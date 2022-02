Sidibe e Casadei con il proprio marchio di fabbrica: pari tra Atalanta e Inter

Sidibe chiama e Casadei risponde. Atalanta e Inter pareggiano 1-1 al termine di una partita aggliarda, frizzante e ricca di occasioni soprattutto nel secondo tempo. Parte meglio la banda-Chivu ma segna la Dea con il suo centrocampista classe 2002, i ragazzi di Brambilla cercano di vincerla in tutti i modi ma subiscono il pareggio a inizio ripresa ad opera di Casadei con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa. A firmare il punto dell'Inter è però il portiere Rovida, che con tre parate incredibili evita il nuovo vantaggio atalantino a inizio ripresa. Finisce 1-1: l'Atalanta dà continuità di risultati e aggancia la Fiorentina, l'Inter passa indenne da un campo difficile come Zingonia e non accusa quindi il contraccolpo dopo l'eliminazione in Youth League arrivata contro gli sloveni dello Zilina.

LA PARTITA

Storia della gara divisa in due tronconi ben separati. Un primo tempo in cui le due squadre provano a segnare in tutti i modi ma senza tutto sommato riuscire a costruire grandi cose, e una ripresa in cui invece le occasioni si susseguono una dietro l'altra. Chivu, per l'occasione, rispolvera una difesa a tre che non si vedeva dalla sfida con la Roma di inizio novembre schierandosi praticamente a specchio rispetto al 3-4-1-2 ormai collaudato di casa bergamasca. Una "parità" tattica che produce una partita piacevole e basata spesso sui rispettivi confronti diretti ruolo per ruolo, e nella quale a fare la differenza almeno nel primo tempo è la posizione di Sidibe alle spalle delle punte orobiche: il centrocampista calpesta i piedi a Grygar e negli spazi fa male alla difesa interista. Come al 10' in occasione del vantaggio dell'Atalanta: Panada aziona De Nipoti che va via a Matjaz e appoggia all'indietro per Sidibe che anticipa Silvestro e insacca alle spalle di Rovida. L'Inter è brava a non scomporsi e a continuare a fare ciò che aveva fatto prima del blitz orobico, e cioè tenere in mano la partita cercando di colpire sui calci piazzati. Lo schema fisso è angolo di Valentin Carboni e colpo di testa di Casadei. Al 5' il centrocampista aveva messo fuori quello che sarebbe stato il vantaggio interista, poi dal 15' in poi le situazioni nell'area atalantina si moltiplicano: Sassi para su Casadei (36'), poi alza in angolo un tiro-cross di Zanotti (37') e infine guarda a sfilare a lato il destro da buona posizione ancora di Casadei (40').

Nella ripresa la partita decolla, con occasioni da una parte all'altra che si susseguono minuto dopo minuto. E il protagonista assoluto del match diventa uno solo, e cioè il portiere dell'Inter William Rovida che nel giro di tre minuti compie altrettanti miracoli su Oliveri, De Nipoti e Sidibe. I ragazzi di Chivu vanno in sofferenza, non rinunciano a ripartire ma al 18' sembrano dover capitolare: azione a destra di Pagani che tocca all'indietro per Renault, il cui piattone a botta sicura finisce però a lato. Il pericolo scampato ridona serenità all'Inter, che con l'inserimento di Sangalli in mezzo al campo ritrova un po' di solidità e alza il baricentro: al 19' Jurgens calcia alto dopo aver ricevuto un gran cross di Abiuso, al 30' Casadei va a segno ma in netta posizione di fuorigioco. Entrambe le squadre provano a vincere, e l'ultima occasione è di nuovo per l'Atalanta ma il diagonale di Pagani ben pescato da De Nipoti è troppo largo e non impensierisce Rovida. Finisce 1-1, il risultato più giusto.

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 1-1

RETI (1-0, 1-1): 10' Sidibe (A), 4' st Casadei (I).

ATALANTA (3-4-1-2): Sassi 6, Del Lungo 5.5, Hecko 6.5, Ceresoli 5.5, Oliveri 5.5, Giovane 5 (20' st Chiwisa 5.5), Panada 7, Renault 6.5 (20' st Bernasconi 5.5), Sidibe 7.5, De Nipoti 6.5 (45' st Omar sv), Pagani 6. A disp. Dajcar, Fisic, Berto, De Palma. All. Brambilla 6.5.

INTER (3-5-2): Rovida 7.5, Silvestro 5.5, Matjaz 5.5 (9' st Hoti 6), Fontanarosa 6, Zanotti 6.5, Casadei 7.5, Grygar 5 (1' st Abiuso 6.5), Fabbian 6 (14' st Sangalli 6.5), Pelamatti 6, Carboni V. 7 (28' st Peschetola sv), Jurgens 6 (28' st Andersen sv). A disp. Basti, Botis, Iliev, Moretti, Mirarchi, Dervishi, Curatolo. All. Chivu 6.5.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5.

ASSISTENTI: Salama di Ostia Lido e Pasqualetto di Aprilia.

AMMONITI: Casadei (I), Panada (A), Giovane (A), Hecko (A).

LE PAGELLE

ATALANTA

Sassi 6 Due ottimi interventi su Casadei e Zanotti, mezzo punto in meno perché sul gol dell'1-1 non è nella giusta posizione.

Del Lungo 5.5 Fregato come Oliveri dalla marcatura a zona, Casadei si infile e pareggia. Per il resto fa il suo ma senza esagerare.

Hecko 6.5 Buona prova al centro della retroguardia, combatte bene con Jurgens.

Ceresoli 5.5 Meno frizzante del solito, dietro non affonda ma non riesce a rendersi utile in fase di impostazione.

Oliveri 5.5 Guarda Casadei saltare e infilare in rete l'1-1, avrebbe l'occasione per rifarsi ma Rovida gli dice di no.

Giovane 5 Gara non da lui, si vede pochissimo e soffre tantissimo i centrocampisti avversari. (20' st Chiwisa 5.5).

Panada 7 Al piccolo trotto, ma decisamente efficace. Sempre giocate intelligenti e pochissimi errori.

Renault 6.5 Gran dinamismo come sempre, si propone e colpisce anche un palo esterno. Sbaglia il gol del 2-1 ma è un episodio che non macchia la prestazione. Festeggia con un buon match la prima convocazione in prima squadra in Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia. (20' st Bernasconi 6).

Sidibe 7.5 Bentornato Sidibe. Quando entra in partita è dura stargli dietro. Si muove negli spazi e non fa giocare Grygar, oltre a scaricare in rete il destro del momentaneo vantaggio della Dea.

De Nipoti 6.5 Salta l'uomo creando superiorità e dà sempre l'idea di poter dare fastidio alla difesa avversaria. Assist - come nell'1-0 di Sidibe - e conclusioni, è sempre nel vivo. (45' st Omar sv).

Pagani 6 Come De Nipoti partecipa al gioco e crea situazioni interessanti ma raccoglie meno frutti rispetto al campagno.

All. Brambilla 6.5 L'Atalanta è viva e vegeta e lo dimostra con una partita di sostanza e qualità. Se al posto di Rovida ci fosse stato un portiere normale probabilmente staremmo parlando di una vittoria.

INTER

Rovida 7.5 Monumentale. A inizio ripresa fa tre miracoli e mezzo in circa tre minuti: mette in angolo il tiro ravvicinato di Oliveri (6'), mura in uscita bassa De Nipoti (7'), si supera di piede a tu per tu con Sidibe (8'). Assolutamente decisivo.

Silvestro 5.5 Fa un bel salvataggio di testa sulla linea dopo una parata di Rovida, ma arriva in ritardo quando deve andare a chiudere su Sidibe sull'1-0.

Matjaz 5.5 Anche lui implicato nel gol avversario, De Nipoti lo salta e lo punta: poi annaspa un po' ma tutto sommato tiene.

9' st Hoti 6 Quando entra lui la furia dell'Atalanta è ormai passata: amministra.

Fontanarosa 6 Il migliore dietro, anche se si balla: unico vera macchia quando si fa saltare netto da Sidibe che poi va a calciare, Rovida lo salva. Per il resto bene, con anche alcune buone chiusure.

Zanotti 6.5 A tutta fascia dà il meglio. Corsa infinita, discese importanti e discreta pericolosità nell'area avversaria.

Casadei 7.5 Trascinatore assoluto della squadra e riferimento unico per i compagni. I corner sono tutti sulla sua testa, e su uno di questi non perdona. A centrocampo detta legge.

Grygar 5 Spento e messo in difficoltà da Sibibe. Meglio quando viene impiegato da mezzala.

1' st Abiuso 6.5 Entra bene, mette a disposizione della squadra la sua fisicità.

Fabbian 6 Tanto impegno ma stavolta non riesce a imporsi fino in fondo.

14' st Sangalli 6.5 Dà ordine al gioco in un momento delicato della partita.

Pelamatti 6 Pochi acuti, ma riesce a tenere a bada un pericolo come Oliveri.

Carboni V. 7 Classe 2005 da seguire con attenzione. Iniziative da leader, calci piazzati pericolosissimi: come quello su cui Casadei fa 1-1. (28' st Peschetola sv).

Jurgens 6 Non incide ma fa il suo, sul cross di Abiuso avrebbe forse potuto fare un filo meglio ma la sua partita è comunque sufficiente. (28' st Andersen sv).

All. Chivu 6.5 Inizio convincente ma non premiato, infatti a passare è l'Atalanta. Nessun contraccolpo e squadra proiettata costantemente in avanti. Rischia forse un po' troppo a inizio ripresa, Rovida lo tiene a galla.

ARBITRO

Feliciani di Teramo 6.5 Pochi episodi e scelte giuste. Corretto l'annullamento del gol di Casadei per fuorigioco.