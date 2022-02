Renate, missione compiuta: poker al Trento e vittoria del girone con un turno di anticipo

Il Renate esce da Trento centrando l’obiettivo: vince, convince e centra matematicamente il primo posto nel girone ai danni della Giana Erminio, assicurandosi quindi una posizione di vantaggio nei playoff che inizieranno a marzo (giocherà la gara di ritorno in casa) per decretare il vincitore del campionato e la conseguente promozione, nella prossima stagione, in Primavera 3. Il Trento crolla nettamente, perdendo 4-0, sotto i colpi di Favero al 9’ (bravissimo a realizzare un gran gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo), di Polloni al 39’ (super colpo di testa al volo su crossi di Eberini) e di Maccario, che...

