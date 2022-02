Due volte Sidibe dal dischetto, sangue freddo e vittoria pesante. Chibozo accende la luce, ma non basta per una Juventus imprecisa

Vince l'Atalanta sul campo della Juventus, la doppietta su rigore di Sidibe annulla il momentaneo pareggio nel secondo tempo di Chibozo. Orobici praticamente sempre con il pallino del gioco, i bianconeri troppo imprecisi e probabilmente anche stanchi considerando le tante assenze tra cui quella di Iling.

Atalanta prepotente, Sidibe freddo. Il primo brivido passa sulla schiena di Dajcar con il diagonale di Hasa in area di rigore che sfiora il palo, andando davvero ad un passo dal vantaggio bianconero. Juventus che ha approcciato alla partita con un baricentro più basso rispetto all'Atalanta, orientata verso un gioco più veloce e verticale, in particolar modo sulle fasce. Verso il quindicesimo Sidibe innesca Renault che mette in mezzo e trova Bernasconi, non preciso al momento della conclusione. Ancora Atalanta al 24' con un tiro dalla distanza di Ceresoli che solo grazie ad una deviazione termina a lato, evitando guai peggiori e concedendo solo un calcio d'angolo. Episodio chiave verso la mezz'ora con Panada che con un bel filtrante trova De Nipoti, steso in area da Senko che non comunica bene con Muharemovic regalando la più ghiotta delle occasioni alla formazione ospite. Dal dischetto va Sidibe, freddissimo dagli undici metri nel guardare il portiere fino all'ultimo e batterlo sulla sua sinistra per l'1-0 in favore dei bergamaschi. A dieci minuti dal duplice fischio altra palla presa dalla Juventus e Senko si deve superare con un ottimo riflesso sul tiro potente di De Nipoti. Al minuto quaranta occasionissima per l'Atalanta con Omar, troppo frettoloso e poco preciso nello sparare addosso a Senko anziché angolarla. La squadra di Brambilla è in completo controllo del match sotto tutti i punti di vista, meritando ampiamente il vantaggio.

Chibozo illude, Sidibe raddoppia. La ripresa vede la Juventus molto più alta e con ritmi ben diversi da quelli del primo tempo, spesso scialbi e prevedibili contro una difesa di alto livello come quella bergamasca. Poco prima dell'ora di gioco Hasa sfodera il sinistro che viene deviato da un difensore con il rimpallo che termina fuori di poco, una delle più grandi chance per il pareggio da parte della Juve. Al 61' arriva proprio il gol dell'1-1: Mulazzi apre a destra, cross dalla destra di Savona che trova la testa di Chibozo con Dajcar che può solo respingere quando la palla è ormai terminata in rete. Non proprio il più classico dei gol dell'attaccante bianconero, ma fatto sta che il punteggio ritorna in parità. Al 70' altro rigore per l'Atalanta con Hasa che da dietro sbilancia Ceresoli e offre a Sidibe la possibilità di raddoppiare dal dischetto. Il numero otto non si fa pregare due volte e questa volta spiazza completamente Senko per il 2-1 orobico. La seconda rete su rigore tarpa le ali al sogno di rimonta da parte della Juventus che si limita a qualche spiovente dalla parti di Dajcar, senza però mai spaventarlo più di tanto. L'Atalanta gioca difensivamente un ottima partita e la maggior parte del merito passa proprio dal reparto arretrato di Brambilla, senza nulla togliere alla trequarti offensiva che ha creato sicuramente più gioco degli avversari bianconeri, apparsi stanchi e precisamente non eccelsi.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 29' Sidibe su rigore (A), 16' st Chibozo (J), 26' st Sidibe su rigore (A)

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Citi (31' st Sekularac), Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Nzouango, Hasa (31' st Strijdonck, 39' st′ Nonge), Turicchia; Cerri (1' st Mbangula), Chibozo (22' st Maressa). A disp. Scaglia, Daffara, Fiumano, Solberg, Ledonne, Nonge, Huijsen. All. Bonatti.

ATALANTA (3-4-3): Dajcar, Del Lungo, Ceresoli, Renault (25' st Oliveri), Sidibe, Chiwisa (25' st Giovane), Panada, De Nipoti (42' st Zuccon), Omar, Berto, Bernasconi. A disp. Sassi, Hecko, Fisic, Pagani, Stabile, De Palma. All. Brambilla.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto.

ASSISTENTI: Catallo di Frosinone e Brunozzi di Foligno.

AMMONITI: Renault (A)

LE PAGELLE

JUVENTUS

Senko 6 Commettere un'ingeunità causando un rigore ma strappare lo stesso una sufficienza fa capire quanto c'è stato dietro al singolo episodio. Si supera su Omar nel primo tempo e su Sidibie nel secondo.

Savona 7 Cross al bacio per Chibozo che aveva riaperto la partita, si sta dimostrando un terzino di grandissimo livello.

Citi 6 Tiene Omar a bada con tanto fisico e le giuste spallate che limitano il centravanti dell'Atalanta.

31' st Sekularac sv

Muharemovic 5.5 Contrasti duri e decisi, ma pesa la mancata comunicazione con Senko nell'occasione del rigore.

Rouhi 5.5 Un passo indietro rispetto alla scorsa giornata, mai sembrato troppo in partita a dire la verità.

Mulazzi 6 Con la fascia al braccio la onora in termini di sacrificio, leadership e ordine. Mancano i suoi lampi spesso letali, ma una buona gara.

Nzouango 6.5 Per un difensore centrale, giocare da centrocampista non è sempre la cosa più facile del mondo. Lui riesce ad interpretare il ruolo con grande qualità.

Hasa 6.5 Impossibile non citare l'errore che ha portato al rigore del 2-1, ma la mole di gioco creata è unica. Tira, apre il gioco, si inserisce e fa inserire. Onnipresente.

31' st Strijdonck sv

39' st′ Nonge sv

Turicchia 5.5 Non la sua migliore partita, fa difficoltà a calarsi nella partita e a trovare spazio per il suo modo di giocare.

Cerri 5 Spesso e volentieri lontano al gioco, non riesce ad incidere nei suoi quarantacinque minuti.

1' st Mbangula 6.5 Dà la scossa alla partita, riesce ad entrare nel migliore dei modi e a dare l'apporto che serve per tenere viva la gara.

Chibozo 6.5 Primo tempo sottotono, sale di qualità nella ripresa dove trova anche un gol inusuale per uno come lui ovvero di testa. Da apprezzare la sua volontà.

22' st Maressa 6 Si inserisce nel forcing finale per aiutare il reparto offensivo.



ATALANTA

Dajcar 6.5 Poco impegnato, ma si esalta nelle uscite alte, bloccando la sfera con tranquillità.

Del Lungo 6.5 Talvolta Hasa lo fa ammattire, ma nel lungo periodo è lui ad uscire vincitore.

Ceresoli 7 Il rigore conquistato è il fiore all'occhiello di una prestazione di alto livello che lo incorona come uno dei migliori in campo.

Renault 6 Solo la stanchezza fa peggiorare la sua prestazione, prima dei minuti che precedono il cambio riesce a contenere le sortite offensive bianconere.

25' st Oliveri 6 Ci si aspettava un maggior contributo da parte suo, ma la partite non lo aiuta nemmeno.

Sidibe 7.5 Non è mai facile calciare due rigori nella stessa gara, figuriamoci farlo così bene e segnare. Ottima partita anche a livello tattico.

Chiwisa 6.5 Classica partita del giocatore che si vede poco, ma che nell'economia del match risulta molto importante.

25' st Giovane 6 Tante chiusure e sacrificio in difesa quando i compagni sono ormai esausti.

Panada 6.5 Primo tempo tecnicamente spaziale, ripresa senza grandi squilli ma con tanta intelligenza.

De Nipoti 7 Colui che crea il disordine mentale bianconero, quello più pericoloso e più imprevedibile.

42' st Zucconsv

Omar 5.5 Alterna giocate intelligenti ad errori tecnici non da lui, spesso anche troppo egoista.

Berto 5.5 Pesa il vuoto lasciato sull'1-1 provvisorio siglato da Chibozo. Prestazione non all'altezza.

Bernasconi 6 Ordine e disciplina, bravo negli inserimenti e nel dettare il tempo dei movimenti.

ARBITRO

Perenzoni di Rovereto 7 Due rigori assegnati, entrambi giustamente. Gara gestita molto bene.