti, soprattutto nel secondo tmepo su Akhalaia.

Nizet 6 Spesso e volentieri si fa vedere nella metà campo avversarie, l'unico neo il rigore concesso.

Hasic 7 Fisicamente sovrasta gli attaccanti granata riducendo al minimo i rischi corsi.

Salomaa 6 Esce stremato dopo una partita molto intensa e ricca di sana cattiveria agonistica.

16' st Pascalau 6 Aiuta la squadra a respingere gli attaccanti della squadra di Coppitelli.

Vulturar 6.5 Recupera un sacco di palloni, rompe e costruisce il gioco. Anche nel secondo tempo svolge una gara importante.

Johannson 6 Partita non semplice per lui, ma riesce a disimpegnarsi all'altezza.

Carrozzo 7 Trova un bel gol che stappa il match, dopodiché si limita ad aiutare la difesa rilanciando ogni volta che può togliendo le castagne dal fuoco.

Burnete 6 L'ammonizione nel primo tempo pesa sulla sua gara, riesce comunque a contenere il centrocampo del Torino al netto del peso del giallo.

Torok 6 Bravo in entrambe le fasi a risultare utile per Giunti e per i suoi compagni per l'intera partita.

Daka 6.5 In fase di ripiegamento si fa vedere, crea densità per la maggior parte della gara. Bella gara per l'esterno leccese.

Lemmens 6 Bravo negli inserimenti, di testa da angolo va ad un passo dalla gioia personale. Cala nella ripresa.

ARBITRO

Angelucci di Foligno 7 Gara condotta molto bene, bravo nella gestione cartellini e degli episodi clou.