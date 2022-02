Zoma show: difesa bresciana in tilt, fuoco e fiamme dell'attaccante orobico

È stata una partita ad alti livelli con due squadre di alta classifica la sfida tra Albinoleffe e FeralpiSalò, rispettivamente prima e seconda del Girone A, che si è conclusa con la vittoria degli orobici per 4-2, ma che non è stata avara di emozioni e colpi di scena. Da entrambe le parti ne è scaturita una gara bella, aperta e che non ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca. Guardando a queste due società difficilmente si rimane delusi e lo spettacolo e il bel gioco sono sempre assicurati. Con la vittoria di oggi il divario tra i bergamaschi e i bresciani si fa sempre più grande, con la Feralpi distante a meno otto dalla capolista e raggiunta dal Padova, vittorioso in casa del Sudtirol, anch’essa a quota 27 punti. Chi si merita una menzione speciale è però Mohamed Zoma, oggi in stato di grazia e autore di tre gol: una spanna sopra gli altri. E non è un caso che sia in pianta stabile in prima squadra da ormai diverso tempo. Zoma che con i suoi scatti, le sue finte e le sue accelerazioni ha piegato la difesa bresciana, trafiggendo per ben tre volte la porta difesa da Bassi.

Succede tutto (o quasi) nel primo tempo. Entrambe le compagini partono subito forte. Angeloni già al secondo minuto prova la conclusione dalla distanza, la sua iniziativa è buona, ma la palla esce di poco sul palo più lontano. Al 6’ l’Albinoleffe con Zoma ha già tra i piedi la palla del possibile 1-0, il numero 10 dopo una bella cavalcata sulla sinistra arriva sul fondo e passa in mezzo all’area per i piedi di Agostinelli che va a botta sicura trovando però l’opposizione di Bassi. Il gol non tarda ad arrivare e al 12’ i bergamaschi si portano in vantaggio con Zoma, il migliore di giornata, con una delle sue solite iniziative palla al piede e che a ridosso dell’area di rigore calcia sul palo più lontano trovando la rete. L’esplosione di gioia in panchina e sugli spalti è tanta e i tutti i compagni in campo vanno a sommergere Zoma in un unico abbraccio collettivo. La scena si ripete pochi minuti dopo, quando al 15’ è ancora Zoma a raddoppiare, questa volta con l’aiuto di Valli in versione assist man che dalla sinistra serve il compagno il quale trova il giusto inserimento e deve solo accompagnare la palla in rete, esultando con una capriola al volo. La Feralpi, ferita ma non vinta, rimane sempre nel vivo della partita senza mai demordere e al 17’ accorcia subito le distanze con Verzelletti, il quale è bravo a sfruttare al meglio il calcio d’angolo di Musatti con un colpo di testa che non lascia scampo a Facchetti. I bresciani sono sempre in zona d’attacco e al 19’ rimettono le cose in pari sempre da calcio d’angolo di Musatti, questa volta dalla sinistra e con lo sfortunato tocco di Agostinelli che indirizza la sfera nella propria porta. Verzelletti è il più tenace e pericoloso dei suoi e non desiste dal tentativo di fare ancora male ai ragazzi di Biava sfruttando uno dei suoi punti di forza, il colpo di testa, ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa. Al 30’ però i bresciani corrono un grosso rischio con Zoma che non è abbastanza cinico da mandare la palla in rete con Lucini che riesce a fargli perdere il tempo del tiro e Bassi che in due tempi blocca la palla.

Zoma per la gloria, Toma per il sigillo finale. Nel secondo tempo gli ospiti provano a rendersi pericolosi con il calcio piazzato di Musatti, il cui tiro insidioso costringe Facchetti alla parata e alla deviazione in corner. I padroni di casa invece dal lato opposto imbastiscono la manovra con il solito piglio e il duo Zoma-Concas che apparecchia per il neo entrato Toma, il quale non riesce ad arpionare la palla e a indirizzarla in rete. Per vedere altri gol occorre aspettare fino al 27’ quando ancora Zoma finta l’accelerazione e mette fuorigioco Zanini, che viene beffato e superato dall’attaccante con Bassi che si stende, ma che non arriva a parare. Da qui fino al fischio finale per altre due volte si ripeterà il duello tra Zoma e le sue cavalcate e Bassi, con l’estremo difensore che riesce ad anticipare l’attaccante biancazzurro e a evitare grane peggiori. Bassi che però non riesce a schivare la quarta rete, che porta la firma di Toma il quale supera Lucini e con un pallonetto mette il sigillo finale alla partita trovando anche lui la gioia personale. Albinoleffe sempre più vicino al traguardo del primo posto nel girone; FeralpiSalò che nel finale recrimina per un rigore non concesso dall’arbitro Pastori, ma che nulla ha potuto davanti Zoma e alle sue giocate.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE-FERALPISALÒ 4-2

RETI (2-0, 2-2, 4-2): 11’ Zoma (A), 15’ Zoma (A), 17’ Verzelletti (F), 18’ aut. Agostinelli (A), 27’ st Zoma (A), 48’ st Toma (A).

ALBINOLEFFE (3-5-2): Facchetti 6.5, Arsuffi 6.5, Castellani 6.5, Mazzoleni 7.5, Zambelli 7, Allieri 8 (48’ st malanchini sv), Concas 7 (41’ st Delle Donne sv), Agostinelli 7, Angeloni 6.5 (1’ st Toma 6.5), Zoma 9, Valli 8. A disp.: Giroletti, Aversa, Speroni, Vinzioli, Pozzi, Bugada, Tourè, Frattini. All. Biava 8.

FERALPISALÒ (3-3-1-3): Bassi 6, Lucini 6, Groppelli 6.5, Musatti 7, Boschetti 6.5 (17’ st Guarneri 6.5), Zanini 5.5 (31’ st Rebussi 6), Verzelletti 7.5, Gualandris 6 (31’ st Aceti 6.5), Straolzini 6, Armati 6, Zani 6.5 (21’ st Picchi 6). A disp.: Venturelli, Bassimi, Beltrami, Inverardi G., Inverardi S., Vigalio. All. Bertoni 6.

AMMONITI: Valli (A), Verzelletti (F), Musatti (F), Agostinelli (A), Armati (F), Groppelli (F).

ARBITRO: Pastori di Busto Arsizio 6.

ASSISTENTI: Marasco di Saronno 6 e Volpe di Busto Arsizio 6.

LE INTERVISTE

A fine incontro è solo il tecnico Biava a parlare della gara dei suoi ragazzi, comunque molto sentita da entrambe le parti: «È stata una partita bella da vedere con due squadre che battagliano per i primi posti. Siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che loro ci hanno concesso con Zoma, poi però ci siamo un po’ persi via con il 2-2, ma alla fine la vittoria è stata meritata. Faccio i complimenti alla difesa che si è comportata bene contro una squadra brava, abbiamo sbagliato qualcosa solo in occasione dei calci piazzati, in cui abbiamo aperto una partita che sembrava già chiusa, poi però è andata bene. Abbiamo ancora due partite da giocare e ancora punti per avere la certezza matematica, siamo stati quasi sempre primi e penso che i ragazzi la vittoria finale se la meritano».