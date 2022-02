De Nipoti sontuoso, Cissè cattivo cliente per Makengo: le pagelle di Milan-Atalanta

L'Atalanta vince in rimonta contro il Milan per 3-1, rilanciando le sue quotazioni per l'accesso alla fase finale del campionato. Una vittoria convincente sotto il piano del gioco, nonostante lo svantaggio rimediato per merito del gol da rapace di Traorè. Tre reti che portano la firma di Cissè, il quale confeziona due gemme a cavallo tra i due tempi, e quella di Sidibe, che fa calare il sipario sul match. Errori individuali per la squadra di Giunti, mentre Brambilla si gode un De Nipoti nelle vesti di man of the match nonostante l'assenza dal tabellino dei marcatori. Di seguito le pagelle complete di Milan-Atalanta.

LE PAGELLE

MILAN

Desplanches 6.5 Interventi degni di nota in uscita in apertura di gara. Non riesce a fermare l’onda Cissè.

Stanga 6 Staziona sulla destra e si propone soprattutto nella prima parte di partita. Si vede di meno con il trascorrere dei minuti.

Makengo 5.5 De Nipoti è incontenibile e non è facile tenerne il passo: oggi lo soffre tantissimo, perdendo troppo spesso la marcatura.

Bosisio 5.5 Grave errore in occasione del 3-1 che lancia Sidibe; fino a quel momento partita dignitosa.

Bozzolan 5.5 Lascia margine d'azione sul settore di competenza, quando l’Atalanta prova a sfiancare. Il cartellino giallo rimediato lo manda a riposo all’intervallo.

1’ st Obaretin 5.5 La rete del 2-1 parte da un suo brutto pallone giocato: impatto sulla gara da rivedere.

Robotti 6 Intercetta qualche pallone nella speranza di rendere pericolosa l’offensiva. (22’ st Eletu sv).

Di Gesù 6 Cerca di drenare la manovra, scalando di qualche metro e provando a dare una mano quando occorre nelle retrovie.

Gala 6 Ordinario, serviva qualcosa in più per dare un contributo efficace. (22’ st Alesi sv).

Capone 5.5 Si intestardisce in alcune circostanze, spreca dei palloni giocabili e qualche volta rischia grosso, come al 9’ della ripresa innescando Sidibe.

Nasti 6 Il suo zampino c’è sempre: imprescindibile per l’attacco rossonero. Oggi, però, non riesce a pungere in modo decisivo. (34’ st Roback sv).

Traorè 6.5 Impiegato sulla sinistra, scambiandosi spesso ruolo con Capone, offre una bellissima giocata nei primi minuti che gli permette di sfogare in progressione. Il più propositivo dei suoi, lesto nel segnare la rete del vantaggio. (34’ st Rossi sv).

All. Giunti 6 Squadra che ha fatto molta fatica ad impostare e a reggere gli urti di un avversario tecnico e rapido. Le sostituzioni non hanno consentito quel cambio di registro auspicato. Prestazione da rivedere.

ATALANTA

Dajcar 6 Bravo quando chiamato in causa, in particolare su Nasti dopo l’1-0 che avrebbe potuto provocare il tracollo.

Del Lungo 6 Tampona e tiene bene il campo.

Berto 6.5 Gara di sostegno e di sacrificio, non molla mai un centimetro. Un problema muscolare lo costringe ad uscire anzitempo.

10’ st Panada 6.5 Gioca in un ruolo non suo, se la cava egregiamente per tutta la ripresa.

Ceresoli 6 Sempre puntuale, tiene ordine.

Chiwisa 6 Tecnicamente valido, perde diversi palloni pericolosi: sanguinoso quello al 31’ con Robotti che avrebbe potuto approfittarne.

Zuccon 6.5 Si fa sentire quando serve, è una presenza costante a centrocampo.

Giovane 6.5 Spinge tantissimo, inesauribile, rischia un assist decisivo per De Nipoti. Prezioso. (36’ st Renault sv).

Bernasconi 7 L’intuizione sull’1-1 ma non solo: calciatore di spessore.

Sidibe 7.5 Lancio illuminante per Cissè in avvio: bravissimo nel servire in profondità. Sgusciante, è la mina vagante sulla trequarti, costringendo Bosisio a fermarlo con le cattive. Si traveste da assistman in occasione del raddoppio, spettacolo per gli occhi quando riparte in velocità e mette in apprensione la difesa avversaria: il terzo gol è il manifesto del suo talento.

De Nipoti 7.5 Sempre pronto al sacrificio, si spende per venire incontro alla squadra. Funambolico, crea scompiglio nella retroguardia avversaria, insegue con passione un gol che avrebbe strameritato: un gioiello dell'attacco bergamasco.

Cissè 7.5 Ingaggia un bel duello con Desplanches, cambia il corso della partita con due reti strepitose, frutto di forza, coraggio e precisione: caratteristiche degne di un attaccante da tenere d’occhio in prospettiva. (36’ st Pagani sv).

All. Brambilla 7 Oggi i suoi hanno giocato a calcio per tutti i 90 minuti, non perdendosi d'animo nonostante l'iniziale svantaggio. I tre davanti non hanno mai dato riferimenti, riuscendo a interscambiarsi su tutto il versante d'attacco con effetti micidiali: successo pesante.

ARBITRO

Virgilio di Trapani 6.5 Tiene in pugno il match anche quando ha dei momenti di tensione, rientrati immediatamente. Buona gestione dei cartellini, sul primo gol neanche le immagini possono dar torto sulla convalida della rete: bella prova.