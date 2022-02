Zoma incanta, Allieri intercetta e riparte e Verzelletti crea qualche insidia: le pagelle di Albinoleffe-Feralpisalò

Con un Zoma così in salute, sceso dalla prima squadra per aiutare i compagni nella delicatissima sfida contro la Feralpisalò, i gardesani non possono che arrendersi, nonostante le ottime prestazioni fornite da Musatti e Verzelletti su tutti (autori, tra l'altro, dei due gol ospiti). Negli orobici, Allieri e Valli sono devastanti.

LE PAGELLE

ALBINOLEFFE

Facchetti 6.5 Colto alla sprovvista in occasione dei due gol costruiti da calcio d’angolo. Comunque pronto e reattivo.

Arsuffi 6.5 Se la cava più che bene, il compito non è dei più semplici, ma si arrangia discretamente e con personalità.

Castellani 6.5 Cerca di dare ordine alla manovra per far ripartire i suoi dalla fascia sinistra. Sicuro dei suoi mezzi.

Mazzoleni 7.5 Disinnesca le ripartenze degli avversari scegliendo bene come e dove posizionarsi per evitare il peggio.

Zambelli 7 Fa buona guardia alla sua zona di campo tenendo botta per tutti i 90 minuti. Non lo scalfisce niente e nessuno.

Allieri 8 Stacca bene e appena può si avventa sulla sfera per rubarla e favorire l’inserimento dei compagni. (48’ st malanchini sv).

Concas 7 Corre come un dannato sulla sua fascia destra e gli ospiti per fermarlo sono costretti al fallo. (41’ st Delle Donne sv).

Agostinelli 7 Lotta assiduamente in mezzo al campo sacrificando l’iniziativa in attacco per dare più sostanza e quantità nella tre quarti.

Angeloni 6.5 Si comporta bene e anche lui prova con il tiro dalla distanza senza però incidere particolarmente.

1’ st Toma 6.5 Non sfigura, per 47 minuti non punge, poi però conclude la gara con un pallonetto che non lascia scampo.

Zoma 9 Fa il bello e cattivo tempo, spazia da una parte all’altra mettendo scompiglio in area avversaria. Accelerazioni da paura senza e soprattutto con palla al piede.

Valli 8 Segue sempre bene le azioni cercando anche i compagni giusti a cui passare. Ragioniere e pendolare tra attacco e difesa.

All. Biava 8 Pacato in panchina, consiglia ai suoi solo qualche accorgimento tecnico, comunque fiducioso nei confronti dei ragazzi.

FERALPISALÒ

Bassi 6 Dà indicazioni ai suoi facendosi sentire con la sua voce. Impegnato nel corso di tutti i 90 minuti, ha a che fare spesso con Zoma.

Lucini 6 Marca stretto il suo uomo, la sua partita è improntata solo ed esclusivamente alla fase difensiva. Non può fare altrimenti.

Groppelli 6.5 Usa un po’ di malizia per fermare gli attacchi orobici. Si aiuta molto con il suo fisico. Non fine, ma efficace.

Musatti 7 È dal suo piede che scaturiscono i gol del momentaneo pareggio, calibra bene i suoi tiri e permette ai compagni di segnare.

Boschetti 6.5 Interviene in modo pulito, chiamato a una partita di sacrificio per contenere le incursioni di Zoma.

17’ st Guarneri 6.5 Buono il suo ingresso in campo. Lanci giusti e precisi per mandare la squadra in avanti.

Zanini 5.5 Un po’ in difficoltà a tenere a bada i bergamaschi che arrivano soprattutto sulla fascia destra. Non impeccabile.

31’ st Rebussi 6 Ultimo quarto d’ora giocato in modo ordinario, contenendo al meglio i padroni di casa.

Verzelletti 7.5 È il più pericoloso dei suoi, non dà riferimenti in area e tra i suoi punti di forza c’è il colpo di testa. Bene anche in copertura.

Gualandris 6 Un po’ troppo precipitoso nel cercare il dai e vai coi compagni per dare velocità alla manovra. Idee ok, meno bene la pratica.

31’ st Aceti 6.5 Ci mette la freschezza mantenendo la giusta lucidità. Prova a impensierire i blucelesti avanzando in mezzo tra le linee.

Straolzini 6 Tenta di scompaginare la difesa di casa con girate e accelerazioni, ma le giocate non sempre riescono.

Armati 6 Dà una grossa mano nelle retrovie anche se i suoi interventi sono spesso scomposti e un po’ grossolani.

Zani 6.5 Prova a mettere zizzania in zona d’attacco. Cerca lo spazio giusto per passare ai compagni.

21’ st Picchi 6 Prestazione sufficiente, spesso anche lui è costretto a tornare indietro per dare supporto.

All. Bertoni 6 Non ammette scuse e vuole che i suoi continuino a giocare senza che si perdano in inutili polemiche.

ARBITRO: Pastori di Busto Arsizio 6 Placa più di una volta gli screzi tra le due compagini, ma pecca su un rigore non concesso agli ospiti che avrebbero potuto dire ancora la loro.