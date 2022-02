Dell'Acqua artista, La Torre la spizza quel tanto che basta: le pagelle di Monza-Udinese

Come sulle montagne russe, in cui c'è un momento di adrenalina e di emozioni seguito poi da una fase più tranquilla, così Monza-Udinese ha regalato la parte più interessante di gara nel primo tempo, con una seconda frazione in cui le squadre non sono riuscite a replicare lo spettacolo esibito nei primi 45. Ha aperto le marcature, a freddo, Ianesi per i friulani, seguito poi da Basha. Sembrava tutto in discesa per l'Udinese, ma la pennellata di Dell'Acqua prima e la spizzata di La Torre dopo hanno riportato il risultato in equilibrio, che al 95' era ancora sul 2-2.

MONZA

Rubbi 6.5 Per tutta la gara la sua voce è una costante: ha la mentalità di chi pretende sempre il massimo dai compagni, dando il massimo lui in primis. Sui gol poteva fare ben poco, con un paio di interventi tiene a galla i suoi.

Kassama 7 Non inizia benissimo, ma quando viene spostato sulla fascia opposta da Palladino prende immediatamente le misure agli avversari e non è un caso se l'Udinese va in calando e il Monza in crescendo da quel momento.

8' st Donati Sarti 6 Interpreta la gara in maniera meno vigorosa rispetto al compagno che va a sostituire, però è bravo a concedere pochi spazi e calarsi immediatamente nel clima accelerato del match.

Peruchetti 6.5 In difesa a inizio match fa un po' fatica, perché la fisicità degli avversari lo mette in difficoltà. Da un certo momento in poi viene liberato dai compiti difensivi e diventa una spina nel fianco per gli ospiti. Gli manca un po' di precisione. (40' st Dos Reis sv).

Dragone 8 Una prova incredibile, fino alla fine corre e rincorre gli avversari. Inizia un po' sottotono, va detto, ma col passare dei minuti si conquista le chiavi di centrocampo, non risparmiandosi nemmeno per un secondo. Dà il massimo ed è fondamentale.

Nobile 6 In difesa a inizio gara è spaesato come gli altri suoi compagni, però riesce a ritrovare la bussola. Appare però eccessivamente timido in fase di impostazione, preferendo la giocata semplice.

Minotti 6 Meglio nel secondo tempo rispetto al primo, quando anche lui si fa sfuggire diverse maglie dei friulani. Quando la squadra però inizia a carburare, anche lui non teme i giocatori dell'Udinese, motivando di continuo i compagni di reparto.

Dell'Acqua 8.5 Una partita spettacolare. Gli altri compagni del reparto offensivo oggi fanno fatica, lui quindi si carica la squadra sulle spalle e decide di fare tutto da solo: prima su calcio di punizione con una pennellata da artista, poi con un cross che trova la testa di La Torre e che vale il 2-2. Leader.

Prinelli 5 Oggi il capitano non c'è. Apre la gara con un paio di errori individuali e lo condizionano mentalmente, quasi facendogli perdere fiducia nei propri mezzi. La quantità c'è come sempre, ma non c'è traccia della qualità a cui ci ha abituati.

La Torre 7 Come al solito, fa sempre a sportellate per provare a guadagnare un metro per la squadra o una punizione in una posizione interessante. Viene servito troppo poco e non bene, ma al primo pallone buono la spizzata è vincente. (40' st Melseaux sv).

Ferraris 5 Anche lui un grande assente nella partita di oggi. Viene marcato benissimo dagli avversari e non riesce a trovare gli spazi necessari per le sue sgasate. Ci prova nel corso del primo tempo, ma viene arginato sempre e lui non ha quel guizzo per sfuggire ai difensori.

1' st Colombo 6 Gioca in maniera più dinamica rispetto al compagno che gli lascia il posto. Svaria di più in mezzo al campo e riesce a toccare un buon numero di palloni.

Salducco 6 Poco coinvolto nella manovra biancorossa, anche perché gli avversari spesso lo tagliano fuori. Quando è palla al piede, però, dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso.

20' st Marras 6.5 Entra con l'approccio giusto e sin da subito si percepisce la sua volontà di lasciare il segno. Non ci riesce, però ci prova fino all'ultimo. Nel recupero è poco fortunato e manca di un soffio il gol che lo avrebbe incoronato come eroe di giornata.

All. Palladino 6.5 La squadra inizia male, ma lui con qualche trovata tattica riesce a ridefinire lo scacchiere, che funziona e infatti arriva il pareggio. Nel secondo tempo, invece, non riesce a dare ai suoi ragazzi il guizzo che serve per portarla a casa.

UDINESE

Piana 6.5 Al di là dei gol subiti non impegnato tantissimo, perché i difensori arginano bene gli attaccanti. Quando c'è da sporcarsi i guantoni, però, è pronto.

Codutti 6.5 Partita solida in difesa, perché prende immediatamente le misure agli attaccanti del Monza e riesce ad arginarli per gran parte della partita, costringendoli ad abbassarsi per le loro giocate.

Kubala sv La sua gara dura meno di un quarto d'ora, esce probabilmente per problemi fisici.

14' Iob 7 Viene lanciato nella mischia senza che se lo aspettasse, ma fa bene sin da subito. Prima in difesa, riuscendo a stoppare praticamente tutti quelli che gli si paravano di fronte, e dopo anche in avanti, proponendosi con insistenza grazie alal sua velocità.

Castagnaviz 6.5 Filtro di centrocampo, riesce a recuperare un buon numero di palloni, dimostrandosi fondamentale nelle ripartenze dell'Udinese.

Maset 6.5 Un altro difensore autore di una buona gara. Mette in mostra le sue ottime capacità in fase di anticipo e di lettura delle situazioni.

Cocetta 7 Prestazione assolutamente convincente da parte sua, che giganteggia in difesa arginando senza troppi problemi gli attaccanti avversari che gli capitavano davanti.

Centis 6 Sicuramente porta una buona dose di quantità in mezzo al campo, però non si distingue particolarmente per virtuosismi o particolari tocchi di qualità. Fa comunque il suo.

33' st Garbero 6 Entra e cerca di incidere con la sua freschezza. Ha poco tempo a disposizione, ma al primo pallone prende subito l'esterno della rete. Sarà l'unico highlight del suo spezzone di gara però.

Damiani 6.5 Assieme a Castagnaviz è importantissimo nel mordere le caviglie degli avversari e provare poi a far ripartire la squadra. Inoltre, non disdegna qualche sortita in avanti.

Basha 7.5 La sua fisicità è importante e riesce a mettere in seria difficoltà la difesa del Monza. Svaria per tutto il fronte difensivo e gli avversari devono mettergli un uomo a marcatura fissa. Ottimo il posizionamento nell'accompagnare l'azione in occasione del suo gol.

33' st Baldè 5 Non riesce ad incidere sul match: tocca pochi palloni e non lo si vede molto in campo. Fa fatica a sintonizzarsi sul canale giusto della partita.

Pinzi 6 Prova qualche accelerata e a concludere verso la porta un paio di volte, ma non ottiene risultati degni di nota. Decisamente più importante e utile nella fase di pressing alto, in cui è stupendamente dinamico.

10' st Bassi 5.5 Entra e viene però circondato dalle maglie avversarie, non riuscendo a liberarsi dalla trama avversaria e sparendo dal campo.

Ianesi 8 Un giocatore eccezionale. Tante percussioni, tanti recuperi, contrasti, cross, assist e anche il gol. Una performance maiuscola da parte sua, che riesce a svolgere nel migliore dei modi entrambe le fasi, mettendo a referto una rete e un assist.

All. Sturm 6.5 Ottimo l'approccio dei suoi, che spaccano la partita sin dai primi istanti. Quando gli avversari crescono però lui non riesce a trovare un modo per imbrigliarli nuovamente, anche se la sua squadra riesce comunque a gestire abbastanza bene.

ARBITRO

Kumara di Verona 6.5 Lascia correre parecchio durante la gara, privilegiando lo scorrere del gioco. Qualche cartellino in più ci poteva stare. Proteste dell'Udinese per un presunto tocco di mano in occasione del secondo gol del Monza, lui dice categoricamente di no.