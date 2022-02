Il bomber che studia da Ibrahimovic trascina il Milan: spettacolo rossonero

Altri due gol in saccoccia, e ora sono 9 in 9 presenze. Marco Nasti, l'attaccante che studia da Zlatan Ibrahimovic, con una doppietta (la terza del suo campionato dopo quelle a Juventus e Empoli) guida alla vittoria il Milan nel recupero di campionato contro il Bologna. Tre punti importantissimi per il Diavolo, chiamato a ritrovare i tre punti dopo lo 0-0 col Genoa e la sconfitta nel derby, per confermare che questa squadra è diversa rispetto a quella della prima parte del campionato. E così è stato: i rossoneri vincono 5-2, inguaiano i felsinei e si tirano fuori, forse definitivamente, dalle zone bollenti della classifica. Il tutto, grazie principalmente al suo attaccante che segna i primi due gol e in generale si conferma come punta di diamante della squadra: il classe 2003 segna 1 gol ogni 76 minuti. Numeri da record.

LA PARTITA



Due squadre in salute e in fiducia, che si affrontano con tanta voglia di vincere e poca paura di perdere. Tant'è che è il Bologna a premere maggiormente, con il Milan ad agire principalmente di rimessa. Il problema per i felsinei è che le ripartenze rossonere fanno malissimo, e già dopo nemmeno 2 minuti quando Traore sciupa mandando alto l'assist di Nasti sul primo contropiede gestito da Capone. I ragazzi di Giunti però non è che rinunciano a giocare, anzi. Il centrocampo - con Robotti e Alesi ai lati di Di Gesù - funziona e dai calci piazzati nasce sempre qualcosa: come all'8', quando Bagnolini respinge con i pugni su Nasti sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra. Il centravanti del Milan è in palla e al 17' la sblocca: ennesimo contropiede, Nasti conduce palla dalla trequarti, punta e si allarga sulla marcatura di Motolese e infila Bagnolini sotto le gambe con un mancino da posizione defilata. Cinque minuti dopo è ancora Milan, e ancora Nasti: Traore va via ad Amey sulla destra, assist all'indietro dove arriva a rimorchio Nasti, piatto destro e 2-0 in saccoccia per i rossoneri. Partita inequivocabilmente indirizzata e condita nel finale da due topiche clamorose dei rispettivi portieri: da una parte Pseftis rinvia addosso a Raimondo provocando l'1-2 (27'), dall'altra Bagnolini non controlla l'angolo di Alesi consentendo a Nsiala di appoggiare a porta vuota il 3-1 per il Milan (42'). Vigiani a inizio ripresa ridisegna il Bologna con Wieser e Cupani al posto di Corazza e Casadei ma il Milan sembra padrone ormai della partita, tant'è che già nei primi 3 minuti arrivano due occasioni con un colpo di testa debole di Traore e un destro di Capone messo in angolo da Bagnolini. La parola fine sul match arriva al 20', quando Traore si prende (fallo evidente di Arnofoli) e trasforma il rigore del 4-1. A questo punto le briglie si sciolgono e arrivano altre emozioni. Il quinto gol del Milan prima, con Robotti che fulmina Bagnolini dopo l'ennesima grande giocata di Nasti; il gol della (seconda) bandiera del Bologna poi, con Pyythia che dagli undici metri trasforma un penalty concesso per fallo di Robotti su Pagliuca. Con il 5-2 il risultato va praticamente in archivio, ma c'è ancora tempo per un ultimo sussulto e cioè l'espulsione davvero ingenua di Stanga che, già ammonito, commette un fallaccio su Raimondo rovinando la sua partita.

Chaka Traore, attaccante classe 2004 del Milan: ottima la sua partita, con un assist e un gol su rigore da lui stesso procurato

IL TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 2-5

RETI (0-2, 1-2, 1-5, 2-5): 17' Nasti (M), 22' Nasti (M), 27' Raimondo (B), 42' Nsiala (M), 20' st rig. Traore (M), 24' st Robotti (M), 28' st rig. Pyyhtia (B).

BOLOGNA (5-3-2): Bagnolini 5.5, Corazza 5 (1' st Wieser 6), Amey 5, Motolese 5 (27' st Bynoe sv), Annan 6, Arnofoli 5, Pyyhtia 6.5, Urbanski 6 (27' st Mercier sv), Casadei 5.5 (1' st Cupani 6), Raimondo 7, Rocchi 5.5 (16' st Pagliuca 6.5). A disp. Raffaelli, Franzini, Sakho, Pietrelli, Paananen, Wallius. All. Vigiani 5.

MILAN (4-3-3): Pseftis 5.5, Coubis 6, Stanga 5.5, Nsiala 7, Bozzolan 6.5 (27' st Obaretin sv), Alesi 6.5 (16' st Gala 6), Di Gesù 6.5, Robotti 7 (33' st Eletu sv), Traore 7.5, Nasti 8 (27' st Rossi sv), Capone 7 (16' st Omoregbe 6). A disp. Bartoccioni, Nava, El Hilali, Camarà, Bjorklund, Piantedosi. All. Giunti 7.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1 7.5.

ASSISTENTI: Pressato di Latina e Tchato di Aprilia.

ESPULSI: 38' st Stanga (M).

AMMONITI: Alesi (M), Bozzolan (M), Stanga (M), Casadei (B).

LE PAGELLE

BOLOGNA

Bagnolini 5.5 Diverse buone parate su Capone, ma l'errore sul gol di Nsiala è troppo decisivo.

Corazza 5 Dalla sua parte imperversa Capone, non lo vede mai. (1' st Cupani 6).

Amey 5 Cerca di rimanere a galla, ma sul secondo gol di Nasti si fa saltare secco da Traore.

Motolese 5 Cerca di tenere in piedi la difesa, ci riesce solo a tratti. Affonda definitivamente sul quinto gol, quando rimane di sasso sulla finta di Nasti. (27' st Bynoe sv).

Annan 6 In difesa soffre come tutti, ma almeno ci mette fisico e prova a segnare con un gran tiro da lontanissimo che però non sorprende Pseftis.

Arnofoli 5 Non riesce a contrastare i movimenti di Traore e nemmeno a farsi vedere in fase offensiva. Macchia ulteriormente la sua prova commettendo fallo da rigore su Traore.

Pyyhtia 6.5 Qualche tocco dei suoi, a centrocampo fa vedere di esserci. Timbra pure il cartellino su rigore: gol che vale solo per le statistiche personali.

Urbanski 6 Si ritrova a guidare una barca in mezzo alla tempesta e tutto sommato non la abbandona mai. (27' st Mercier sv)

Casadei 5.5 Costretto al giallo da Capone, comincia benino ma viene subito risucchiato dalle giocate di Alesi. (1' st Wieser 6).

Raimondo 7 Sgomita, tiene palla, fa salire la squadra, prende tanti falli (fa pure espellere Stanga). Il gol è rocambolesco ma è lo specchio di quanto ci crede. Il migliore dei suoi.

Rocchi 5.5 Appannato, non riesce quasi mai a far vedere gli spunti dei bei tempi. (16' st Pagliuca 6.5).

All. Vigiani 5 Imbarcata pesante: l'atteggiamento iniziale era anche coraggioso, ma forse troppo.

MILAN

Pseftis 5.5 Blocca bene su Annan, poi fa rientrare in partita il Bologna con un errore grossolano regalando il 2-1 a Raimondo. Bene nella ripresa, per pochissimo non para il rigore di Pyythia.

Coubis 6 Non arrembante ma abbastanza preciso e puntuale. A destra difende bene e avanza appena può.

Stanga 5.5 Raimondo lo mette a dura prova, risponde colpo su colpo. Tutto bene fino all'espulsione, che andava sicuramente evitata vista la situazione di punteggio.

Nsiala 7 Ottima prova impreziosita dal gol della sicurezza. Marcatura facile, ma essere lì è comunque un merito.

Bozzolan 6.5 Bene a sinistra, annulla Corazza e anche Rocchi quando si allarga. (27' st Obaretin sv).

Alesi 6.5 Non è ancora l'Alesi dei bei tempi ma poco ci manca. Pericoloso sui calci piazzati, ha sempre buone idee. (16' st Gala 6).

Di Gesù 6.5 Gestione ottima dei tempi di gioco, fa il regista ma ci mette anche la giusta dose di sostanza.

Robotti 7 Gran raccordo tra centrocampo e attacco, presenza fisica sul centro-sinistra e tecnica quando va a riempire l'area di rigore come in occasione del quinto gol. (33' st Eletu sv).

Traore 7.5 Comincia divorandosi una palla gol abbastanza clamorosa, poi è un crescendo continuo. L'assist per Nasti, poi si prende e trasforma il rigore della definitiva sicurezza.

Nasti 8 One man show. Due gol in 22 minuti che spianano la strada, l'assist a Robotti per il 5-1 e in generale la sensazione di essere nel classico momento in cui ti riesce tutto. (27' st Rossi sv).

Capone 7.5 Aziona la corsa di Nasti per l'1-0, fa ammonire Casadei e impegna Bagnolini in almeno due occasioni. Gran partita.

All. Giunti 7 Finalmente il Milan ha un'identità ben precisa. La squadra è in un buon momento e si vede, dopo la sconfitta nel derby e il pareggio col Genoa era necessario fare bottino pieno e così è stato: tre punti mai in discussione.

ARBITRO

Ubaldi di Roma 1 7.5 Partita non semplice e direzione perfetta. Giusti i due rigori: netto il fallo su Arnofoli su Traore, altrettanto quello di Robotti su Pagliuca. Sacrosanta anche l'espulsione di Stanga.