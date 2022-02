Desplanches difende la vittoria, Ciammaglichella bene dalla panchina: le pagelle di Milan-Torino

1-0 portavoce di quanto visto in campo nello scontro diretto Milan-Torino, che ha visto i rossoneri più motivati e precisi, riuscendo a strappare i tre punti alla formazione di Coppitelli.

MILAN

Desplanches 7 Sicuro nelle uscite e determinante in alcune sue parate: la vittoria porta anche il suo nome.

Coubis 6.5 Attento in chiusura e sicuro palla al piede. Il suo apporto alla manovra è spesso fondamentale.

Stanga 6.5 Controlla la difesa e verticalizza con criterio. Tempestivo in molti dei suoi interventi difensivi.

Bosisio 7 Lucido in tutte le sue letture, con cui neutralzza le offensive avversarie anche sul nascere.

Bozzolan 6 Concede qualche spazio di troppo agli avversari, ma mette una pezza quando necessario.

1' st Obaretin 6.5 Entra bene e sfrutta le sue doti per spingere lungo la fascia in cerca di nuovi spunti.

Di Gesù 6 Non sempre riesce a giocare il pallone con giudizio, ma sa rendersi imprevedibile in fase offensiva.

24' st Gala 7 Il suo ingresso dà respiro all'attacco rossonero: nuove idee, nuova energia, e il tiro che ha creato poi l'occasione del gol.

Tolomello 6 Sempre presente in tutte le fasi del Milan, anche se a volte ne rallenta la manovra.

Alesi 6 Non perde occasione per mostrare le sue doti palla al piede, con cui costruisce manovre promettenti, rimanendo nell'ombra invece in altre.

El Hilali 7 Trova spesso spunti pericolosi per gli avversari. Molte azioni offensive hanno lui come protagonista.

Nasti 7.5 Lotta sulla trequarti e recupera molti palloni con cui crea occasioni. Ci mette buona parte della gara per capire la difesa avversaria, ma alla fine trova il colpo vincente.

Roback 6 Si fa cercare dai compagni coi suoi movimenti. Nel primo tempo alcune azioni offensive partono da lui.

1' st Capone 6.5 Creativo e motivato, con lui in campo l'attacco cambia marcia.

All. Giunti 6.5 In una partita complicata in cui si fatica a gestire palla e creare occasioni, il controllo del suo Milan, durante la gara, non viene mai messo in dubbio.



TORINO



Milan 6 Buona le sue uscite e attento sui tiri avversari. Non impeccabile la sua respinta nell'azione del gol, ma comunque una prestazione sufficiente.

N'Guessan 5.5 Spesso in affanno, lascia qualche spazio lasciato di troppo alle verticalizzazioni avversarie.

Reali 6 Non sempre impeccabile in chiusura, riesce comunque spesso a limitare gli spazi agli attaccanti avversari.

Angori 6.5 Al netto di qualche sbavatura in fase di possesso, la sua presenza ha dato corpo e lucidità all'intera difesa.

Della Valle 6 Non sempre reattivo, si dimostra comunque attento nella lettura di gioco.

Garbett 6 Partita in penombra la sua, ma trova qualche spunto interessante in fase di possesso palla.

Polenghi 5.5 Inefficace in fase di possesso, anche le sue chiusure risultano troppo blande nelle manovre avversarie.

11' st Di Marco 5.5 Un tiro in porta, ma per il resto il suo ingresso non porta alla squadra quello di cui ha bisogno in mezzo al campo.

Gineitis 6 Buono soprattutto il suo primo tempo, in cui è stato sempre presente in fase di manovra.

31' st Rosa 6 Gestisce bene palla e porta i suoi in avanti laddove possibile.

Wade 5.5 Qualche buona intuizione palla al piede, ma in generale una prestazione sottotono.

11' st Ciammaglichella 6.5 Il suo ingresso da freschezza alle manovre offensive granata, costringendo la difesa rossonera a un maggior impegno per contenerlo. Buona anche la sua fase difensiva, risultando un'aggiunta alla difesa a 3.

Baeten 6.5 Recupera molti palloni e crea pericoli alla difesa avversaria, anche con qualche tiro insidioso.11' st Stenio 6.5 Lotta nei pressi dell'area e a metà campo, si conquista qualche pallone prezioso e prova a costruire palle gol interessanti.

Akhalaia 6 Riesce a sorprendere le retrovie rossonere con qualche giocata per i compagni in area.

17' st Caccavo 6 Propositivo, lotta quanto basta da recuperare alcuni palloni, ma non abbastanza da incidere in attacco.

All. Coppitelli 5.5 I suoi hanno faticato a costruire, mostrando un palleggio macchinoso e impreciso. I contropiedi potrebbero diventare un'arma vincente di questa squadra.

ARBITRO

Vergaro di Bari 6.5 Sempre vicino all'azione e sicuro col suo fischietto, tanto da scoraggiare anche le proteste dei giocatori in campo.