Citterio suona la sveglia, Bertazzoli guasta la festa lariana

Como e Brescia si dividono la posta in palio, al termine di una gara soporifera nel primo tempo e decisamente più vivace nella ripresa. Bene la formazione guidata da Boscolo, capace di strappare un punto pienamente merito al cospetto della seconda forza del campionato. Citterio porta avanti i lariani in avvio di ripresa, con la rete che sprona ulteriormente la compagine comasca a cercare il raddoppio. Buone occasioni, infatti, ne hanno avvicinata la concreta possibilità, ma alla mezz'ora le Rondinelle sono ciniche nel sfruttare uno dei rari errori difensivi dei padroni di casa. Il gol di Bertazzoli, dunque, evita una clamorosa sconfitta al "Lambrone" di Erba per i ragazzi di Aragolaza. Prestazione decisamente da rivedere per gli ospiti, mai pericolosi in tutto il primo tempo e solo sporadicamente nella ripresa. Solo l'asse Boafo-Bertazzoli-Manu Denis regge la manovra bresciana, sterile per gran parte della sfida. Per gli azzurri, invece, un punto importante che si somma a una striscia positiva di risultati, grazie alla quale si mantiene accesa la fiammella della speranza in ottica salvezza. Di Giuliomaria, Citterio e Trenchev veri totem per gli azzurri.

CHE NOIA

Sbadigliare forse non è il verbo adatto, ma aiuta a rendere l'idea rispetto a quanto abbiamo assistito nei primi quarantacinque minuti. Quella che inizialmente poteva apparire come una semplice fase di studio, ben presto si è trasformata nella regola generale della prima frazione di gara. Non succede nulla per ben venti minuti, a meno di non considerare occasioni le sporadiche incursioni da parte di Benedetti e Boafo. Anche l'arbitro ha ben poco fa intervenire, con il gioco che prosegue senza particolari sussulti.

Il taccuino ci suggerisce la prima azione degna di nota solo al 24', con il Brescia a rendersi pericoloso. Gatti perde palla poco oltre il cerchio di centrocampo, permettendo a Bianchetti di recuperare la sfera e percorrere in solitaria la fascia sinistra. Trenchev prova ad ergersi a muro, ma il numero 7 bresciano lo supera caparbiamente giungendo al limite dell'area di rigore. Il traversone tagliato, però, non trova nessun compagno pronto ad approfittarne. Ritmo basso e gioco che si sviluppa in prevalenza a centrocampo continuano a essere le costanti nei minuti successivi. Il Como si mantiene con un baricentro alto abbastanza da ostacolare i tentativi ospiti, specie sull’asse Boafo-Bertazzoli-Manu Denis. La fascia destra, infatti, è l’unica zona del campo da cui il Brescia prova a costruire qualche azione degna di nota, riuscendoci però ben poco.

Siamo già sul finire del tempo – per la precisione al 41’ – quando il Como va vicinissimo al vantaggio. Il numero 8 ospite, Tomella, controlla male un pallone appena dentro la propria area di rigore. Verga è bravo a rendersi opportunista e a controllare la sfera, effettuando poi un traversone insidioso a cercare i compagni in mischia. Lo stesso Tomella, però, riesce a recuperare parzialmente il ritardo sull’attaccante e a sporcare il pallone oltre la linea di fondo. Senza nemmeno un secondo di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Nettamente meglio i padroni di casa, più reattivi e intraprendenti. Brescia non pervenuto.

RULLO DI TAMBURI

L’intervallo fa bene ad entrambe le squadre. Sì, perché nella ripresa il ritmo è decisamente più sostenuto e la gara più a viso aperto. E’ ancora il Como, però, ad avere in mano il pallino del gioco. Nei primi otto minuti, assistiamo a un bell’asse composto da Trenchev-Citterio-Di Giuliomaria che, sulla fascia destra, rende fluida la manovra lariana e costringe il Brescia a raddoppiare le marcature. Ci vuole poco, infatti, affinché il punteggio finalmente si sblocchi. Citterio timbra il cartellino quando siamo al 10’. Un ottimo servizio di Gatti sulla trequarti innesca l’inserimento centrale di Di Giuliomaria, il quale è bravo a controllare il pallone, tenere a distanza l’avversario e concludere da fuori area. Il suo tiro, deviato, diventa un assist proprio per Citterio, capace di girarsi e trafiggere Prandini.

Vantaggio che galvanizza i ragazzi di Boscolo, con il trio magico che continua a macinare gioco sulla zona destra del campo e a impedire il dispiegarsi delle Rondinelle. Il Brescia, infatti, nonostante le sostituzioni cala ulteriormente di ritmo e sembra accusare il colpo. Altra occasione per il Como al 23’. Sempre Di Giuliomaria – in costante crescita nella ripresa – trasforma un buon servizio di Pelà in un pregevole tiro a giro dal limite dell’area. Conclusione che infiamma il pubblico, terminando non di molto a lato del palo lontano. Percussione di Citterio sulla sinistra, quando siamo al 28’. Nessuno riesce a ostacolarne la progressione, con un successivo traversone rasoterra in area che Benedetti non riesce a catturare e trasformare da posizione invitante. Gol sbagliato, gol subito.

Ribaltamento di gioco, con Verga – accorso in fase di copertura - che in un primo tempo mura agevolmente su un tentativo di colpo di testa, ma poi controlla malamente la sfera, facendosela rubare da Tomella. Il numero 8, posizionato sulla fascia destra, la mette in mezzo e trova ben appostato Bertazzoli che, in elevazione, insacca alle spalle di Piombino. E’ 1-1. Como che non ci sta e, due minuti dopo, va vicinissimo al nuovo vantaggio: Pelà – in netta crescita nella seconda frazione di gioco – serve ottimamente sulla zona sinistra del campo il solito Di Giuliomaria. Il numero 10 si accentra incontrastato, ma il suo tiro di esterno destro termina ampiamente a lato del palo. Buona costruzione dell’azione, conclusione rivedibile. Il Brescia ci prova con Scalmana e Del Barba, ma il massimo che riescono a ottenere è di far respirare la squadra e alzarne il baricentro. L'ultima, vera occasione dell’incontro, infatti, è ancora di marca lariana. Calcio d’angolo di Di Giuliomaria al 38’, Pelà svetta di testa e pallone a lato non di molto. I minuti finali, con i cambi di Boscolo a spezzare il ritmo, non registrano più azioni degne di nota. Dopo un cospicuo recupero (quattro minuti), il triplice fischio.

IL TABELLINO

COMO-BRESCIA 1-1

RETI (1-0, 1-1): 10' st Citterio (C), 29' st Bertazzoli (B).

COMO (4-3-3): Piombino 6.5, Trenchev 7, Cosentino 7, Pelà 7, Nava 6.5, Dilernia 6.5, Benedetti 7 (35' st Gennaio Granato sv), Gatti 6.5, Citterio 7 (40' st Duchini sv), Di Giuliomaria 7 (43' st Tremolada sv), Verga 6 (40' st Mollica sv). A disp. Frigerio, Parisi, Pozzoli. All. Boscolo 6.5.

BRESCIA (4-2-3-1): Prandini 6.5, Boafo 6.5, Danesi 6 (16' st Scalmana 6), Fogliata 5.5 (1' st Mor 6.5), Castellini 6, Maccherini Tonini 6, Bianchetti 5.5 (1' st Del Barba 6), Tomella 6.5 (41' st Vasta sv), Cappadonna 5.5, Bertazzoli 7, Manu Denis 6.5. A disp. Pelanda, Bertoni. All. Aragolaza 5.5.

ARBITRO: Panettella di Gallarate 6.5.

ASSISTENTI: D'Ilario di Tivoli e Cerilli di Latina.

AMMONITI: Bertazzoli (B), Cappadonna (B), Di Giuliomaria (C), Gatti (C).

LE PAGELLE

COMO

Piombino 6.5 Non deve effettuare alcun intervento nel primo tempo, complice la sterilità offensiva del Brescia. Nella ripresa, si dimostra attento su alcuni palloni alti potenzialmente insidiosi e nelle mischie in area piccola.

Trenchev 7 Un vero e proprio pendolare sulla fascia destra. Molto bene specie nel secondo tempo, in cui è estremamente reattivo puntando spesso l’uomo. Con Di Giuliomaria si trova alla grande e, inoltre, si consuma fino all’ultimo grammo di energia. Encomiabile.

Cosentino 7 Molto attento sulla sinistra, intervenendo bene sulle incursioni ospiti e ricacciando in avanti il pallone senza tanti complimenti. Come suo solito, si propone appena può in fase di spinta.

Pelà 7 Prestazione in crescita costante, la sua. Prima frazione discreta, ma è nel secondo tempo che diventa protagonista. A centrocampo, non c’è pallone che non passi dai suoi piedi, smistandone in quantità e con grande intelligenza e oculatezza. Va anche vicino al gol vittoria sul finale di partita, con un bel colpo di testa. Gara da vero capitano, insomma.

Nava 6.5 Concentrato per tutti i novanta minuti, si dimostra una garanzia in termini di affidabilità. Effettua dei buoni recuperi e marca bene le punte del Brescia.

Dilernia 6.5 Guida la difesa con le giuste tempistiche e sprona tutta la squadra a mantenere ritmo e attenzione.

Benedetti 7 Riesce a sviluppare delle buone incursioni, specie nella ripresa, diventando una spina nel fianco per la difesa delle Rondinelle. Bello il duello che ingaggia, a fasi alterne, con Danesi. (35’st Gennaio sv)

Gatti 6.5 Qualche sbavatura di troppo, ma ampiamente compensata dalla solita grinta messa su ogni pallone. Boscolo punta forte su di lui, incitandolo spesso durante la partita, e lui risponde bene lottando come un leone.

Citterio 7 Nel primo tempo non riesce a ritagliarsi spazi utili, mentre dopo l’intervallo si trasforma. E’ davvero difficile rubargli palla. Il dialogo che sviluppa con Di Giuliomaria è estremamente efficace per la manovra azzurra. Sempre protagonista e il gol del vantaggio è il giusto riconoscimento. (40’st Duchini sv)

Di Giuliomaria 7 Secondo tempo da leader. Se nel primo, invece, si muove tanto senza palla ma non riesce a trovare la posizione ideale (gestendo male qualche pallone interessante), poi tutte le qualità escono fuori prepotentemente. Grande lettura degli inserimenti, assist per il gol dell’1-0 e tanti palloni trasformati in (quasi) oro per i compagni. Un pilastro. (43’st Tremolada sv)

Verga 6 Prova non brillantissima, anche se nelle azioni chiave è sempre puntuale a farsi trovare come possibile rifinitore. Pericoloso e ben effettuato il suo traversone sul finire del primo tempo (40’st Mollica sv).

All.Boscolo 6.5 Dispone il suo Como come meglio non si potrebbe. Imbriglia la seconda forza del campionato (come detto, certamente non nella giornata migliore) senza aver paura di attaccare. Anzi, incita i suoi a spingere e provarla a vincere. La squadra è sul pezzo, il periodo positivo prosegue e la salvezza non è un traguardo irraggiungibile.

BRESCIA

Prandini 6.5 Non sbaglia quasi nulla, salvo un’uscita mal calibrata (sul finire del secondo tempo) che potrebbe costare molto.

Boafo 6.5 Parte forte trovandosi bene con Bertazzoli e Manu Denis, cercando di dare verve alla manovra biancazzurra. Un po’ meno preciso in fase difensiva, dove si fa saltare più volte.

Danesi 6 Si comporta diligentemente in fase di copertura, disinnescando alcuni inserimenti potenzialmente pericolosi.

16’st Scalmana 6 Forze fresche per provare a scuotere le Rondinelle, ma il suo apporto rimane limitato ad alcuni recuperi e qualche puntata offensiva non supportata dai compagni.

Fogliata 5.5 Gioca solo un tempo, in cui risulta in difficoltà e fuori dal gioco. La manovra del Brescia è farraginosa e lui non riesce a imporsi come punto di riferimento.

1’st Moor 6.5 Col passare dei minuti diventa una presenza costante in attacco, a volte riuscendo a impossessarsi di qualche pallone interessante. Nel complesso, buona prova.

Castellini 6 Prova di sostanza. Buona attenzione sugli scatti di Citterio e Di Giuliomaria.

Maccherini 6 Prima frazione un po’ in ombra, mentre nella ripresa è più reattivo e partecipe all’azione.

Bianchetti 5.5 Al pari di Fogliata, convince davvero poco nel tempo di gioco in cui è impiegato. Non riesce a supportare adeguatamente i suoi nelle due fasi, risultando avulso dalla manovra.

1’st Del Barba 6 Se la deve vedere con Trenchev e non è per nulla facile, ma quando è in possesso di palla riesce comunque a far salire la squadra e permettendone il riposizionamento.

Tomella 6.5 Confeziona l’assist per il pareggio di Bertazzoli, dimostrandosi attento a cogliere l’attimo per rubare palla a Verga. Complessivamente, buona prova di qualità. (41’st Vasta sv)

Cappadonna 5.5 A tratti un po’ troppo nervoso, prova anche a farsi cercare dai compagni. Non è, però, la sua giornata migliore, perché quando viene servito non riesce a essere concreto e finisce col perdere palla.

Bertazzoli 7 Primo tempo difficile anche per lui, seppur sia senza dubbio uno degli uomini più attivi del Brescia. Fraseggia alla grande con Boafo e Manu Denis, provando sempre a smarcarsi dopo l’ultimo tocco e a inserirsi con tagli verticali in area di rigore. Ripresa più agevole e di livello, in cui è il punto di riferimento numero uno dei suoi. Il gol come coronamento di una buona prestazione.

Manu Denis 6.5 Spesso servito da Boafo in avvio di partita, è sulla trequarti che riesce a pungere la difesa azzurra. Complicato, però, costruire conclusioni, viste le difficoltà dell’intera squadra. Nella ripresa, col Como più propositivo, aiuta in fase di ripiegamento e copre il terribile duo Citterio-Di Giuliomaria.

All.Aragolaza 5.5 Si arrabbia veramente tanto con tutti i suoi giocatori, rimproverando loro la scarsa vivacità e il troppo timore dimostrato. Non riesce, però, a trasmettere granché al gruppo e la prestazione dei biancazzurri prosegue incolore per tutto l'incontro. Le sostituzioni non spostano l'equilibrio. Al netto della prova fornita, più un punto guadagnato che due punti persi.

ARBITRO

Panettella di Gallarate 6.5 Direzione di gara piuttosto agevole, senza criticità. Cartellini gialli adeguati ai pochi interventi duri emersi da una sfida sostanzialmente corretta.