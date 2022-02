Zanetti inventa, Akhalaia segna e Coppitelli ritrova il sorriso dopo due mesi

Una vittoria non entusiasmante ma importantissima per il Torino di Coppitelli che con il lampo di Akhalaia chiude la pratica Pescara. Una gara come detto che non ha suscitato tante emozioni, se non qualche scintilla di troppo ma più a livello mentale che tecnico da parte del Pescara.

Sprint Zanetti, Akhalaia capitalizza. La partita sin dalle prime battute presenta un Pescara ben organizzato in difesa che lascia il possesso palla al Torino, più orientato verso un gioco offensivo fatto di verticalizzazioni e inserimenti rispetto ai biancazzurri. La prima occasione è capitata sui piedi di Angori, alto però il suo mancino rispetto alla porta protetta da Servalli. Al 14' un mancato controllo di Akhalaia su cross di Savini fa sfumare una grossa chance ai ragazzi di Coppitelli che man mano acquisiscono fiducia. Si fa vedere però anche la squadra di Iervese con una conclusione di Kuqi, ma Vismara blocca senza troppi problemi. Al minuto ventiquattro ecco il meritatissimo vantaggio del Torino con una grande azione di Stenio Zanetti sulla sinistra che trova Akhalaia in allungo, facile facile per l'ex Inter capitalizzare il bel lavoro del numero trentatre granata. Verso la mezz'ora Savini ci prova dalla distanza spaccando la traversa, immobile Servalli che nulla poteva sulla bordata del giocatore del Torino. Pescara in bambola dopo il vantaggio di Akhalaia e al trentasettesimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, rischia il raddoppio con una punizione di Pagani che esce di un soffio. Ad un minuto dalla fine del primo tempo la punizione di Akhalaia si stampa sul palo per il secondo legno della partita per i colori granata.

Poche emozioni, vittoria granata. A differenza del primo tempo, il Pescara alza il baricentro occupando maggiormente la metà campo avversaria ma senza troppi pericoli creati. Anzi, a dire il vero la prima chance della ripresa è per il Torino con il mancino di Baeten che fa la barba al palo, un gol che sarebbe stato una mazzata per gli ospiti. Il match prosegue senza troppe emozioni, il Torino non riesce a trovare i varchi giusti ma d'altro canto il Pescara è protagonista di un possesso sterile che oltre a lanci lunghi e spioventi in area non disturba la retroguardia del Torino. A cinque minuti dalla fine Della Valle in spaccata non arriva puntale all'appuntamento col pallone calciandolo alto da buon posizione, ma in precario equilibrio. L'arbitro assegna cinque minuti di recupero ma il forcing finale dei pescaresi non basta, Vismara alza la saracinesca e custodisce sia il pallone sia tre punti che il Torino non vedeva dal 18 dicembre contro il Bologna: da quel giorno quattro sconfitte e due pareggi.

IL TABELLINO

TORINO-PESCARA 1-0

RETI: 24' Akhalaia

TORINO (4-3-3): Vismara; Pagani, N'Guessan, Reali (12' st Anton), Angori; Garbett, Savini, Ciammaglichella (23' st Gineitis); Baeten (35' st Caccavo), Akhalaia (23' st La Marca), Zanetti (35' st Dellavalle). A disp. Milan, Anton, La Marca, Amadori, Polenghi, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gineitis. All. Coppitelli.

PESCARA (4-4-2): Servalli, Kuqi (32' st Patané), Colazzilli, Scipione, Postiglione; Stampella (1' st Blanuta), Madonna, Sciopioni (22' st Sayari), Mehic D.; Salvatore (7' st Caliò), Mehic A. A disp. Di Carlo, Palmentieri, Mandrone, Staver, Bodje, Sayari, Lazcano, Amore. All. Iervese.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

ASSISTENTI: Montagnini di Bolzano e Poma di Trapani.

AMMONITI: Mehic D. (P), Savatore (T), Savini (T)

LE PAGELLE

TORINO

Vismara 6.5 Torna titolare e lo fa con grande personalità, clean sheet e tre punti importanti.

Pagani 6.5 Chiude ogni spazio possibile sulla sua fascia, è attento e concentrato per tutti i novanta minuti.

N'Guessan 6.5 Un muro, si sta prendendo sempre di più la leadership della difesa in questo suo primo periodo al Torino

Reali 6.5 Bella partita, senza grandissimi errori e affrontata con la giusta cattiveria agonistica.

12' st Anton 6 Continua ad accumulare minuti post infortunio per farsi trovare pronto il prima possibile.

Angori 6.5 Non solo bene in difesa, anche vicino al gol due volte nel primo tempo.

Garbett 6.5 Si trova bene con i compagni di reparto, è tra i principali protagonisti del centrocampo granata.

Savini 6.5 Sin dalle prime battute fa capire le sue intenzioni, chiude la gara con un giallo tattico da leader vero.

Ciammaglichella 6.5 Ringrazia la fiducia di Coppitelli con una performance ottima, corre e si sacrifica molto in mezzo al campo.

23' st Gineitis 6 Si vede poco ma si mette in mostra per il sacrificio

Baeten 5.5 Non convince, uno squillo nel secondo tempo ma nulla di più. Una piccola flessione comunque ci può stare nell'economia di una stagione.(35' st Caccavo sv)

Akhalaia 7 Ispirato, il gol è una ciliegina sulla torta. Dà il massimo fino alla sostituzione, aiuta il reparto a fare il salto di qualità nei momenti più complicati. (32' st La Marca sv)

Zanetti 7 Il gol di Akhalaia è per metà suo, la velocità e i dribbling mettono a repentaglio la difesa del Pescara. (35' st Dellavalle sv).

All. Coppitelli 7 Un ottimo primo tempo, una ripresa così così ma i tre punti di questa giornata sono fondamentali.

PESCARA

Servalli 6 Non può nulla sul gol, poco impegnato in generale durante la gara

Kuqi 6 Prova dalla distanza, ma senza preoccupare il portiere.

Colazzilli 5.5 Qualche problema nell'uno contro uno, sbaglia i tempi di intervento e la posizione. Migliora leggermente nel secondo tempo.

Scipione 5.5 Partita difficile per lui, gli attaccanti da guardare sono troppi e fa fatica nettamente

Postiglione 6 Tanta corsa, argina come può l'attacco del Torino soprattutto nella ripresa.

Stampella 5.5 Partita da dimenticare, non entra mai in partita e sbaglia tanti palloni in zone pericolose.

1' st Blanuta 5.5 Non riesce a dare l'apporto che voleva al match, spesso falloso e poco pericoloso.

Madonna 6 Tocca tanti palloni, crea densità nella zona nevralgica del campo.

Scipioni 5.5 Non incide, qualche pallone perso di troppo lo autoconvince di non essere in partita e sparisce dal campo.

22' st Sayari 6 Tenta una conclusione per il pareggio, come minimo prova a dare la scossa.

Mehic D. 5.5 Entra male prendendosi il giallo, da lì in poi cala di intensità la sua partita.

Salvatore 6 Esce dal campo in lacrime dopo un brutto contrasto. Prima dell'uscita non aveva fatto male.

7' st Caliò 6 Difficile calarsi in una partita come questa, non entra mai in partita.

Mehic A. 6 Lotta, cerca l'imbucata ma spesso predica in un deserto.

All. Iervese 6 Ci provano i suoi ragazzi, ma troppa fatica e troppi palloni lanciati in avanti senza né capo né coda.

ARBITRO

Mucera di Palermo 6 Partita facile da gestire, nessun episodio degno di nota da segnalare per il fischietto siciliano.