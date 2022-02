Spettacolo bianconero! Mulazzi e Turicchia dominano, il 'giglio' appassisce

La miglior Juventus della stagione vince senza troppe difficoltà per 4-0 contro la Fiorentina di Aquilani, ex centrocampista proprio bianconero. La coppia Turicchia-Mulazzi, il solito Iling e la magia di Mbangula regalano tre punti che servono per allungare sui viola e accorciare sulla testa della classifica, tenendo conto anche del regalo fatto dai cugini granata che hanno fermato 2-2 la Roma capolista.

Juve, che inizio! La Juventus inizia subito a mille mettendo pressione alla Fiorentina che fa fatica ad eludere il pressing bianconero e a superare la propria metà campo. Piena apnea per i viola che all'undicesimo cedono e la Juve passa in vantaggio: errore Andonov che rinvia sui piedi di Turicchia che in area di rigore prende la mira e sblocca il risultato. I bianconeri però sono scatenati e raddoppiano con Savona, ma la posizione del terzino della Vecchia Signora è leggermente avanti rispetto all'ultimo difensore della Fiorentina. Nessun problema per la Juve che al 22' raddoppia, questa volta senza alcuna irregolarità, con Mulazzi che chiude l'uno due con Mbangula e beffa Andonov. Da sottolineare l'assist di tacco di Mbangula che ha ricordato quello di Dani Alves per Higuain contro il Monaco del 2017. Nemmeno il tempo di aggiornare il tabellino che i ragazzi di Bonatti si ripresentano in area viola con Bianco che atterra Chibozo, bravo ad inserirsi dopo il cross dalla destra. Per l'arbitro non ci sono dubbi e i giocatori della Fiorentina in realtà accettano senza polemiche la scelta del direttore di gara. Dagli undici metri si presenta Iling che conta i passi e incrocia per il 3-0 in appena ventisei minuti. Una mezz'ora devastante dei bianconeri che inchiodano la Fiorentina rimasta con la testa negli spogliatoi. Prima del duplice fischio c'è anche spazio per un tap in fallito da Chibozo che poteva addirittura calare il poker in un solo tempo.

Gestione bianconera, Mbangula-show. Naturalmente la ripresa vede una Fiorentina rivoltata all'attacco anche perché Aquilani ha provato a dare il segnale con l'ingresso di Kayode, Di Stefano e infine Egharevba, tutti in un solo slot a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Nonostante ciò la prima occasione nitida da gol nella ripresa è bianconera con Bonetti, non particolarmente preciso nel tiro. Verso l'ora di gioco, Bianco e Toci ci provano ma Senko fa buona guardia. L'ultima giocata spettacolare della gara ce la regala Mbangula: il belga supera tre uomini ed è freddissimo davanti ad Andonov. Un gol che mette il punto esclamativo ad una prestazione strepitosa sia di Mabngula che dell'intera Juventus. I restanti quindici minuti sono letteralmente di accademia, la Juve gestisce e tiene a bada le timide ripartenze viola.



IL TABELLINO

JUVENTUS-FIORENTINA 4-0

RETI: 11' Turicchia 22' Mulazzi, 26' Iling su rigore, 28' st Mbangula.

JUVENTUS (4-4-2): Senko 7; Savona 7, Nzouango 7, Muharemovic 7, Rouhi 6.5 (10' st Citi 6.5); Mulazzi 7.5, Bonetti 7, Turicchia 7.5 (32' st Solberg sv), Iling 7.5 (32' st Maressa sv); Mbangula 7.5 (32' st Nonge Boende sv), Chibozo 7 (21' st Cerri 6.5). A disp. Scaglia, Hasa, Fiumanò, Ledonne, Sekularac, Strijdonck, Huijsen. All. Bonatti 7.

FIORENTINA (4-2-3-1): Andonov 5; Gentile 5.5, Frison 5.5, Romani 5.5 (29' st Biagetti sv), Favasuli 5 (1' st Kayode 5.5), Corradini 5.5 (22' st Amatucci 6), Bianco 5, Capasso 5.5 (1' st Di Stefano 6), David 5.5 (1' st Egharevba 6), Seck 5.5, Toci 6. A disp. Fogli, Dainelli, Larsen, Presta, Gori, Neri, Koffi. All. Aquilani 5.

ARBITRO: Virgilio di Trapani 6.

AMMONITI: Favasuli (F), Bianco (F)

LE PAGELLE

JUVENTUS

Senko 7 Poco impegnato e quel poco lo para senza troppi problemi.

Savona 7 Uno dei giocatori più costanti quest'anno, trova anche il gol ma per sua sfortuna è fuorigioco.

Nzouango 7 Leader della difesa, dirige il reparto arretrato con tanta tranquilità e sicurezza.

Muharemovic 7 Tanto fisico e qualità tecnica, perfetto oggi in coppia con il compagno di reparto francese.

Rouhi 6.5 Sta migliorando, minuti importanti da titolare per prendere dimestichezza.

10' st Citi 6.5 Entra per aggiungere importanti centimetri in area di gol sventando la minaccia.

Mulazzi 7.5 Purtroppo per gli avversari è in quella giornata dove non lo fermi nemmeno con le bombe, tanta fame e il gol lo dimostra.

Bonetti 7 Quel lavoro che non noti ma che nell'economia della gara è fondamentale, Bonatti avrà sicuramente apprezzare il proprio dieci.

Turicchia 7.5 Quando gioca così è devastante, spietato nel punire il portiere avversario e continuo nella sua prestazione.

32' st Solberg sv

Iling 7.5 Rigore tirato con una tranquillità invidiabile, scambia bene con Chibozo nella fascia sinistra del campo.

32' st Maressa sv

Mbangula 7.5 La sua rete è la più bella della partita e si aggiunge ad un assist di tacco meraviglioso.

32' st Nonge Boende sv

Chibozo 7 Non segna, ma fa segnare conquistandosi in primis il rigore di Iling. Si sacrifica molto.

21' st Cerri 6.5 Entra bene in partita, fa salire la squadra e cerca in tutti i modi di mettersi in mostra.



FIORENTINA

Andonov 5 Pesa l'errore che regala l'1-0 di Turicchia, sente di non essere in giornata.

Gentile 5.5 Se il suo primo tempo può definirsi accettabile, la ripresa è davvero di basso livello.

Frison 5.5 Così non va, che non è in partita s vede subito e purtroppo per lui lo dimostra per tutti i novanta minuti

Romani 5.5 Giornata difficile per tutti, lui compreso, dietro si fa tanta fatica contro questa Juventus.

29' st Biagetti sv

Favasuli 5 Esce a fine primo tempo onde evitare un'espulsione che aveva sfiorato da già ammonito.

1' st Kayode 5.5 Prova a dare energie alla squadra, ci riesce ma non in maniera troppo convincente.

Corradini 5.5 Da lui ci si aspetta sempre molto, oggi delude e la squadra ne risente a 360 gradi.

22' st Amatucci 6 Si fa notare, prova anche la conclusione dalla distanza ma senza preoccupare troppo Senko.

Bianco 5.5 Partita tutto sommato positiva, ma il rigore causato su Chibozo è ingenuo e condiziona la gara.

Capasso 5.5 Le idee ci sono, le risposte dal campo nemmeno per idea. Si apprezza l'impegno ma niente di più

1' st Di Stefano 6 Crea occasioni da gol, il suo ingresso aiuta i compagni a superare la metà campo.

David 5.5 Si vede poco, il suo apporto nella gara non si vede e infatti esce a fine primo tempo.

1' st Egharevba 6 Il suo ingresso è molto interessante, fa cambiare passo a tutta la squadra creando qualche grattacapo in più alla difesa juventina.

Seck 5.5 Poca sostanza, non riesce a fare la gara che vorrebbe nonostante le sue qualità tecniche.

Toci 6 Tanta, davvero tanta lotta tra i centrali bianconeri che sembrava invalicabili. Difficile chiedere di più.

All. Aquilani 5 Tre gol in meno di mezz'ora, l'unico momento di luce lo si vede ad inizio secondo tempo ma senza clamorose occasioni per riaprire la gara.

ARBITRO

Virgilio di Trapani 6 Partita facile da dirigere, pochi falli e nessuna grande decisione da prendere.