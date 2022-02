Marco Nasti spezza l'equilibrio: il Diavolo si prende i tre punti

La sfida è accesissima a metà classifica. Gli ospiti del Torino, undicesimi a -1 dai rossoneri, possono tentare il sorpasso, ma i tre punti in palio sono ambiti da entrambe le squadre, che con una vittoria si catapulterebbero direttamente in zona play-off. La gara si gioca a ritmi bassi per tutto il primo tempo e buona parte del secondo; al netto di qualche occasione per gli ospiti, è il Milan che controlla la gara e tiene bene palla, senza però trovare varchi promettenti in attacco. Il colpo vincente arriva al 70': il tiro da fuori di Gala trova la respinta del portiere ospite Milan, ma in agguato c'è Nasti che può insaccare con facilità il gol-vittoria.

Attesa. I rossoneri ci mettono poco prendere il controllo del campo, mostrando un buon palleggio e cercando la profondità dalle parti di Roback, ai danni di un Torino che fatica a mantenere palla nella metà campo avversaria. Le due difese, però, concedono poco all'avversario e allo spettacolo: nella prima parte di gara le occasioni sono poche e quasi nessuna è clamorosa. al 17' Roback si insinua in area avversaria e prova il sinistro, ma ad aspettarlo c'è la ribattuta di Milan, i torinesi provano qualche schema su calcio piazzato, ma le loro conclusioni terminano alte o tra le braccia di Desplanches. Al 35' El Hilali - un perno per l'attacco milanista - si procura spazio a bordo area per calciare, ma vede il suo tiro sorvolare la traversa. Il Torino continua a perdere molti palloni, in qualsiasi parte del campo, ma il Milan, al cui controllo la gara sembra stare lentamente scivolando via, fatica a costruire con lucidità. A nove minuti dalla fine sono gli ospiti ad avere l'occasione più promettente: dalla fascia Akhalaia serve Gineitis davanti alla porta, ma il tap-in viene negato da un riflesso felino di Desplanches. Reti inviolate alla fine dei 45', con le squadre che sembrano attendere una sbavatura della difesa avversaria, lasciando così la partita più che aperta per la ripresa.

Fulmine a ciel sereno. L'allenatore Giunti ha bisogno di idee fresche se vuole capitalizzare il secondo tempo, il suo Milan rientra quindi dagli spogliatoi con con Obaretin al posto di Bozzolan, per fluidificare la manovra e le ripartenze, e Capone prende il posto di Roback per cercare nuovi spunti davanti. La partita però continua a seguire il canovaccio del primo tempo, e nonostante il Torino giochi adesso più lungo, ai rossoneri mancano ispirazione e precisione nella metà campo avversaria. Le prime vere occasioni, per entrambe le squadre, arrivano a mezz'ora dalla fine: per i torinesi ci provano i subentrati Ciammaglichella e Caccavo, col primo che servo il compagno dalla fascia, per un tiro che però finisce alto. Per i rossoneri c'è Nasti che sembra avere una marcia in più in attacco, ma le sue giocate risultano poco incisive. A 20' dalla fine arriva però un tiro da fuori del subentrato Gala, e sulla ribattuta del portiere c'è proprio Nasti in agguato, che insacca così il gol che sblocca il punteggio. Seguono minuti in cui le squadre provano a farsi male su contropiede e con calci piazzati: al 75', sugli sviluppi di una punizione, il tiro da fuori del granata Di Marco trova una strepitosa risposta del numero 1 rossonero, che non si fa trovare impreparato neanche sula ribattuta di Caccavo. Cinque minuti dopo è il Milan a lanciarsi in avanti, con un'intuizione di Capone che premia la corsa di El Hilali, ma una volta in area, il numero 11 rossonero aspetta un secondo di troppo e il suo tiro viene murato. Il Torino riesce a trovare il tiro con qualche ripartenza, ma il portiere del Milan è sempre attento. Nel finale, un contatto dubbio in area di Stanga su Ciammaglichella accende qualche protesta nei torinesi, liquidate però dall'arbitro. Negli ultimi istanti c'è ancora spazio per qualche giocata offensiva del Milan, ma al triplice fischio la partita si chiude con un giusto 1-0.

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 1-0

RETE: 15' st Nasti (M).

MILAN (4-3-3): Desplanches 7, Coubis 6.5, Stanga 6.5, Bosisio 7, Bozzolan 6 (1' st Obaretin 6.5), Di Gesù 6 (24' st Gala 7), Tolomello 6, Alesi 6, El Hilali 7, Nasti 7.6 (36' st Rossi sv), Roback 6 (1' st Capone 6.5). A disp. Nava, Pseftis, Nsiala, Robotti, Camarà, Omoregbe, Eletu, Traore. All. Giunti 6.5.

TORINO (3-5-2): Milan 6, N'Guessan 5.5, Reali 6, Angori 6.5, Della Valle 6, Garbett 6, Polenghi 5.5 (11' st Di Marco 5.5), Gineitis 6 (31' st Rosa 6), Wade 5.5 (11' st Ciammaglichella 6.5), Baeten 6.5 (11' st Stenio 6.5), Akhalaia 6 (17' st Caccavo 6). A disp. Vismara, Pagani, Anton, La Marca, Amadori, Lindkvist, Giorcelli. All. Coppitelli 5.5.

ARBITRO: Vergaro di Bari 6.5.

ASSISTENTI: Pascali di Bologna e Marchetti di Trento.

AMMONITI: Akhalaia (T), N'Guessan (T).

