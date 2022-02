Gatti è il faro, Di Giuliomaria onnipresente: le pagelle di Como-Parma

Citterio, autogol Agostinelli (ma sempre Citterio in prima fila), Tremolada. Ecco gli eroi del giorno per il Como, che compie l’impresa e sconfigge il Parma, fin qui padrone incontrastato del girone A. Ai ducali non basta l’ottima prova fornita dal trio Basili-Sementa-Sits e devono arrendersi per la prima volta in questo campionato. Partita avvincente che ha regalato prestazioni di livello da ambo le parti, con la carta delle sostituzioni (vedi Tremolada e Vona) a rimescolare in modo decisivo l’inerzia della sfida.

CLICCA PER LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAGELLE

COMO

Pallavicini 7 Partita di grande attenzione, e con davanti pericoli costanti firmati Sits-Basili-Sementa non era per nulla facile. Fornisce sicurezza a tutto il reparto arretrato, con buoni interventi. Nulla può sui gol gialloblù.

Trenchev 7.5 Arriva al 95’ più carico che a inizio gara. Grinta da vendere, personalità da grande giocatore e percussioni in solitaria tutt’altro che facili da bloccare. Un pilastro della ritrovata verve lariana. Anche in fase di non possesso è fondamentale.

Cosentino 7 Solita prestazione di concentrazione elevata e senso della posizione, con gli attaccanti ducali a doversi inventare spazi che lui non concede.

Pelà 7 Dimostra grande inventiva, pennellando palloni interessanti sulla mediana e, inoltre, marcando bene (col raddoppio di Verga) in alcuni frangenti su Sits.

Nava 6.5 Svolge il lavoro sporco, sempre decisivo in partite del genere. Freddo e attento, garantisce buona sicurezza alla fase difensiva azzurra. Potrebbe siglare il gol del 4-2, ma sbaglia incredibilmente a porta quasi vuota.

Dilernia 6.5 Anche lui aiuta molto a contenere l’esplosività di Sits e, in generale, si muove bene nelle due fasi di gioco.

Benedetti 7 Spende ogni briciola di energia per recuperare qualunque pallone, anche il più improbabile. Aiuta tantissimo in fase di ripiegamento, spaziando ovunque la squadra ne abbia necessità. In fase offensiva fatica un po’ di più a crearsi delle situazioni favorevoli. (40' st Duchini sv).

Gatti 7.5 Diventa il faro del centrocampo ogni settimana di più. Controlla la sua porzione di campo senza alcun affanno, con grande tempismo negli interventi e intelligenza tattica invidiabile. Non a caso, Boscolo dalla panchina lo chiama a supporto delle situazioni più complicate. (45' st Longo sv).

Citterio 8.5 Onnipresente dove la partita scotta. Cosa chiedere di più a un giocatore del suo livello. Gol, potenziali assist, nessun punto di riferimento dato agli avversari, conferisce grande carica ai lariani sull’onda di una prestazione colma di tecnica. In alcune circostanze, nemmeno la tripla marcatura ospite ne ha bloccato l’inventiva. Un funambolo. (45' st Gandola sv).

Di Giuliomaria 7.5 Si muove a tutto campo, come suo solito. Quando entra in possesso del pallone, smista come meglio non si potrebbe, innescando gli inserimenti di punte e centrocampisti. Monumentale.

33' st Tremolada 8 Voto meritatissimo per il gol che regala i tre punti ai suoi. Entrato da nemmeno dieci minuti, non era facile capitalizzare uno dei pochi palloni pesanti da controllare. Eroe di giornata.

Verga 7 Supporta per tutti i novanta minuti la fase difensiva, tamponando una zona di campo bersaglio delle incursioni ducali. In avanti, si rende più volte pericoloso e va vicino al gol. Altro tassello imprescindibile. (45' st Mollica sv).

All. Boscolo 7.5 Se in settimana il suo obiettivo era caricare in questo modo la squadra, ci è riuscito in pieno. Se, in più, ambiva a una così bella prestazione , altro punto di merito. Insomma, la squadra sta restituendo delle ottime risposte, dopo il periodo difficile.

L'undici titolare del Como allenato da Christian Boscolo, oggi capace di compiere l'impresa contro il fin qui imbattuto Parma

PARMA

Rossi 6.5 Dopo il vantaggio di casa, si arrabbia davvero tanto con i suoi compagni di reparto e sprona la squadra a non sottovalutare l’avversario. Nel complesso parecchi interventi davvero ben eseguiti, anche se in alcune situazioni non controlla la sfera al meglio.

Agostinelli 5.5 Ha la sfortuna di causare l’autogol del 2-0 lariano, ma in generale non brilla. Si fa superare spesso nell’uno contro uno, anche se limita abbastanza bene Benedetti. Troppo poco, però. (35' st Bertolotti sv).

Aissaoui 5.5 Come Agostinelli, non riesce a dare un apporto concreto alla manovra gialloblù. Nel primo tempo (il solo da lui disputato), fatica a contenere le incursioni comasche e fornisce poca spinta oltre la metà campo.

1' st Vona 7 Il suo ingresso cambia il volto del Parma. Fa salire la squadra con la sua velocità e si trova bene nel dialogo con Sits, creando degli uno-due che alimentano la fase offensiva in modo pericoloso. Bello il suo duello con Trenchev in più occasioni.

Sahitaj 5.5 Non sempre impeccabile nella gestione del pallone, risultando anche piuttosto lento nel tentativo di impostare le ripartenze. Appare fuori contesto.

Mallamo 6 Prova non molto brillante, nemmeno la sua. Si salva, però, perché con alcuni buoni interventi riesce a non commettere fallo e recuperare palloni puliti.

Farucci 6 Effettua una buona difesa, limitando come può Di Giuliomaria. Il rosso rimediato nel finale di gara (dalla cui punizione nascerà il gol vittoria del Como) ne fa scendere inevitabilmente la valutazione.

Basili 7.5 Tutte le azioni fondamentali dei ducali lo vedono protagonista. Sia palla al piede che in tandem con De Rinaldis, Sementa e Sits è un tassello insostituibile. Grande reattività, velocità e tempismo. Segna pure il primo gol dei suoi.

De Rinaldis 7 Primo tempo leggermente sotto tono, poi nella ripresa sale di livello ed è sempre più importante. Bella la sua punizione che, quasi, non consente a Marconi di impattare sul 3-3 in extremis.

Marconi 5.5 Sì, ha avuto due buone occasioni. Presente, ma generalmente un po’ troppo avulso dalla partita. Viene cercato, però non riesce a imporsi come potrebbe.

Sementa 7.5 Inventa di tutto (nel senso buono) pur di alimentare la manovra offensiva. Nessuno riesce a contenerlo e confeziona palloni al bacio per i compagni. Immarcabile, con grande tecnica e fantasia.

30' st Haj 6 Entra in un momento convulso e mette forze fresche al servizio della squadra.

Sits 8 Pericolo numero 1. Senza tregua, si dimena tra le maglie azzurre, fa da sponda, instaura uno-due geniali in un fazzoletto di terreno e non è impresa facile contenerne la fisicità. Sigla il gol del 2-2, a coronamento di un’ottima prova.

All. Beggi 6 Il suo Parma cade per la prima volta in stagione. Ci può stare, ma nel primo tempo ha sofferto davvero tanto. Ripresa di maggior vigore, però resta l’impressione di una squadra non del tutto concentrata sull’avversario.

Primo stop in campionato, per la capolista Parma. Giornata difficile, quelli dei ducali guidati da Beggi, che si arrendono all'arrembaggio della compagine lariana

ARBITRO

Lovison di Padova 7 Partita senza interventi cattivi, ma ben gestita. Da apprezzare il fatto di voler far giocare il più possibile senza interruzioni magari marginali. Giusto il rosso al gialloblù Farucci.