Una Cremonese Imprezzabile, l'Orso Grigio e il futbol Ballabio

Con due reti per tempo i grigio rossi di Pavesi portano a casa tre punti che li tengono ancorati ben saldi ai primi posti della classifica, portandosi in seconda posizione come inseguitrice, in solitaria, della lepre Parma. Sicuramente pesano nel computo della gara i sette 2004 che i grigi regalano ai quattro dell'avversaria, perché stranamente ciò che manca ai ragazzi di Abbate, forse, è proprio quella personalità, quella sfrontatezza che li porta a subire nel primo tempo, e non solo in questa gara, la maggiore convinzione nella manovra corale e nel pressing degli avversari. Certo si potrebbe pensare che tra i diciotto e diciannove anni non ci dovrebbero essere grandi differenze e questo potrebbe anche essere vero sul piano fisico. Ma non sicuramente su quello psicologico. In effetti appena entrati in campo i cremonesi cominciano a dettar legge e gli alessandrini li subiscono. Diventando così padroni del campo, con squadra molto corta e pressing asfissiante, in certe occasioni tre uomini sul portatore di palla. Quindi è gioco forza che "daglie e ridaglie" poi i gol arrivano. I grigi sembrano addirittura timorosi anche quando ci sono alleggerimenti difensivi in cui difesa e centro campo non escono dalla loro metà campo. La gara diventa poi vera gara nella ripresa quando, prendendo coscienza della sua forza, l'orso tira fuori gli artigli e accorcia le distanze spaventando i suoi avversari. Che per un buon tratto della ripresa devono difendersi. Poi il rigore nel momento più topico dell'Alessandria smonta tutti i suoi piani di un possibile pari, ma non toglie che fino alla fine gli orsetti non si arrendono.

Imprezzabile mattatore Pronti via il trequartista grigio rosso sale in cattedra con le sue giocate veloci e letali per la difesa di casa, ben coadiuvato dalla verve di Ballabio e dalla spinta Ortelli. Passano solo due minuti ed il numero 8 impegna in una difficile respinta Cordaro, dopo aver seminato il panico nella difesa grigia. Nei successivi quattro minuti il portiere di casa è chiamato a due difficili deviazioni con la punta delle dita e mettere in angolo due belle girate di testa di Fortunato: la prima su angolo da destra e la seconda su cross sempre da destra di Arpini. Al 10' sempre sotto pressione l'Alessandria subisce la prima rete: artefice del gol è Imprezzabile che da destra riceve un pallone a centro area, lo controlla con maestrìa e di destro indirizza in porta, Cordaro si distende bene, intercetta di mano ma la potenza del tiro fa finire la palla nel sacco. Dopo due minuti un delizioso tacco dal limite dell'area di Castiglione non impensierisce Agazzi che blocca senza patemi. Domina la Cremonese che gioca a memoria e non lascia spazi ad un'Alessandria comunque remissiva che prima di tutto cerca di limitare il passivo. Riuscendovi con non poca sofferenza fino al 27' quando ancora Imprezzabile entra in area e spara una bordata su Cordaro che respinge corto a terra, l'arrivo perentorio di Basso Ricci chiude il cerchio con la palla in rete. Dopo la seconda scoppola i padroni di casa si svegliano e capiscono che, a volte, la miglior difesa e l'attacco. E cominciano a macinar gioco, quel gioco che è alla loro portata. Anche se non si rendono pericolosi a ridosso della porta ben salvaguardata dalla difesa ospite, questo atteggiamento è di buon auspicio per la ripresa della contesa.

Cambia volto La ripresa vede in campo un'Alessandria ben determinata a continuare ciò che aveva cominciato alla fine del primo tempo. I due cambi, Fabbrucci e Mazzucco danno nuova linfa, soprattutto quest'ultimo che smorza il gioco, infastidendo col suo pressing i portatori di palla a centro campo. Tant'è che al 10' arriva la zampata dell'orso con Ventre, che da destra allunga la palla in area a Insolito che tira fuori l'artiglio destro a mezz'altezza e insacca. Ringalluzzita i grigi si buttano in avanti, spaventando gli ospiti che hanno avuto anche un leggero calo. E proprio da un alleggerimento difensivo avversario con l'inserimento in avanti di Ortelli che arriva purtroppo il terzo gol: Ortelli deciso in area palla al piede viene sgambettato da Fabbucci, per Iacobellis è rigore che lo stesso giocatore realizza con la palla angolatissima e spiazzante per Cordaro. Botta terrificante che vede il ritorno della Cremonese in cattedra e i grigi che stentano a riprendersi. Abbate opera quattro cambi rischiando anche Licco che arriva da un lungo periodo di convalescenza, ma a dodici minuti dalla fine della gara i miracoli non li fa nessuno. Giocano ad armi pari gli alessandrini ma non riescono a penetrare la ragnatela grigio rossa. Anzi in pieno recupero subiscono il quarto gol con la girata di testa in rete, su un delizioso cross da destra di Ballabio, di Zoppi. Poker calato e partita chiusa.

IL TABELLINO

Alessandria-Cremonese 1-4



RETI (0-2, 1-2, 1-4): 10' Imprezzabile (C), 27' Basso Ricci (C), 10' st Insolito (A), 14' st Ortelli (C), 47' st Zoppi (C).

ALESSANDRIA (4-4-2): Cordaro 6, Nobile 6.5, Morando 6 (1' st Fabbrucci 6), Pellitteri 6.5, Cocino 6.5, Favia 6, Ventre 6.5 (21' st Trinceri 6), Ghiardelli 6 (21' st Gregori 6), Piccardo 6, Castiglione 6 (6' st Mazzucco 6.5), Insolito 6.5 (33' st Licco sv). A disp. Motta, Antolini, Cavallieri, Perazzone, Barisone, Suppa, Nacci. All. Abbate 6.5.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi 6, Cherubini 6.5 (21' st Zoppi 6.5), Regazzetti 6.5, Ortelli 7, Scaringi 7, Fortunato 6.5, Arpini 6.5, Imprezzabile 7.5 (26' st Pezzini 6), Quarena 6.5, Ballabio 7, Basso Ricci 7 (42' st Bellandi sv). A disp. Brahja, Gardoni, Colombo, Odalo, Pecchia. All. Pavesi 7.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa 6.

ASSISTENTI: Miniutti di Maniago e Ferrari di Rovereto.

AMMONITI: Basso Ricci (C), Ballabio (C), Cherubini (C), Ventre (A).

LE PAGELLE

Alessandria

Cordaro 6 Inevitabili i gol e su cui non ha responsabilità, anzi in alcune occasioni i suoi interventi sono risultati positivi.

Nobile 6.5 Nei contrasti maschi non si tira mai indietro risultando sempre risolutivo. Dalla sua ha anche visione di gioco nel rifornire il centro campo.

Morando 6 Si limita soprattutto alla fase difensiva, proponendosi poco sulla fascia sinistra.

1' st Fabbrucci 6 Oltre chiudere il varco appena può si sgancia in avanti, purtroppo ha messo troppa irruenza su Ortelli in area, causando il rigore.

Pellitterri 6.5 Il primo tempo ha pensato più a chiudere e fare filtro, nella ripresa si è dato da fare anche in appoggio in avanti.

Cocino 6.5 Buon lavoro nei contrasti in area, come nel suo intervento su Quarena quando gli porta via il pallone dai piedi al momento del tiro.

Favia 6 in certe occasioni non è pronto negli anticipi per interrompere il fraseggio in area.

Ventre 6.5 Una spina nel fianco avversario sulla destra, dai suoi piedi il suggerimento del gol per Insolito e un secondo tentativo andato a vuoto per poco.

Ghiardelli 6 Forse stanco per il tanto lavoro a centro campo esce per lasciar posto al compagno Gregori.

21' st Gregori 6 Si posiziona in difesa con discreta prestazione. Al 47' non si avvede dell'arrivo di Zoppi che fa gol di testa.

Piccardo 6 Nel primo tempo non ha molto palloni giocabili, nella ripresa arretra leggermente a centro campo.

21' st Trinceri 6 Più fresco e propositivo in avanti ma anche pronto a ripiegare.

Castiglione 6 Un solo tacco, peraltro delizioso ma poco proficuo. Lotta poco sui palloni contesi.

6' st Mazzucco 6.5 Dà sicuramente una mano in fase di disturbo sui portatori di palla a centro campo. Esprime più determinazione in area di rigore.

Insolito 6.5 Un gol che dà false speranze e sbaglia di poco una seconda conclusione sempre in collaborazione con Ventre.

All. Abbate 6.5 C'è ancora molto da lavorare, soprattutto sul piano psicologico nella costruzione della personalità.

Agazzi 6 Pochi tiri nel suo specchio e nemmeno pericolosi, si limita alla normale amministrazione

Cherubini 6.5 Pochi interventi difensivi nel primo tempo, più efficace negli appoggi sulla fascia destra.

21' st Zoppi 6.5 Al 47' si toglie la soddisfazione del poker.

Ortelli 7 Prova maiuscola in tutti i sensi, pilastro del centro campo. Si toglie la soddisfazione di procurarsi e realizza il rigore del 3-1

Scaringi 7 Conscio della sua forza fisica e abilità tecniche, i suoi compagni si sentono non sicuri ma sicurissimi con lui alle spalle.

Fortunato 6.5 Due belle inzuccate nel primo tempo vengono neutralizzate con difficoltà da Cordaro.

Arpini 6.5 Dalla destra fa spiove cross in area molto pericolosi. Su uno crea la situazione per il raddoppio.

Imprezzabile 7.5 Nel primo tempo prende la squadra sulle spalle e la porta alla vittoria. Azioni personali godibilissime condite con il primo gol.

Quarena 6.5 In questa gara a bocca asciutta ma si vede che è un attaccante di razza, gran lottatore.

Ballabio 7 Play maker dai piedi sopraffini e visione di gioco da radarista esperto.

Basso Ricci 7 Il suo raddoppio al 27' mette il risultato in cassaforte dando serenità e consapevolezza ai suoi compagni.

INTERVISTE

Abbate, all. Alessandria: «Sicuramente il secondo tempo è stato giocato alla pari o quasi. Nel primo tempo molto meglio loro, anche se i gol sono scaturiti da due incidenti di percorso, uno su punizione e palla persa a centro campo. Loro, comunque, hanno meritato la vittoria perché sono una grande squadra con la consapevolezza di esserlo. E sicuramente se in campo si verificano delle situazioni a loro favore ne sanno approfittare con freddezza e precisione. Noi stiamo crescendo e speriamo di acquisire sempre più sicurezza per un futuro più soddisfacente».