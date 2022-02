L'uragano Josuè Chibozo si abbatte su Napoli: la Juventus cala la cinquina

Due ingredienti: cinismo offensivo e attenzione difensiva. La ricetta con cui la Juventus espugna per 5-0 l’Arena di Cercola - casa del Napoli - è tanto semplice quanto efficace. Una fase di non possesso organizzata e attenta ha permesso ai bianconeri di contenere con facilità la debole offensiva dei partenopei, mentre a fare a fette la difesa partenopea ci hanno pensato Gabriele Mulazzi e Josuè Chibozo, creando e sfruttando quasi tutte le chance create dagli ospiti. L’esterno di Bonatti ha infatti servito due assist nel primo tempo, a Cerri e a Savona, da cui sono nate le due reti che hanno permesso alla Vecchia Signora di archiviare la pratica già nella prima frazione. L’attaccante, poi, ha chiuso la gara nella ripresa realizzando una tripletta. La prima delle tre reti è arrivata dopo una progressione inarrestabile, la seconda con una zampata da pochi passi su assist del solito, incontenibile Mulazzi, la terza con un piattone all’angolino dopo un meraviglioso dribbling nello stretto. I bianconeri dimenticano così la sconfitta interna di martedì contro l’Atalanta e continuano la rincorsa ai playoff, toccando quota 34 punti in classifica.

MULAZZI INCONTENIBILE

I ritmi sono alti e le due squadre si aggrediscono sin dalle prime battute. Il divario tecnico è però evidente, con i bianconeri che muovono bene la sfera malgrado la pressione degli Azzurri che, per contro, si affidano ai lanci lunghi, di facile preda per Nzouango e Muharemovic. La maggior qualità della squadra ospite si palesa in maniera definitiva dopo sette minuti, quando Mulazzi lascia sul posto un avversario e, con un cross forte e tagliato, pesca a centro area Cerri tutto solo, che da pochi passi deve solo insaccare a porta sguarnita. Il copione si ripete ripete venti minuti più tardi. Sempre dallo stesso lato, sempre protagonista l’esterno, che questa volta pesca a rimorchio la corrente Savona, il cui destro chirurgico finisce alla destra di un incolpevole Idasiak. Il Napoli fatica a mettersi in partita, ma a tre minuti dall’intervallo si scuote. Marchisano pesca in verticale Cioffi che controlla e calcia da pochi passi, ma Daffara si oppone col corpo. Dopo pochi istanti, uno sciagurato colpo di testa di Hysaj manda in porta Cerri, ma il portiere partenopeo respinge e gli nega la doppietta.

URAGANO CHIBOZO

Il Napoli approccia alla ripresa con rabbia, calciando verso la porta con Vergara e Giannini, ma il primo tentativo viene bloccato da Daffara, il secondo colpisce l’esterno della rete. E così, poco dopo il quarto d’ora, la Juventus chiude la sfida. Entrato in campo da due minuti, Chibozo sgasa lascia sul posto Barba e di sinistro infila il tris. Passano otto minuti e il neo entrato scrive ancora il suo nome sul tabellino dei marcatori. Dinamica identica al gol di Cerri nel primo tempo: Mulazzi va via sulla destra, mette al centro un cioccolatino che l’attaccante bianconero deve solo spingere in porta. Il Napoli esce totalmente dalla gara e chiude nella maniera peggiore possibile, perché Hysaj si fa espellere a dieci dalla fine, rimediando una doppia ammonizione. Nonostante la bandiera bianca alzata, i bianconeri non si fermano. O meglio, Chibozo non si ferma. Il numero 17 riceve in area, si beve un difensore e piazza la palla all’angolino lontano, chiudendo una giornata perfetta per lui e per i suoi.

IL TABELLINO

NAPOLI-JUVENTUS 0-5

RETI: 7' Cerri (J), 25' Savona (J), 16' st Chibozo (J), 24' st Chibozo (J), 35' st Chibozo (J).

NAPOLI (3-5-2): Idasiak 6, Barba 5, Hysaj 4.5, Costanzo 5, Marchisano 5.5, Vergara 6 (36' st Manè sv), Saco 5 (36' st Toccafondi sv), Spavone 5.5, Giannini 5.5 (15' st Di Dona 5.5), Cioffi 5.5 (28' st Mercurio sv), D'Agostino 5 (15' st Ambrosino 5.5). A disp. Boffelli, De Luca, Gioielli, Acampa, Pesce, Marranzino, Pontillo. All. Frustalupi 5; in panchina Di Vicino.

JUVENTUS (4-4-2): Daffara 6.5, Savona 7.5, Nzouango 6.5 (15' st Citi 6), Muharemovic 6.5, Rouhi 6 (1' st Fiumanò 6), Mulazzi 8 (30' st Ledonne sv), Bonetti 6, Sekularac 6, Turicchia 6.5 (30' st Maressa sv), Cerri 7.5 (15' st Chibozo 8), Mbangula 6.5. A disp. Senko, Vinarcik, Solberg, Strijdonck. All. Bonatti 8.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza 6.5.

ASSISTENTI: Salama di Ostia Lido e Feraboli di Brescia.

ESPULSO: 31' st Hysaj (N).

AMMONITI: Cerri (J), Nzouango (J), Hysaj (N).

LE PAGELLE

NAPOLI

Idasiak 6 Bravo su Cerri nel primo tempo, per il resto può fare poco.

Barba 5 Non vede Mbangula nemmeno in fotografia.

Hysaj 4.5 Disastroso come i compagni di reparto, in più si fa pure espellere.

Costanzo 5 Sbaglia tutti gli anticipi che prova.

Marchisano 5.5 La Juve privilegia il lato destro per attaccare, la sua prova ne risente in positivo.

Vergara 6 L’unico a provarci un minimo, con atteggiamento e conclusioni (36’ st Manè sv).

Saco 5 Non fa prevalere la sua fisicità a metà campo, pur essendo il doppio degli altri (36’ st Toccafondi sv).

Spavone 5.5 Una sponda per la conclusione di Vergara e poco altro.

Giannini 5.5 Una conclusione di rabbia terminata sull’esterno della rete. Oggi è già tanto.

15’ st Di Dona 5.5 Qualche corsa, ma nulla di più.

Cioffi 5.5 Mangiato dai due centrali difensivi bianconeri (28’ st Mercurio sv).

D’Agostino 5 Si nota ancora meno di Cioffi, là davanti.

15’ st Ambrosino 5.5 Entra in contemporanea con Chibozo. L’attaccante sotto i riflettori, dei due, non è lui.

All. Frustalupi 5, in panchina Di Vicino La sfida era proibitiva e il risultato ne è la prova, anche se forse il passivo è eccessivo.

JUVENTUS

Daffara 6.5 Incassa un solo tiro nello specchio, si fa trovare pronto.

Savona 7.5 Affianca sempre Mulazzi nelle sortite offensive juventine sulla destra, in una di queste si posiziona al limite, riceve dal compagno e piazza all’angolino.

Nzouango 6.5 Attento, concentrato, tranquillo. Il Napoli attacca poco, ma quando lo fa, lui c’è.

Muharemovic 6.5 Anche lui come il compagno di reparto non sbaglia nulla. Provvidenziale con una spaccata nel primo tempo, con la quale evita un potenziale pericolo.

Rohui 6 Gioca un tempo solo. Poco propositivo in attacco ma ordinato dietro.

1’ st Fiumanò 6 Diligente e attento, sulla scia del suo compagno.

Mulazzi 8 Imprendibile. I difensori del Napoli non sono ancora riusciti a comprendere come avrebbero potuto limitarlo, forse perché oggi non era possibile farlo. Tre assist che certificano la sua forza, velocità e tecnica (30’ st Ledonne sv).

Bonetti 6 Non patisce l’inferiorità numerica nella zona centrale del campo, disputando una prova sufficiente.

Sekularac 6 Affianca Bonetti in mezzo al campo. Non appariscente, ma utile ed essenziale.

Turicchia 6.5 L’esterno che fa la differenza oggi è un altro, ma lui ci mette del suo cercando lo spunto quando in possesso palla (30’ st Maressa sv).

Cerri 7.5 Segna il gol che apre le danze e si mette al servizio della squadra, lottando con i difensori avversari.

15’ st Chibozo 8 Tre gol in mezz’ora. Cinque parole bastano per far comprendere l’impatto che ha avuto.

Mbangula 6.5 Svaria, scatta, dialoga. La sua frizzantezza si completa alla perfezione con Cerri.

All. Bonatti 8 I suoi rischiano poco, rimanendo compatti e attenti. Al resto, pensano Mulazzi e Chibozo.

ARBITRO

Gigliotti di Cosenza 6.5 Gara tranquilla e corretta. Unico episodio più pepato è quello che porta al secondo giallo di Hysaj, in cui il direttore di gara prende la decisione giusta.