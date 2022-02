Luna Park e montagne russe: adrenalina ed emozioni, tutte nel primo tempo

Un primo tempo da luna park quello tra Monza e Udinese, con quattro gol segnati e una rimonta, oltre che quarantacinque minuti giocati ad altissimo livello. Ad imporsi sin dai primi secondi sono gli ospiti, che trovano immediatamente la via del gol con Ianesi e replicano a metà prima frazione con Basha. In generale, l’approccio dei friulani paga di più, mentre il Monza sembra quasi spaesato e sorpreso da un inizio così adrenalinico degli ospiti. Gli errori individuali tra i biancorossi sono tanti, ma come un diesel pian piano i ragazzi di Palladino, con alcuni accorgimenti tattici del tecnico, si risistemano in campo, guadagnano metri e iniziano a “respirare” gioco. Non a caso, infatti, il finale di primo tempo è tutto brianzolo, con il Monza che nel giro di due minuti accorcia e trova la via del pareggio, con Dell’Acqua grande protagonista e La Torre. Nel secondo tempo le emozioni sono decisamente di meno, con le due compagini che giocano in maniera più prudente e provano a cercare il gol senza scoprirsi eccessivamente. Al 95’, dunque, è un punto a testa: il Monza vede la Cremonese allontanarsi, ora a due lunghezze, e aggancia però il Brescia; l’Udinese mantiene il suo quinto posto, ma deve guardarsi dalla Virtus Entella, che si fa più vicino.

Le squadre all'ingresso in campo

Benzina e diesel. Inizio molto intenso dell’Udinese, che riempie bene gli spazi e porta un pressing altissimo sulla linea difensiva del Monza. I risultati si vedono immediatamente, perché dopo poco più di un minuto i bianconeri passano in vantaggio: amnesia difensiva dei brianzoli e Ianesi che ne approfitta per trafiggere Rubbi. Il Monza sembra in bambola e la fotografia di questa prima parte di gara è nella prova di capitan Prinelli, che non riesce a fornire il suo solito apporto qualitativo. Al quarto d’ora gli ospiti sfiorano il raddoppio, con Ianesi che conduce in contropiede e prova a finalizzare, ma questa volta deve arrendersi all’intervento in spaccata di Rubbi, che devia di piede in calcio d’angolo. Il Monza inizia, pian piano, a macinare gioco, a guadagnare metri e ad imporsi sul campo, ma ciò che manca ai ragazzi di Palladino in questa fase di gara è la precisione negli ultimi metri. L’Udinese, dal canto suo, rimane compatto e pronto a ripartire, infatti al 25’ proprio in questo modo arriva il raddoppio dei friulani. La ripartenza è sempre condotta da Ianesi, che approfitta di un errore di Prinelli, ruba il pallone ed entra in area: a tu per tu con il portiere, preferisce servire Basha in mezzo, che in scivolata riesce ad anticipare un Minotti lasciato completamente solo e segna il secondo gol. I padroni di casa sembrano però essere quasi fomentati da questa rete subita e iniziano ad alzare i giri del motore. A cinque minuti dall’intervallo accorcia le distanze Dell’Acqua, che direttamente da calcio di punizione dal limite pennella un pallone che scavalca la barriera e si deposita dolcemente in porta. La partita si accende, il Monza corre sempre di più e l’Udinese sembra quasi fermo. Inevitabile, dunque, il ritorno dell’equilibrio nel match, con il 2-2 segnato da La Torre al 43’, con la punta che spizza di testa un cross teso di Dell’Acqua. Gli ospiti protestano per un tocco di mano che ha viziato il gol, ma si va all’intervallo in parità.

Stallo. Più equilibrato il secondo tempo del match. Le squadre recitano un copione simile a quello del finale della seconda frazione, ma con entrambe le compagini che hanno ridotto gli errori, lasciando spazio al gioco. Col passare dei minuti a crescere è il Monza, con gli ospiti che via via spariscono lentamente dal campo, limitandosi ad aspettare gli avversari dietro la linea del pallone e provare a ripartire, grazie alla velocità di Ianesi e Iob. Poco prima della mezz’ora ci prova Peruchetti a trovare lo specchio dopo esser entrato in area, ma al momento del tiro il terzino è sbilanciato, calcia in caduta e il risultato è fuori misura. Le squadre si sono definitivamente allungate, è saltato qualsiasi tipo di tattica e adesso dagli spalti si assiste ad un ping pong di ripartenze. Al 34’ a provarci è Castagnaviz, con una percussione per vie centrali, ma dai piedi la traiettoria sparata finisce alta sopra la traversa. Le squadre continuano a cercare la via del gol, ma ciò che manca è la precisione negli ultimi metri, anche a causa di un primo tempo in cui i giocatori hanno speso tantissimo. Negli ultimi minuti la gara si conclude così come è iniziata: tanti errori individuali nel Monza, con l’Udinese che invece dà fondo alle riserve di energie per lo sprint finale. I friulani non trovano la via del gol e rischiano anche la beffa finale, perché al 47’ Marras si inserisce bene su un cross tagliato di Melseaux: il piattone del numero 20 però esce di poco e al triplice fischio del signor Kumara si conferma il pareggio maturato nel primo tempo.

IL TABELLINO

Monza-Udinese 2-2

RETI (0-2; 2-2): 2’ Ianesi (U), 25’ Basha (U), 41’ Dell’Acqua (M), 43’ La Torre (M).

MONZA (4-2-3-1): Rubbi 6.5, Kassama 7 (8’ st Donati Sarti 6), Peruchetti 6.5 (40’ st Dos Reis sv), Dragone 8, Nobile 6, Minotti 6, Dell’Acqua 8.5, Prinelli 5, La Torre 7 (40’ sv Melseaux sv), Ferraris 5 (1’ st Colombo 6), Salducco 6 (20’ st Marras 6.5). A disp. Mazza, Abbenante, Bombino, Agostini, Orlando, Pala. All. Palladino 6.5.

UDINESE (3-5-2): Piana 6.5, Codutti 6.5, Kubala sv (14’ Iob 7), Castagnavix 6.5, Maset 6.5, Cocetta 7, Centis 6 (33’ st Garbero 6), Damiani 6.5, Basha 7.5 (33’ st Baldè 5), Pinzi 6 (10’ st Bassi 5.5), Ianesi 8. A disp. Bruno, Moratti, Vegetali, Pafundi. All. Sturm 6.5.

ARBITRO: Kumara di Verona 6.5.

ASSISTENTI: Catallo di Frosinone e Arena di Roma 1.

AMMONITI: Codutti (U), Damiani (U), Maset (U), Nobile (M).